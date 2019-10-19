Tamamen Işıktan Yapılmış Prototip Kuantum İşlemci

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Kuantum bilgisayarlar zor sorunlara hızlı çözümler vaat eder ancak bunu yapmak için çok sayıda kuantum bileşen ve nispeten hatasız olmaları gerekiyor. Bu yeni tasarım, klasik bilgisayarların önemli sorunlarda daha iyi performans göstermesi için mevcut kuantum bilgisayarlara göre gereken küçüklükteki ölçeğe ulaşmak için ışığı kullanarak alternatif bir çözüm sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Geleceğin kuantum bilgisayarları için yeni süper iletken çalışmaları "

Araştırmacılar, "Bugünün kuantum işlemcileri etkileyici olsa da, mevcut tasarımların son derece büyük boyutlara sahip olduğu ve ne kadar küçük boyutlara ölçeklendirilip ölçeklendirilemeyeceği açık değil. Projemiz, en başından beri düşüncemiz olan aşırı ölçeklenebilirliği sağlıyor çünkü küme durumu adı verilen işlemci, ışıktan yapılmıştır." şeklinde açıklamalarda bulundular.

Işığı kuantum işlemci olarak kullanma

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Küme, belirli bir şekilde ölçüldüğünde, kuantum hesaplamaları yapan karmaşık kuantum bileşenleri topluluğudur.

Küme durumunu sağlamak için özel olarak tasarlanmış kristaller, sıradan lazer ışığını, sıkıştırılmış ışığa dönüştürür. Bu daha sonra bir ayna, ışın bölücü ve optik fiber ağı tarafından bir küme durumuna getirir.

İşlemcinin tasarımı, nispeten küçük bir deneyin, ölçeklenebilirliği yüksek olan çok büyük iki boyutlu kümelenme durumunu oluşturmayı sağlar. Sıkıştırma seviyeleri şu anda pratik sorunları çözmek için çok düşük olsa da, tasarım uyumludur.

https://scitechdaily.com/prototype-large-scale-quantum-processor-made-entirely-of-light/