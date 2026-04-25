Claude, üçüncü taraf entegrasyonlarla günlük hayatın kontrolünü ele alıyor

İşte üçüncü taraf entegrasyonlarıyla genişleyen kullanım alanları:
Yeni Claude entegrasyonları, farklı kategorilerde hizmet veren platformları kapsıyor. Özellikle yemek ve rezervasyon tarafında Uber Eats, Instacart ve Resy gibi servisler öne çıkıyor. Bu entegrasyonlar sayesinde kullanıcılar, doğal dil komutlarıyla akşam yemeği planlayabiliyor veya market alışverişi sipariş edebiliyor.
Müzik ve içerik tarafında Spotify ile kurulan entegrasyon daha derin bir işlevsellik sunuyor. Claude, kullanıcıların dinleme alışkanlıklarına göre müzik ve podcast önerileri oluşturabiliyor ve Spotify Connect altyapısı sayesinde içerikleri farklı cihazlar arasında senkronize edebiliyor. Bu deneyim, geleneksel müzik uygulamalarında kullanıcıların manuel olarak yaptığı işlemleri azaltarak daha otomatik ve bağlamsal bir kontrol sunuyor. Benzer şekilde Audible gibi platformların dahil edilmesi, içerik tüketiminin farklı formatlarda da yapay zeka ile yönetilebileceğini gösteriyor.
Anthropic'in açıkladığı liste bununla sınırlı değil; TaskRabbit ve Viator gibi hizmetler de Claude'un bağlantı ekosistemine dahil edilmiş durumda. Ayrıca şirket, önümüzdeki dönemde daha fazla entegrasyonun ekleneceğini belirtiyor. Bu genişleme stratejisi ise yapay zekanın farklı sektörlerdeki rolünü artırmayı hedefleyen daha büyük bir planın parçası olarak görülüyor.