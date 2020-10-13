Alphabet’in Mineral adlı moonshot projesi, sürdürülebilir tarım için robotlardan faydalanacak

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Alphabet’in X laboratuvarında geliştirilen moonshot projeleri, küresel bir problemi ele alarak buna çığır açan bir teknolojiyle kökten çözüm bulma yolunu izliyor. Daha önce felaket bölgeleri ya da bağlantı imkânı olmayan kırsal bölgelere balonlarla internet hizmeti götürme projesi olan Loon’dan tanıdığımız X, bu kez sürdürülebilir tarım için adım atıyor.

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Şirketin 2018 yılında gündemine aldığı ve tarım yöntemlerinin geliştirilmesi kapsamında yapay zekâdan istifade edilmesi düşüncesi, hafta başında ete ve kemiğe büründü. “Mineral” adı verilen işlemsel (bilgisayarlı) tarım projesinde şirket, sürdürülebilir tarımın geliştirilmesi ve yaygınlaşması için çalışacak. Geride bıraktığımız iki yıl boyunca buna yönelik yazılım ve donanım örnekleri üzerinde çalışan, yapay zekâ, sensör ve robotik teknolojilerine kafa patlatan Mineral ekibinin sahaya sürmeye hazırladığı ilk ürün robotik bir araç olacak.

Bitkilere özel çözüm üretilebilecek

Güneş enerjiyle işleyen bu küçük araç, sahip olduğu sensör ve kameralarla tarlalardaki bitkileri inceleyerek her bir bitki hakkında bilgi toplayıp analiz edecek. Uydu, hava durumu ve toprak verilerini de yapay zekâ marifetiyle harmanlayacak olan araç, böylece çiftçilere mahsul alacağı bitkiler hakkında bilgi verecek. Mineral ekibinin böyle bir araç geliştirmesindeki ana maksat ise çiftçilere bitkilere özel veriler sunabilmek. Böylece, örneğin tarladaki tüm bitkileri ilaçlamak yerine ihtiyaç olan bölgeler ya da tek tek bitkiler ilaçlanabilecek. Tarımın sürdürülebilir olmasının ön planda olduğu uygulama ile hem paradan tasarruf edilebilecek hem de aşırı kimyasal kullanmanın önüne geçilerek çevreye çok daha az zarar verilmiş olacak.

Doğanın çeşitlilik üzerinde yükseldiği söyleyen Mineral ekibi, ne yazık ki ekonomik şartların çiftçileri tek türlü tarıma (monokültür) özendirdiğini, bunun da tarlalardaki ürünlere hastalık ve zararlılar olarak yansıdığını ifade etmekte. İklim değişikliğinin getirdiği baskılar altında artan dünya nüfusunu besleyebilmek adına tarım yöntemlerinin sürdürülebilirliğine dikkat çeken ekip, ileriki yıllarda bu sorunlara çözüm arayacak.

Henüz somut sayılabilecek bir çözümün olmadığı Mineral projesinde, geliştirici ekip ABD, Kanada, Arjantin ve Güney Afrika gibi yerlerdeki çiftçilerle ortak çalışmalar yürütüyor. Mineral projesiyle ilgili bakalım ileride neler duyacağız?

https://www.engadget.com/alphabet-x-mineral-223517153.html

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