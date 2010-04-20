Çinli üreticilerden yeni bir Apple klonu: iPod Classic tasarımlı telefon

Gün içerisinde verdiğimiz bir haberimizde, Çinli bir üreticinin QWERTY klavyeli iPad klonu yaptığına değinmiş ve cihazın görsellerini sizlerle paylaşmıştık. Ancak sınır tanımayan Çinli üreticiler için klonlama sadece QWERTY klavyeli iPad'den ibaret değil elbette. BestPower X200 adı verilen telefon, iPod Classic'i baz alan tasarımıyla dikkat çekiyor. Çift SIM kart slotuna sahip olan ve dört bant GSM desteği sunan telefonda, 2.4-inç büyüklüğünde ekran kullanılıyor. Diğer özellikleri arasında FM Radyo, Mini USB ve MicroSD kart slotlarına sahip olan telefon, medya player olarak kullanılabilme yeteneğine de sahip.

Ağustos ayı gibi pazara sunulması beklenen BestPower X200'ün 193$ civarında bir fiyatlandırma ile sunulacak.