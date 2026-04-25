Claude, üçüncü taraf entegrasyonlarla günlük hayatın kontrolünü ele alıyor

Anthropic, yapay zeka modeli Claude'un yeteneklerini genişleten yeni entegrasyon paketini duyurdu. Claude entegrasyonları kapsamında kullanıcılar artık yemek siparişi verme, müzik kontrolü sağlama ve finansal işlemleri başlatma gibi görevleri doğrudan yapay zeka üzerinden gerçekleştirebilecek. Şirketin açıklamasına göre bu yeni özellikler, üçüncü taraf hizmetlerle kurulan bağlantılar sayesinde mümkün hale geliyor.

İşte üçüncü taraf entegrasyonlarıyla genişleyen kullanım alanları:

Yeni Claude entegrasyonları, farklı kategorilerde hizmet veren platformları kapsıyor. Özellikle yemek ve rezervasyon tarafında Uber Eats, Instacart ve Resy gibi servisler öne çıkıyor. Bu entegrasyonlar sayesinde kullanıcılar, doğal dil komutlarıyla akşam yemeği planlayabiliyor veya market alışverişi sipariş edebiliyor.

Finansal işlemler tarafında ise TurboTax ve Credit Karma gibi araçlar dikkat çekiyor. Intuit tarafından yapılan açıklamaya göre Claude entegrasyonu, gerçek zamanlı vergi tahminleri ve anlık geri ödeme projeksiyonları sunabiliyor. Bu özellik, özellikle karmaşık finansal süreçleri daha anlaşılır hale getirme potansiyeline sahip. Ancak Claude'un vergi beyannamesini tamamen otomatik olarak tamamlamadığı belirtiliyor. Yani bu durum, hassas finansal işlemlerde insan denetiminin hâlâ önemli olduğunu gösteriyor.

Müzik ve içerik tarafında Spotify ile kurulan entegrasyon daha derin bir işlevsellik sunuyor. Claude, kullanıcıların dinleme alışkanlıklarına göre müzik ve podcast önerileri oluşturabiliyor ve Spotify Connect altyapısı sayesinde içerikleri farklı cihazlar arasında senkronize edebiliyor. Bu deneyim, geleneksel müzik uygulamalarında kullanıcıların manuel olarak yaptığı işlemleri azaltarak daha otomatik ve bağlamsal bir kontrol sunuyor. Benzer şekilde Audible gibi platformların dahil edilmesi, içerik tüketiminin farklı formatlarda da yapay zeka ile yönetilebileceğini gösteriyor.

Seyahat ve etkinlik planlama alanında ise Booking.com, TripAdvisor ve StubHub gibi servisler Claude'un kapsamını genişletiyor. Kullanıcılar, seyahat planı oluştururken uçuş, otel ve etkinlik seçeneklerini tek bir yapay zeka arayüzü üzerinden değerlendirebiliyor.

Anthropic’in açıkladığı liste bununla sınırlı değil; TaskRabbit ve Viator gibi hizmetler de Claude’un bağlantı ekosistemine dahil edilmiş durumda. Ayrıca şirket, önümüzdeki dönemde daha fazla entegrasyonun ekleneceğini belirtiyor. Bu genişleme stratejisi ise yapay zekanın farklı sektörlerdeki rolünü artırmayı hedefleyen daha büyük bir planın parçası olarak görülüyor.

