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Club3D'den düşük profilli ve pasif soğutmalı Radeon HD 4350

10 yıl
6,3b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Club3D'den düşük profilli ve pasif soğutmalı Radeon HD 4350
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2001'den bu yana ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan ve bir süre önce ülkemiz pazarına da giriş yapan Hollanda merkezli Club 3D, çoklu ortam bilgisayarları için düşük profilli Radeon HD 4350 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV710 kodlu grafik işlem biriminin güç verdiği yeni ekran kartı pasif yapısıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

Club 3D'nin yeni modeli 512MB GDDR bellek ile geliyor ve 64-bit bellek veri yolunu destekliyor. 80x paralel işlem birimine sahip olan kart boyutu itibariyle standart ekran kartlarından ayrılıyor ve oturma odalarımız için hazırlanan kompkat boyutlu HTPC sistemleri hedefliyor. Pasif soğutucusu sayesinde sessiz de çalışan yeni modelin grafik işlemcisi 600MHz, bellekleri ise 800MHz'de görev yapıyor.

DirectX 10.1 ve PC Ie 2.0 desteği sunan ayrıca Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart, DVI, VGA ve HDTV konnektörleriyle birlikte geliyor ve adaptör yardımıyla HDMI cihazlar ile bağlantı da kurabiliyor. Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak kartın fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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hikmetg 10 yıl
Herkes oyun oynuyor gibi değerlendirmeler çok komik.
Öyle olsa idi şu anda en çok satan vga çipi intel olmazdı. Pazarın %45 'ine sahip. Hangi ürünle derseniz çok ilginç 945G + G31,33 ...
Bunların hangisi ile oyun oynanır.
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gordon01 10 yıl
Casper'in yeni top class oyuncakları geliyor
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esses... 10 yıl
Gereksiz gereksiz yorumlar yazmayın kendinizi küçültmeyin. Açıklama tam okunup o şekilde yorumlanması daha doğru olur.
Kart gayet güzel,oldukça iş yapar görünüyor.
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Trecc11 10 yıl
ucuz sistemler için bire bir zaten bunu alan adamda oyun oynamak için almaz
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boakoms 10 yıl
@ayakliPC
kutunun üstünde bile yazıyor " designed for multimedia " diye. Daha neyi sorguluyoruzki ?
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ayakliPC 10 yıl
Zorladığım yok ki şeye benziyor nasıl desem,

Made in Original China


İşte yeni serinin en ufaaıı.
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ayakliPC 10 yıl
Günümüzde 4670 bile pek satılmıyor genellikle bir üstü 4850 tarzı ekran kartları tercih ediliyorken 4350 biraz gereksiz gibi görünüyor.

Bir de bilgisayardan anlamayan adama çekirdek ve bellek hızlarını anlatıncaya kadar 3450 veya 3650 verir yollarsın ;-)
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ABOOO 10 yıl

Orjinalden alıntı: ayakliPC

Günümüzde 4670 bile pek satılmıyor genellikle bir üstü 4850 tarzı ekran kartları tercih ediliyorken 4350 biraz gereksiz gibi görünüyor.

Bir de bilgisayardan anlamayan adama çekirdek ve bellek hızlarını anlatıncaya kadar 3450 veya 3650 verir yollarsın ;-)


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