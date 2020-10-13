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    CoD:Modern Warfare PC sürümünün disklerde kapladığı alanı küçültecek yama sonunda geliyor

    CoD:Modern Warfare PC sürümüne sahip oyuncuları sevindirecek bir haber geldi. Oyunun 1.28 kodlu güncellemesiyle istenmeyen modalar artık silinebilecek.
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    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    CoD:Modern Warfare PC sürümünün disklerde kapladığı alanı küçültecek yama sonunda geliyor
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    Activision’ın Call Of Duty serisi kapsamında piyasaya sürdüğü son oyun olan Call of Duty: Modern Warfare, hatırlanacağı üzere almış olduğu güncellemelerle 250 GB’a yakın dosya boyutuna ulaşmış ve bu kapasitede bir SSD’ye sığmamaya başlamıştı. Konsol oyuncularını etkilemeyen bu sorun, PC oyuncuları için can sıkıcı hale gelmeye başlamıştı.

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    Battle.net üzerinden oynanan oyunun tek dosya halinde yayınlanması ve oyuncuların istedikleri modları saklayıp istemediklerini ise silmelerinin önüne geçen soruna nihayet geliştirici katında muhatap bulundu.

    Call of Duty: Modern Warfare'ın Ürün Direktörü Paul Haile tarafından yapılan açıklamaya göre oyuna gelecek 1.28 kodlu güncellemeyle artık modlar arası tercih yapılabilecek. Böylece oyuncular, istemedikleri modu silip disklerinde yetersiz alan uyarısı almaktan kurtulacak.

    Geliştirici Infinity Ward tarafından yayınlanacak güncelleme, 14 Ekim Çarşamba günü TSİ 09.00’da aktif hale gelecek. Güncellemenin başka ne tür yenilikler getireceği ise belli değil.



    https://www.pcinvasion.com/call-duty-modern-warfare-file-size/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    48 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    IamTheOne76 (ŞAKİR KARATAŞ) 1 hf.
    Yine mi yama. aaahhhhğğğğğğ.
    Yanıtla +1
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 1 hf.
    Warzone u silip yerine başka bir şey kurayım dediğim zamanlarda iyi denk geldi. Tutup yine haftalık güncelleme yağdırırlarsa silerim olur biter.
    1 Yanıt Yanıtla
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    TearsForFears 1 hf. QuexSeeL
    Ben sildim gitti her ay sezon başlıyor 50 gb update geliyor. Apex oynuyorum tavsiyemdir
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    profecco 1 hf.
    Ondan önce şu hilecilere bir çözüm bulsunlar yeter artık!
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    ti7800 (Temjin O.) 1 hf.
    Sadece Warzone 120GB zaten bende onu oynuyorum. Önceden PC'de oynardım ama PC'de bir stabilite sorunu var. Artık Ps4 PRO'da oynuuyorum.
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    Artizt (Mert ) 1 hf.
    Oyun küçülse keşke, sadece PS ve Xbox'daki özellik PC'ye geliyor. Singleplayer, multi, spec ops dosyalarinin istenileni silinebilecek. Warzone silinmiyor.
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