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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kasım ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları

    Otomotiv Distribütörleri Derneği, Kasım ayına ilişkin otomobil satış rakamlarını paylaştı. Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,46 oranında arttı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Kasım ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları
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    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 yılının Kasım ayına ilişkin otomobil satış rakamlarını paylaştı. Açıklanan verilere göre, otomobil satışları 2019’un onbir aylık (Ocak-Kasım) döneminde yüzde 25,63 azalarak 316 bin 427 adet oldu.

    Otomobil satışlarına Kasım ayı özelinde baktığımızda 47 bin 803 adet olduğunu görüyoruz. Bu da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,46 oranında artış olduğu anlamına geliyor. Zira geçtiğimiz yıl bu dönemde 46 bin 204 adet otomobil satılmıştı.

    Kasım ayındaki otomobil satışlarını bir önceki ay yani Ekim ile kıyasladığımızda ise yüzde 20 civarında bir artış görmekteyiz. Geçtiğimiz ay 39 bin 996 adet satış gerçekleşmişti. Kasım ayının sonu itibariyle Türkiye’de 176 adet elektrikli ve 10 bin 322 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Peki Kasım ayında en çok hangi marka sattı?

    Ayrıca Bkz. "2020 Jaguar F-Type, daha agresif tasarımı ve yeni teknolojileriyle tanıtıldı"

    Geçtiğimiz ay Türkiye’de en çok satış yapan markaların başında Volkswagen’i görmüştük. Kasım ayında 4 bin 243 satış yapan Volkswagen dördüncülüğe gerilemiş. Listenin başında ise 6 bin 941 adet satış yapan Fiat bulunuyor. Fiat’ı 6 bin 143 satışla Renault ve 4 bin 263 satışla Peugeot takip ediyor. 2019’un onbir aylık döneminde ise Renault’un liderliği sürüyor.

    Kasım ayında en çok satan ilk 10 marka şöyle:

    Fiat 6.941
    Renault 6.143
    Peugeot 4.263
    Volkswagen 4.243
    Hyundai 3.006
    Ford 2.478
    Skoda 2.432
    Toyota 2.422
    Opel 2.350
    Honda 2.292


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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Cosmos2999 1 hf. en beğenilen BekirHan
    45 000 Araba satışı ki (10.000 Filo olsun) 82 milyon Nüfus... 82 000 000. 82 000 000 82 000 000.



    Bir Awm ile bütün ülke ekonomisini çözenler bitmedi şimdi Araba satışı ile ekonomi çözümleme yapanlar geldi.



    Bu arada Türkiye yi kıskanan ve batmak üzere olan Almanyada mayıs ayında 336 000 Araba satılmış ve bunun 30.000 adeti Mercedes.



    Ekonomi bütün nüfusu içine alacak şekilde çözümlenir ve yorumlanır.



    Kaldiki Satılan otomobil bir ülkenin gelişmişlik göstergesi değildir.

    45 000 Araba satışı ki (10.000 Filo olsun) 82 milyon Nüfus... 82 000 000. 82 000 000 82 000 000. Bir Awm ile bütün ülke ekonomisini çözenler ...
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    2 Yanıt Yanıtla +50
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    khytr89 1 hf.
    Fiat 6.941 - EGEA FİLO KİRALAMA FİRMALARI
    Renault 6.143 - SYMBOL FİLO KİRALAMA FİRMALARI
    Peugeot 4.263 - 301 FİLO KİRALAMA FİRMALARI
    Volkswagen 4.243 - HELAL OLSUN (ARABA DEĞİL O PASSAT SEVDASI )
    Hyundai 3.006 - ACCENT BLUE FİLO KİRALAMA FİRMALARI
    Ford 2.478 - FOCUS FİLO KİRALAMA FİRMALARI
    Skoda 2.432 - OCTAVIA FİLO KİRALAMA FİRMALARI
    Toyota 2.422 - COROLLA FİLO KİRALAMA FİRMALARI
    Opel 2.350 - HELAL OLSUN
    Honda 2.292 - HELAL OLSUN
    Fiat 6.941 - EGEA FİLO KİRALAMA FİRMALARI Renault 6.143 - SYMBOL FİLO KİRALAMA FİRMALARI Peugeot 4.263 - 301 FİLO KİRALAMA FİRMALARI Volkswagen 4.243 ...
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    4 Yanıt Yanıtla +23
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    pCkOpAtuS 1 hf.
    Türkiye Varlık Fonunun OPEL ve VOLVO yu satın almaması büyük hata idi.
    Türkiye Varlık Fonu bir satın alma ile Türkiye ye değer kazandırması gerekiyor.
    3 Yanıt Yanıtla +15
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    mtanhu 6 gün
    Bizdeki otomotiv satışları şimdiki ekonomiye rağmen çok daha fazla olabilirdi fakat devletin vergi kararları bunu engelliyor. Vatandaşa yeni otomobil gideceğine, devletimiz kendi vergisini daha önemli görüyor.
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    kkvan 1 hf.
    Sarı sitede çok sayıda 508 ilanı var yeni kasa.
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    -Oxy.gen- 1 hf.
    günün birinde bende alabilirmiyim acaba bmw audi?
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    emrucr967048 1 hf. yeni yorumcu
    bakıyorumda peugeot satışları artmışmıi aslında yeni peugeot 508 i çıkartıktan sonra bende iyi satacaklarını düşünmüştüm.
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    elcas 1 hf.
    peugeot hemen zam yapar artık.
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    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    Tüm ekonomi uzmanları toplanmış
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    Galaxy. 1 hf.
    Alan alıyor
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    Timsah-16 1 hf.
    Fiat'a helal olsun. Sattığı 9.476 aracın 9.068'i yerli üretim.
    Fiat'ın sahibinin Türkiye'ye davet edilip onurlandırılması lazım.
    Nerdeyse Diğer tüm markaların toplamı kadar yerli üretim aracı satılmış.
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    Belash 1 hf.
    35 bin araba çok az. O kadar kredi faiz desteği, yıl sonu kampanyalar, özel teşvikler ama sonuç tırttt.



    Böyle giderse sektör çöker beyler. 83 milyon nüfus var, neredeyse 60 milyonu potansiyel otomobil müşterisi. B sınıfı ehliyet sahibi 34 milyon vatandaş var.



    34 milyon şoförün en az yarısının 10 yılda bir araç değişmesi lazım. Bu da yılda 3 milyonluk pazar eder, kriz olmasaydı. Bizde nedir; yılda yarım milyon araç satılıyor hala da kriz yok diyoruz. Pek çoğu da kiralama firmaları olmasına rağmen.



    Gerçekte gelir dağılımımız düzgün olsa, kriz olmasa, vergiler ağır olmasa bu 35 bin değil, 350 bin olmalıydı bu aylarda.
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    Ma-Fevka'l-Afak 1 hf.
    Ekonominin berbat olmadığını bu haberden yine anlıyoruz yani boşuna felaket telllağı yapmayın boru değil amerikaya karşı operasyon yaptık hep istemediklerini yapıyoruz özgürlük için
    ONLARIN İSTEMEDİĞİ ŞEYLERİ YAPIYORSAK DOĞRU YOLDAYIZ
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