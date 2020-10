CoD:Modern Warfare PC sürümünün disklerde kapladığı alanı küçültecek yama sonunda geliyor

Tam Boyutta Gör

Activision’ın Call Of Duty serisi kapsamında piyasaya sürdüğü son oyun olan Call of Duty: Modern Warfare, hatırlanacağı üzere almış olduğu güncellemelerle 250 GB’a yakın dosya boyutuna ulaşmış ve bu kapasitede bir SSD’ye sığmamaya başlamıştı. Konsol oyuncularını etkilemeyen bu sorun, PC oyuncuları için can sıkıcı hale gelmeye başlamıştı.

İlginizi Çekebilir

CoD Modern Warfare güncellemeleri yıldırdı! Oyun, artık 250 GB kapasiteli SSD’lere sığmıyor

Ayrıca Bkz. "Alphabet’in Mineral adlı moonshot projesi, sürdürülebilir tarım için robotlardan faydalanacak"

Battle.net üzerinden oynanan oyunun tek dosya halinde yayınlanması ve oyuncuların istedikleri modları saklayıp istemediklerini ise silmelerinin önüne geçen soruna nihayet geliştirici katında muhatap bulundu.

Call of Duty: Modern Warfare'ın Ürün Direktörü Paul Haile tarafından yapılan açıklamaya göre oyuna gelecek 1.28 kodlu güncellemeyle artık modlar arası tercih yapılabilecek. Böylece oyuncular, istemedikleri modu silip disklerinde yetersiz alan uyarısı almaktan kurtulacak.

Geliştirici Infinity Ward tarafından yayınlanacak güncelleme, 14 Ekim Çarşamba günü TSİ 09.00’da aktif hale gelecek. Güncellemenin başka ne tür yenilikler getireceği ise belli değil.

https://www.pcinvasion.com/call-duty-modern-warfare-file-size/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.