AMD Radeon 780M oyun performansı paylaşıldı: Şimdiye kadarki en hızlı iGPU

ETA Prime tarafından sağlanan birkaç gün önceki bilgiler AMD Radeon 780M iGPU'nun Cyberpunk 2077 gibi oyunlarda 1080p'de 60 FPS'nin üzerinde performans göstermesiyle etkileyici rakamlar ortaya koymuştu. Şimdi ise daha fazla oyunda test sonuçları paylaşıldı.
AMD Radeon 780M performansı büyülüyor
Bu arada testlerde kullanılan dizüstü bilgisayar, AMD Ryzen 9 7940HS APU'ya sahip bir 2023 ASUS TUF A15. Ryzen 9 7940HS işlemcisi 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı, 4,0 GHz temel, 5,2 GHz boost saat hızı, 40 MB toplam önbellek ve 2800 MHz’de çalışan Radeon 780M entegre GPU’suna sahip. Dizüstü bilgisayarda ayrıca 32 GB DDR5 5600 MHz bellekler yer alıyor. Değerlendirmelere göre Radeon 780M iGPU, masaüstü GeForce GTX 1060 6 GB seviyesinde bir performans sergileyebiliyor.
- Skyrim (1080P / Yüksek) - 120 FPS
- Crysis Remastered (1080P / Yüksek) - 71 FPS
- World of Warcraft (1080P / Maksimum) - 98 FPS Ortalama
- Genshin Impact (1080P / Yüksek) - 60 FPS
- SpiderMan Miles Morales (1080P / Düşük) - 74 FPS
- Dirt 5 (1080P / Düşük) - 71 FPS
- Ghostwire Tokyo (1080P / Düşük) - 58 FPS
- Borderlands 3 (1080P / Med) - 73 FPS
- God of War (1080P / Orijinal / FSR Dengeli) - 68 FPS
- God of War (1080P / Orijinal / Native Res) - 58 FPS
- Mortal Kombat 11 (1080P / Yüksek) - 60 FPS
- Red Dead Redemption 2 (1080P / Düşük / FSR Performansı) - 71 FPS
- CSGO (1080P / Yüksek) - 138 FPS
- GTA V (1080P / Çok Yüksek) - 81 FPS
- Forza Horizon 5 (1080P / Yüksek) - 86 FPS
- Fortnite (1080P / Orta) - 78 FPS
- Doom Eternal (1080P / Orta) - 83 FPS
- Horizon Zero Dawn (1080P / Perf) - 69 FPS
- COD: MW2 (1080P / Önerilen / FSR 1) - 106 FPS
- Cyberpunk 2077 (1080P / Med+Düşük) - 65 FPS
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)