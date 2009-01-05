Colorful GDDR4 bellekli Radeon HD 4670 modelini duyurdu

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GDDR5 bellek teknolojisine ekran kartlarında yer veren ilk firma olarak dikkatleri üzerine çeken AMD-ATi, bir önceki jenerasyonda kullandığı GDDR4 bellek teknolojisine Radeon HD 4000 serisinde tercih etmemişti. Fakat firmanın bazı iş ortakları GDDR4 bellekli HD 4000 serisi ekran kartları hazırlamaya başladı. Bir süre önce detaylarını paylaştığımız Sapphire'in modelinden sonra yeni bir kart daha gün ışığına çıktı.

Uzakdoğu merkezli ekran kartı üreticisi Colorful, GDDR4 bellekli Radeon HD 4670 modelini gösterdi. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV730XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 320x paralel işlem birimine sahip. Kartın frekans değerleri açıklanmamakla birlikte Sapphire'in modelinde olduğu gibi 750MHz'lik GPU ve 2200MHz'lik bellek saat hızlarına sahip olması kuvvetle muhtemel.

AMD-ATi'nin referans modelinden farklı olarak özelleştirilmiş yeni bir soğutucuya sahip olan kart UVD 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteği sunan kart ayrıca destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyor. Görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerine sahip olan 256MB GDDR4 bellekli HD 4670'in fiyatı ise henüz açıklanmadı.