    Claude Code Cobol kodlarına el attı, IBM 26 milyar dolar değer kaybetti

    Claude Code en eski programlama dillerinden biri olan Cobol’u okuyup modernize etme yeteneği kazanınca bu işten büyük gelir sağlayan IBM hisseleri sallantıya girdi. 

    Claude Code Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ teknolojilerinin girmediği hemen hiçbir alan kalmazken işin ilginç tarafı bu sektörlerin piri olan firmaların da ekmeğini elinden almaya başladı. Bir süre önce güvenlik açıklarını bulabilen özelliği nedeniyle Claude Code gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi de Cobol kodlarına el attı.

    Claude Code ve Cobol ilişkisi

    Anthropic tarafından yapılan duyuruda Claude Code motorunun Cobol programlama diline sahip sistemleri okuyarak modernize edebildiğini belirtti. Ortak İşletme Odaklı Dil şeklinde açabileceğimiz Cobol yaklaşık 66 yaşında ve içinde yer aldığı sistemler sayısız firma tarafından kullanılıyor.

    Bu oldukça önemli bir gelişme zira bir Cobol sistemini modernize etmek için uzman ordusuna ve yıllar süren iş gücü haritalamalarına ihtiyaç duyuluyor. Claude Code keşif ve analiz fazlarını otomatikleştirerek işte bu büyük süreçleri kolay hale getiriyor.

    Cobol modernizasyonunda ise akla gelen ilk firma IBM. On yıllardır bu şirketlerin danışmanlığını yapan IBM ayrıca bu sistemleri çalıştıran bilgisayarların da üreticisi. İşlerin daha kolay bir hale geleceği düşüncesi endişe oluşturunca IBM hisseleri bir gecede yüzde 13 düştü ve 26 milyar dolarlık değer kaybı oluştu. Firmanın 2000 yılından bu yana en yüksek gecelik düşüşü yaşadığı, 1968 yılından bu yana ise en yüksek aylık düşüşü yaşadığı belirtildi.

    IBM yetkilileri ise yıllardır sadece kod modernizasyonu değil platformların performansını ve güvenliğini iyileştirecek önemli araçlar sunduklarını, Cobol dahil pek çok programlama dilinde hizmet verdiklerini ve bu kalitenin de kolay kolay yakalanamayacağını savundu. IBM halen farklı kodlama dillerinde oluşturulmuş ana çerçeve diyebileceğimiz devasa platformlar satıyor ve yüksek güvenilirlik isteyen müşteriler de IBM’e yöneliyor.

