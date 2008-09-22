Club 3D'den HDMI ve DisplayPort destekli HD 4850 geliyor

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Hazırladığı ekran kartları ülkemiz pazarına da giriş yapmaya başlayan Club 3D, Radeon HD 4850 modelini temel alan ve tasarım özellikleriyle farklılık yaratan yeni modelini duyurdu. AMD-ATi tarafından hazırlanan referans tasarıma göre ciddi farklılıklar içeren kart özellikle soğutucusu ve bağlantı özellikleriyle öne çıkıyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 Pro gpu'sunun güç verdiği ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip. 512MB GDDR3 belleği bulunan Club 3D'nin yeni modeli standart soğutucuya göre daha performanslı ve sessiz çalıştığı ifade edilen özel bir soğutma çözümü ile desteklenmiş durumda.

Grafik işlemcisi 635MHz, bellekleri ise 1968MHz'de görev yapan yeni model yüksek 3B performansının yanında çoklu ortam yetenekleriyle de öne çıkacak gibi görünüyor. Zira Blu-ray ve HD DVD gibi yüksek tanımlı videolara yönelik donanımsal hızlandırma yapabilen kart bağlantı alternatifleriyle de farklılık yaratmayı hedefliyor.

Club 3D'nin yeni modeli üzerinde yüksek tanımlı içeriğin tek kablo üzerinden aktarılabilmesi için hem HDMI hem de DisplayPort konnektörleri yer alıyor. Henüz DisplayPort destekli cihaz ve donanım sayısı çok fazla olmasa da 2009 ile birlikte desteğin artması bekleniyor. Kısa süre içerisinde satışına başlanacak kartın fiyatı ise henüz netlik kazanmadı.

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