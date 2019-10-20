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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çok fonksiyonlu yapay deri, teknolojik cihazlarda kullanıldı

    Araştırmacılar, dokunma hareketlerinin bilgisayar aracılı iletişim için anlamlı ifadeleri nasıl iletebileceğini göstermek için bir telefon kılıfı, bilgisayar touchpad ve smartwatch oluşturdular.
    34 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Çok fonksiyonlu yapay deri, teknolojik cihazlarda kullanıldı
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    Bristol ve Paris'teki araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni bir arayüzle; telefon, giyilebilir teknolojiler ve bilgisayar gibi etkileşimli aygıtları güçlendirmek için yapay  deri benzeri membran yaparak dokunmatik teknolojiyi bir üst seviyeye taşıyor.

    Ayrıca Bkz. "Tamamen Işıktan Yapılmış Prototip Kuantum İşlemci"

    Araştırmada, Skin-On arayüzündeki dokunma hareketlerinin insanlar veya sanal karakterlerle bilgisayar aracılı iletişim araçları için anlamlı mesajlar iletebildiğini göstermek için bir telefon kılıfı, bilgisayar touchpad ve akıllı saatte yapay deriyi kullandılar.

    Çok fonksiyonlu yapay deri, teknolojik cihazlarda kullanıldı
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    Araştırmacılar, insan cildinde bulunan katmanları taklit eden çok katmanlı bir silikon membran geliştirmek için insan biyolojisinin özelliklerini kapsayan bir yaklaşımı benimsemiştir. Bu yüzey dokulu bir tabaka, iletken ipliklerin oluşturduğu bir elektrot tabakası ve bir hypodermis tabakasından oluşur. Suni deri sayesinde, aygıtların kullanıcının tutuşunu “hissetmesini” sağlar. Ayrıca gıdıklama, okşamabükülme ve sıkıştırma gibi etkileşimleri algılayabilir.

    Araştırmacılar, "Bu çalışma insan ve makine arasındaki kesişimi araştırıyor. İnsanları makinelerin parçalarıyla güçlendirmeye çalışan birçok çalışma gördük. Burada diğer tarafa bakıyoruz ve her gün kullandığımız cihazları daha çok bizim gibi, yani insan gibi kullanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandılar. Sıradaki hedef olarak da yapay deriyi daha da gerçekçi hale getirmek olduğunu belirttiler.



    https://techxplore.com/news/2019-10-artificial-skin-ticklish-devices.html Yorum Yaz
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