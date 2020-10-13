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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Alphabet’in Mineral adlı moonshot projesi, sürdürülebilir tarım için robotlardan faydalanacak

    Alphabet’in X laboratuvarında geliştirilen moonshot projelerine bir yenisi eklendi. Mineral adı verilen projede X, tarımın sürdürülebilir olması adına yapay zekâ ve robotlardan faydalanacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Alphabet’in Mineral adlı moonshot projesi, sürdürülebilir tarım için robotlardan faydalanacak
    Tam Boyutta Gör

    Alphabet’in X laboratuvarında geliştirilen moonshot projeleri, küresel bir problemi ele alarak buna çığır açan bir teknolojiyle kökten çözüm bulma yolunu izliyor. Daha önce felaket bölgeleri ya da bağlantı imkânı olmayan kırsal bölgelere balonlarla internet hizmeti götürme projesi olan Loon’dan tanıdığımız X, bu kez sürdürülebilir tarım için adım atıyor.

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    Şirketin 2018 yılında gündemine aldığı ve tarım yöntemlerinin geliştirilmesi kapsamında yapay zekâdan istifade edilmesi düşüncesi, hafta başında ete ve kemiğe büründü. “Mineral” adı verilen işlemsel (bilgisayarlı) tarım projesinde şirket, sürdürülebilir tarımın geliştirilmesi ve yaygınlaşması için çalışacak. Geride bıraktığımız iki yıl boyunca buna yönelik yazılım ve donanım örnekleri üzerinde çalışan, yapay zekâ, sensör ve robotik teknolojilerine kafa patlatan Mineral ekibinin sahaya sürmeye hazırladığı ilk ürün robotik bir araç olacak.

    Bitkilere özel çözüm üretilebilecek

    Güneş enerjiyle işleyen bu küçük araç, sahip olduğu sensör ve kameralarla tarlalardaki bitkileri inceleyerek her bir bitki hakkında bilgi toplayıp analiz edecek. Uydu, hava durumu ve toprak verilerini de yapay zekâ marifetiyle harmanlayacak olan araç, böylece çiftçilere mahsul alacağı bitkiler hakkında bilgi verecek. Mineral ekibinin böyle bir araç geliştirmesindeki ana maksat ise çiftçilere bitkilere özel veriler sunabilmek. Böylece, örneğin tarladaki tüm bitkileri ilaçlamak yerine ihtiyaç olan bölgeler ya da tek tek bitkiler ilaçlanabilecek. Tarımın sürdürülebilir olmasının ön planda olduğu uygulama ile hem paradan tasarruf edilebilecek hem de aşırı kimyasal kullanmanın önüne geçilerek çevreye çok daha az zarar verilmiş olacak.

    Alphabet’in Mineral adlı moonshot projesi, sürdürülebilir tarım için robotlardan faydalanacak

    Doğanın çeşitlilik üzerinde yükseldiği söyleyen Mineral ekibi, ne yazık ki ekonomik şartların çiftçileri tek türlü tarıma (monokültür) özendirdiğini, bunun da tarlalardaki ürünlere hastalık ve zararlılar olarak yansıdığını ifade etmekte. İklim değişikliğinin getirdiği baskılar altında artan dünya nüfusunu besleyebilmek adına tarım yöntemlerinin sürdürülebilirliğine dikkat çeken ekip, ileriki yıllarda bu sorunlara çözüm arayacak.

    Henüz somut sayılabilecek bir çözümün olmadığı Mineral projesinde, geliştirici ekip ABD, Kanada, Arjantin ve Güney Afrika gibi yerlerdeki çiftçilerle ortak çalışmalar yürütüyor. Mineral projesiyle ilgili bakalım ileride neler duyacağız?  



    https://www.engadget.com/alphabet-x-mineral-223517153.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    40 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    leoga66 (Kira qwe) 1 hf.
    Bu sene Teknofest2020'de bu cihazın bir benzerini pancar için tam otonom çalışan prototipi ile yarışmaya katılan öğrencilerimizi gördüm, sohbet ettim. Şimdi haberi görünce Teknofest'in ülkemize katkısını daha iyi anladım.
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 1 hf. leoga66
    O öğrencilere araştırma bütçesi, eğitim, network imkanı(bir nevi ilgili kişilerle buluşmalarının sağlanması), istihdam imkanı gerekiyor.
    Yanıtla +1
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