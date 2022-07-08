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    ClickMeLive, bayramda canlı yayında alışveriş keyfi yaşatacak

    Canlı video alışveriş uygulaması ClickMeLive’a bayram tatili yok. Türkiye’nin en gözde tatil beldelerini kapsayan bir tura çıkan ClickMeLive ile bu bayram her zamankinden daha eğlenceli geçecek.
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    ClickMeLive canlı yayında alışveriş

    Canlı yayınlarda ürün tanıtımlarını izlerken alışveriş yapılabilen tek video alışveriş platformu olan ClickMeLive, takipçilerini uzun bayram tatili boyunca alışveriş keyfinden mahrum bırakmayacak.

    Canlı yayında alışveriş

    Ege’nin incisi Bodrum’da başlayacak bir bayram turuna çıkacak ClickMeLive, bu yazın en trend moda parçalarından en dikkat çeken takılara, evlere farklı ambiyans katacak dekorasyon aksesuarlarından sofraları donatacak leziz gıda ürünlerine kadar geniş ve seçkin bir ürün yelpazesini canlı yayınlarda takipçilerine gösterecek.

    Kullanıcılar canlı yayın esnasında satıcılara, yayıncılara ve mağaza çalışanlarına anlık sorular yöneltebilecek, beğendikleri ürünleri sol alt köşedeki simgeye dokunarak sepetlerine ekleyip güvenle alışverişlerini tamamlayacak. İzleyenler Türkiye’nin neresinde olursa olsun ClickMeLive, Ege havasını onlarında oldukları yere taşıyacak ve bayram keyfini ikiye katlayacak.

    Türkiye’de online alışveriş, video içeriği ve eğlenceye tek bir noktada buluşturan ilk ve tek video alışveriş uygulaması ClickMeLive, Android ve iOS cihazlara indirilebiliyor. Canlı yayınlarda ürün tanıtımlarını görürken hemen alışveriş yapabileceğiniz platformda moda, giyim, kozmetik, ayakkabı, sağlıklı beslenme ve daha pek çok kategoride yepyeni ürünler gösteriliyor.

    ClickMeLive Ticari Genel Müdür Yardımcısı Emre İlban, uzun bayram tatili boyunca birçok tatil yöresinden canlı yayınlar gerçekleştirmek için hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, “Kullanıcılarımızın, Bodrum’dan Milas’a, Urla’dan Alaçatı’ya, Selimiye’den Akyaka’ya kadar gözde tatil beldelerindeki çok çeşitli satıcıların ürünlerine, sanki oradaymış ve canlı canlı alışveriş yapıyormuş gibi ulaşma şansı olacak. Canlı yayında beğendikleri ürünleri, sadece birkaç tıkla satın alma deneyimi yaşayacaklar. Onlara telefonlarında canlı canlı alışveriş imkanı sağladığımız gibi, tatil beldelerini de ayaklarına kadar getirmiş olacağız. Aynı zamanda İstanbul'daki nezih mağaza ve butiklerden de çok eğlenceli yayınlarımız sürecek. Kullanıcılarımızın keyifli ve mutlu bir bayram tatili geçirmesini dileriz” dedi.

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