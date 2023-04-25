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    AMD Radeon 780M oyun performansı paylaşıldı: Şimdiye kadarki en hızlı iGPU

    AMD Radeon 780M, RDNA 3 mimarisiyle birlikte dizüstü bilgisayarlara bir entegre GPU olarak güçlü oyun performansı getirecek. Zira oyun performans testleri hayli iddialı duruyor.
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    AMD Radeon 780M için dikkat çekici oyun performansı paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Son paylaşılan bilgiler AMD Radeon 780M entegre GPU’sunun birden fazla AAA oyunda oldukça güçlü performans sunduğunu gösteriyor. Radeon 780M ile desteklenen ilk dizüstü bilgisayarların bu hafta piyasa çıkması beklenirken paylaşılan test sonuçları heyecan katsayısını artırmaya yetecek diyebiliriz.

    ETA Prime tarafından sağlanan birkaç gün önceki bilgiler AMD Radeon 780M iGPU'nun Cyberpunk 2077 gibi oyunlarda 1080p'de 60 FPS'nin üzerinde performans göstermesiyle etkileyici rakamlar ortaya koymuştu. Şimdi ise daha fazla oyunda test sonuçları paylaşıldı.

    AMD Radeon 780M performansı büyülüyor

    Bu arada testlerde kullanılan dizüstü bilgisayar, AMD Ryzen 9 7940HS APU'ya sahip bir 2023 ASUS TUF A15. Ryzen 9 7940HS işlemcisi 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı, 4,0 GHz temel, 5,2 GHz boost saat hızı, 40 MB toplam önbellek ve 2800 MHz’de çalışan Radeon 780M entegre GPU’suna sahip. Dizüstü bilgisayarda ayrıca 32 GB DDR5 5600 MHz bellekler yer alıyor. Değerlendirmelere göre Radeon 780M iGPU, masaüstü GeForce GTX 1060 6 GB seviyesinde bir performans sergileyebiliyor.

    AMD Radeon 780M için dikkat çekici oyun performansı paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Oyun testlerinde Radeon 780M’in çoğu popüler oyunda 1080p çözünürlükte 60 FPS standardını tutturabildiği açıkça görülüyor. Güncel stabil sürücüler ile performansın bir miktar artacağı da söylenmekte. Buna ek olarak AMD'nin FSR 3 teknolojisini APU'lara getireceği de belirtiliyor. Hemen aşağıdan ortalama test sonuçlarının listesine ve oyunlara bakabilirsiniz:
    • Skyrim (1080P / Yüksek) - 120 FPS
    • Crysis Remastered (1080P / Yüksek) - 71 FPS
    • World of Warcraft (1080P / Maksimum) - 98 FPS Ortalama
    • Genshin Impact (1080P / Yüksek) - 60 FPS
    • SpiderMan Miles Morales (1080P / Düşük) - 74 FPS
    • Dirt 5 (1080P / Düşük) - 71 FPS
    • Ghostwire Tokyo (1080P / Düşük) - 58 FPS
    • Borderlands 3 (1080P / Med) - 73 FPS
    • God of War (1080P / Orijinal / FSR Dengeli) - 68 FPS
    • God of War (1080P / Orijinal / Native Res) - 58 FPS
    • Mortal Kombat 11 (1080P / Yüksek) - 60 FPS
    • Red Dead Redemption 2 (1080P / Düşük / FSR Performansı) - 71 FPS
    • CSGO (1080P / Yüksek) - 138 FPS
    • GTA V (1080P / Çok Yüksek) - 81 FPS
    • Forza Horizon 5 (1080P / Yüksek) - 86 FPS
    • Fortnite (1080P / Orta) - 78 FPS
    • Doom Eternal (1080P / Orta) - 83 FPS
    • Horizon Zero Dawn (1080P / Perf) - 69 FPS
    • COD: MW2 (1080P / Önerilen / FSR 1) - 106 FPS
    • Cyberpunk 2077 (1080P / Med+Düşük) - 65 FPS
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    Z
    zDest_ 3 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 3 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 5 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 5 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 1 hafta önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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