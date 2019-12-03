Citroen C3 Aircross'un "C-Series" isimli özel versiyonu tanıtıldı

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2020 itibariyle ürün gamını özel versiyonlarla çeşitlendirmeyi planlayan Citroen, bu doğrultudaki ilk adımını C3 Aircross ile attı. Fransız marka, Citroen C3 Aircross’un “C-Series” adı verilen özel versiyonunu görücüye çıkardı.

Citroen’in popüler kompakt crossover modeline eklenen özel “C-Series” versiyonu, aracın iç ve dış tasarımına eşsiz dokunuşlar kazandırmanın yanı sıra daha fazla standart özelliği de beraberinde getiriyor. Yan ayna kapakları ve farların etrafında gördüğümüz yeni “Regal Red” renk paketi, siyah tavan ve 16 inç siyah alaşım jantlar dış tasarımdaki detaylardan. Bunun yanı sıra Natural White, Perla Nera Black, Cumulus Grey ve Platinum Grey isimli gövde renkleri de seçenekler arasında.

2020 Citroen C3 Aircross C-Series versiyonunun iç mekanında da özel detaylar mevcut. Hava menfezlerinin etrafında parlak krom çerçevelere yer verilmiş. Konsoldaki yumuşak dokulu malzemeler, kapı eşiklerinde kullanılan özel parçalar, koltuklardaki “Regal Red” çizgisi, beyaz dikişler ve C-Series logoları da C3 Aircross C-Series’in iç mekanındaki özel dokunuşlar arasında. Feel donanımını baz alan versiyonun getirdiği standart özellikler ise otomatik klima, otomatik silecekler, arka park sensörleri, elektrikli katlanır yan aynalar ve multimedya sistemi için Mirror Screen, Android Auto ve Apple CarPlay desteği.

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2020 Citroen C3 Aircross C-Series’in kaputu altında 110 beygirlik 1.2 litre PureTech benzinli motorun yanı sıra 100 ve 120 beygirlik BlueHDi dizel seçenekleri bulunuyor. 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen benzinli versiyonun Avrupa fiyatı 22 bin 300 euro. Yine 6 ileri manuel şanzımanla eşlenen 100 beygirlik dizelin fiyatı 23 bin 750 euro, 120 beygirlik BlueHDi ve EAT6 ikilisinin sunulduğu C3 Aircross C-Series’in fiyatı ise 26 bin 250 euro.

2020 Citroen C3 Aircross C-Series’in ülkemize gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Mevcut C3 Aircross serisinin Türkiye’deki başlangıç fiyatı 152 bin TL.