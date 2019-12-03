Kasım ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 yılının Kasım ayına ilişkin otomobil satış rakamlarını paylaştı. Açıklanan verilere göre, otomobil satışları 2019’un onbir aylık (Ocak-Kasım) döneminde yüzde 25,63 azalarak 316 bin 427 adet oldu.
Otomobil satışlarına Kasım ayı özelinde baktığımızda 47 bin 803 adet olduğunu görüyoruz. Bu da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,46 oranında artış olduğu anlamına geliyor. Zira geçtiğimiz yıl bu dönemde 46 bin 204 adet otomobil satılmıştı.
Kasım ayındaki otomobil satışlarını bir önceki ay yani Ekim ile kıyasladığımızda ise yüzde 20 civarında bir artış görmekteyiz. Geçtiğimiz ay 39 bin 996 adet satış gerçekleşmişti. Kasım ayının sonu itibariyle Türkiye’de 176 adet elektrikli ve 10 bin 322 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Peki Kasım ayında en çok hangi marka sattı?
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Geçtiğimiz ay Türkiye’de en çok satış yapan markaların başında Volkswagen’i görmüştük. Kasım ayında 4 bin 243 satış yapan Volkswagen dördüncülüğe gerilemiş. Listenin başında ise 6 bin 941 adet satış yapan Fiat bulunuyor. Fiat’ı 6 bin 143 satışla Renault ve 4 bin 263 satışla Peugeot takip ediyor. 2019’un onbir aylık döneminde ise Renault’un liderliği sürüyor.
Kasım ayında en çok satan ilk 10 marka şöyle:
|Fiat
|6.941
|Renault
|6.143
|Peugeot
|4.263
|Volkswagen
|4.243
|Hyundai
|3.006
|Ford
|2.478
|Skoda
|2.432
|Toyota
|2.422
|Opel
|2.350
|Honda
|2.292
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Bir Awm ile bütün ülke ekonomisini çözenler bitmedi şimdi Araba satışı ile ekonomi çözümleme yapanlar geldi.
Bu arada Türkiye yi kıskanan ve batmak üzere olan Almanyada mayıs ayında 336 000 Araba satılmış ve bunun 30.000 adeti Mercedes.
Ekonomi bütün nüfusu içine alacak şekilde çözümlenir ve yorumlanır.
Kaldiki Satılan otomobil bir ülkenin gelişmişlik göstergesi değildir.
Renault 6.143 - SYMBOL FİLO KİRALAMA FİRMALARI
Peugeot 4.263 - 301 FİLO KİRALAMA FİRMALARI
Volkswagen 4.243 - HELAL OLSUN (ARABA DEĞİL O PASSAT SEVDASI )
Hyundai 3.006 - ACCENT BLUE FİLO KİRALAMA FİRMALARI
Ford 2.478 - FOCUS FİLO KİRALAMA FİRMALARI
Skoda 2.432 - OCTAVIA FİLO KİRALAMA FİRMALARI
Toyota 2.422 - COROLLA FİLO KİRALAMA FİRMALARI
Opel 2.350 - HELAL OLSUN
Honda 2.292 - HELAL OLSUN
Türkiye Varlık Fonu bir satın alma ile Türkiye ye değer kazandırması gerekiyor.