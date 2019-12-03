Kasım ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 yılının Kasım ayına ilişkin otomobil satış rakamlarını paylaştı. Açıklanan verilere göre, otomobil satışları 2019’un onbir aylık (Ocak-Kasım) döneminde yüzde 25,63 azalarak 316 bin 427 adet oldu.

Otomobil satışlarına Kasım ayı özelinde baktığımızda 47 bin 803 adet olduğunu görüyoruz. Bu da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,46 oranında artış olduğu anlamına geliyor. Zira geçtiğimiz yıl bu dönemde 46 bin 204 adet otomobil satılmıştı.

Kasım ayındaki otomobil satışlarını bir önceki ay yani Ekim ile kıyasladığımızda ise yüzde 20 civarında bir artış görmekteyiz. Geçtiğimiz ay 39 bin 996 adet satış gerçekleşmişti. Kasım ayının sonu itibariyle Türkiye’de 176 adet elektrikli ve 10 bin 322 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Peki Kasım ayında en çok hangi marka sattı?

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Geçtiğimiz ay Türkiye’de en çok satış yapan markaların başında Volkswagen’i görmüştük. Kasım ayında 4 bin 243 satış yapan Volkswagen dördüncülüğe gerilemiş. Listenin başında ise 6 bin 941 adet satış yapan Fiat bulunuyor. Fiat’ı 6 bin 143 satışla Renault ve 4 bin 263 satışla Peugeot takip ediyor. 2019’un onbir aylık döneminde ise Renault’un liderliği sürüyor.

Kasım ayında en çok satan ilk 10 marka şöyle:

Fiat 6.941 Renault 6.143 Peugeot 4.263 Volkswagen 4.243 Hyundai 3.006 Ford 2.478 Skoda 2.432 Toyota 2.422 Opel 2.350 Honda 2.292