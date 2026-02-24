Giriş
    Çinliler Claude Code yapay zekâsını talan etti, 24 bin sahte hesapla yeteneklerini çaldı

    Batılı yapay zekâ devleri farklı yöntemlerle dil modellerini eğitmeye çalışırken Çinli yapay zekâ devleri de Batılı rakiplerin eğitimini elde ederek kendisini geliştiriyor.

    Yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ savaşı bütün hızıyla devam ederken ABD tarafından ambargoya maruz kalarak yonga tarafında geri kalan Çin, aradaki farkı kimsenin aklına gelmeyen farklı yöntemlerle kapatmaya çalışıyor.

    Claude Code talanı

    Anthropic yaptığı açıklamada Çin kaynaklı DeepSeek, Moonshot AI ve MiniMax platformlarının Claude Code üzerinde 24 bin sahte hesap açtığını ve bu hesaplarla 16 milyon konuşma üreterek yeteneklerini çaldığını duyurdu. Çinli yapay zekâ platformları elde ettikleri bu verilerle de kendi dil modellerini eğitmiş ve çok daha ucuza abonelik satabilmiş.

    Damıtma adı verilen bu teknik daha güçlü dil modellerinin çıktıları üzerinde daha zayıf dil modellerinin eğitilmesini amaçlıyor. Bu sayede büyük dil modellerinin örneğin Çinli askeri organizasyonlara koyduğu bariyerler de aşılabiliyor.

    Anthropic elde ettiği verileri hızlı bir şekilde diğer beyaz listedeki AI dil modelleri geliştiricileri, bulut depolama sağlayıcıları ve ilgili otoriteleri ile paylaşmış durumda. Ayrıca bu tür girişimlerin önünü kesecek güvenlik çözümleri de sisteme entegre edilmiş durumda.

