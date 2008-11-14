Club3D'den düşük profilli ve pasif soğutmalı Radeon HD 4350

2001'den bu yana ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan ve bir süre önce ülkemiz pazarına da giriş yapan Hollanda merkezli Club 3D, çoklu ortam bilgisayarları için düşük profilli Radeon HD 4350 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV710 kodlu grafik işlem biriminin güç verdiği yeni ekran kartı pasif yapısıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.
Club 3D'nin yeni modeli 512MB GDDR bellek ile geliyor ve 64-bit bellek veri yolunu destekliyor. 80x paralel işlem birimine sahip olan kart boyutu itibariyle standart ekran kartlarından ayrılıyor ve oturma odalarımız için hazırlanan kompkat boyutlu HTPC sistemleri hedefliyor. Pasif soğutucusu sayesinde sessiz de çalışan yeni modelin grafik işlemcisi 600MHz, bellekleri ise 800MHz'de görev yapıyor.
DirectX 10.1 ve PC Ie 2.0 desteği sunan ayrıca Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart, DVI, VGA ve HDTV konnektörleriyle birlikte geliyor ve adaptör yardımıyla HDMI cihazlar ile bağlantı da kurabiliyor. Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak kartın fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.
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Öyle olsa idi şu anda en çok satan vga çipi intel olmazdı. Pazarın %45 'ine sahip. Hangi ürünle derseniz çok ilginç 945G + G31,33 ...
Bunların hangisi ile oyun oynanır.
Kart gayet güzel,oldukça iş yapar görünüyor.
kutunun üstünde bile yazıyor " designed for multimedia " diye. Daha neyi sorguluyoruzki ?
Made in Original China
İşte yeni serinin en ufaaıı.
Bir de bilgisayardan anlamayan adama çekirdek ve bellek hızlarını anlatıncaya kadar 3450 veya 3650 verir yollarsın ;-)
Low Profile size bir şey hatırlatıyor mu?
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