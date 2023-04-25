AMD Radeon 780M oyun performansı paylaşıldı: Şimdiye kadarki en hızlı iGPU

Tam Boyutta Gör Son paylaşılan bilgiler AMD Radeon 780M entegre GPU’sunun birden fazla AAA oyunda oldukça güçlü performans sunduğunu gösteriyor. Radeon 780M ile desteklenen ilk dizüstü bilgisayarların bu hafta piyasa çıkması beklenirken paylaşılan test sonuçları heyecan katsayısını artırmaya yetecek diyebiliriz.

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ETA Prime tarafından sağlanan birkaç gün önceki bilgiler AMD Radeon 780M iGPU'nun Cyberpunk 2077 gibi oyunlarda 1080p'de 60 FPS'nin üzerinde performans göstermesiyle etkileyici rakamlar ortaya koymuştu. Şimdi ise daha fazla oyunda test sonuçları paylaşıldı.

AMD Radeon 780M performansı büyülüyor

Bu arada testlerde kullanılan dizüstü bilgisayar, AMD Ryzen 9 7940HS APU'ya sahip bir 2023 ASUS TUF A15. Ryzen 9 7940HS işlemcisi 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı, 4,0 GHz temel, 5,2 GHz boost saat hızı, 40 MB toplam önbellek ve 2800 MHz’de çalışan Radeon 780M entegre GPU’suna sahip. Dizüstü bilgisayarda ayrıca 32 GB DDR5 5600 MHz bellekler yer alıyor. Değerlendirmelere göre Radeon 780M iGPU, masaüstü GeForce GTX 1060 6 GB seviyesinde bir performans sergileyebiliyor.

Tam Boyutta Gör Oyun testlerinde Radeon 780M’in çoğu popüler oyunda 1080p çözünürlükte 60 FPS standardını tutturabildiği açıkça görülüyor. Güncel stabil sürücüler ile performansın bir miktar artacağı da söylenmekte. Buna ek olarak AMD'nin FSR 3 teknolojisini APU'lara getireceği de belirtiliyor. Hemen aşağıdan ortalama test sonuçlarının listesine ve oyunlara bakabilirsiniz:

Skyrim (1080P / Yüksek) - 120 FPS

(1080P / Yüksek) - 120 FPS Crysis Remastered (1080P / Yüksek) - 71 FPS

(1080P / Yüksek) - 71 FPS World of Warcraft (1080P / Maksimum) - 98 FPS Ortalama

of Warcraft (1080P / Maksimum) - 98 FPS Ortalama Genshin Impact (1080P / Yüksek) - 60 FPS

(1080P / Yüksek) - 60 FPS SpiderMan Miles Morales (1080P / Düşük) - 74 FPS

(1080P / Düşük) - 74 FPS Dirt 5 (1080P / Düşük) - 71 FPS

(1080P / Düşük) - 71 FPS Ghostwire Tokyo (1080P / Düşük) - 58 FPS

(1080P / Düşük) - 58 FPS Borderlands 3 (1080P / Med) - 73 FPS

(1080P / Med) - 73 FPS God of War (1080P / Orijinal / FSR Dengeli) - 68 FPS

(1080P / Orijinal / FSR Dengeli) - 68 FPS God of War ( 1080P / Orijinal / Native Res) - 58 FPS

1080P / Orijinal / Native Res) - 58 FPS Mortal Kombat 11 (1080P / Yüksek) - 60 FPS

(1080P / Yüksek) - 60 FPS Red Dead Redemption 2 (1080P / Düşük / FSR Performansı) - 71 FPS

(1080P / Düşük / FSR Performansı) - 71 FPS CSGO (1080P / Yüksek) - 138 FPS

(1080P / Yüksek) - 138 FPS GTA V (1080P / Çok Yüksek) - 81 FPS

(1080P / Çok Yüksek) - 81 FPS Forza Horizon 5 (1080P / Yüksek) - 86 FPS

(1080P / Yüksek) - 86 FPS Fortnite (1080P / Orta) - 78 FPS

(1080P / Orta) - 78 FPS Doom Eternal (1080P / Orta) - 83 FPS

(1080P / Orta) - 83 FPS Horizon Zero Dawn (1080P / Perf) - 69 FPS

(1080P / Perf) - 69 FPS COD: MW2 (1080P / Önerilen / FSR 1) - 106 FPS

(1080P / Önerilen / FSR 1) - 106 FPS Cyberpunk 2077 (1080P / Med+Düşük) - 65 FPS

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AMD Radeon 780M için dikkat çekici oyun performansı paylaşıldı