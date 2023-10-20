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    Çinli ucuz elektrikli araba Changan Lumin! DFSK Türkiye fiyatlarını açıkladı - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde Çinli DFSK'nın yeniden Türkiye pazarına girişi, ucuz elektrikli araba Changan Lumin ve ön satışa açılan yeni BMW 5 Serisi gibi öne çıkan konuları değerlendirdik.

    Programımızın bu haftaki bölümünde Çinli DFSK'nın yeniden Türkiye pazarına girişi, ucuz elektrikli araba Changan Lumin ve ön satışa açılan yeni BMW 5 Serisi gibi öne çıkan konuları değerlendirdik. Lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.

    00:00 - Giriş

    02:40 - Çinli ucuz elektrikli araba Changan Lumin

    07:00 - Elektrikli Chery Omoda 5'in özellikleri belli oldu

    17:00 - DFSK modellerinin Türkiye fiyatları açıklandı

    31:30 - Yağmur nedeniyle bozulan Tesla garanti kapsamına alınmadı

    36:33 - Chery'nin alt markası JAECOO Türkiye'ye geliyor

    41:25 - Yeni BMW 5 Serisi Türkiye fiyatı belli oldu

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