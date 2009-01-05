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Colorful GDDR4 bellekli Radeon HD 4670 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Colorful GDDR4 bellekli Radeon HD 4670 modelini duyurdu
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GDDR5 bellek teknolojisine ekran kartlarında yer veren ilk firma olarak dikkatleri üzerine çeken AMD-ATi, bir önceki jenerasyonda kullandığı GDDR4 bellek teknolojisine Radeon HD 4000 serisinde tercih etmemişti. Fakat firmanın bazı iş ortakları GDDR4 bellekli HD 4000 serisi ekran kartları hazırlamaya başladı. Bir süre önce detaylarını paylaştığımız Sapphire'in modelinden sonra yeni bir kart daha gün ışığına çıktı.

Uzakdoğu merkezli ekran kartı üreticisi Colorful, GDDR4 bellekli Radeon HD 4670 modelini gösterdi. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV730XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 320x paralel işlem birimine sahip. Kartın frekans değerleri açıklanmamakla birlikte Sapphire'in modelinde olduğu gibi 750MHz'lik GPU ve 2200MHz'lik bellek saat hızlarına sahip olması kuvvetle muhtemel.

AMD-ATi'nin referans modelinden farklı olarak özelleştirilmiş yeni bir soğutucuya sahip olan kart UVD 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteği sunan kart ayrıca destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyor. Görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerine sahip olan 256MB GDDR4 bellekli HD 4670'in fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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DH Misafiri 9 yıl
ddr 4 benimki bu ddr 3 almak mantıklı dio mantıksız adam
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Chris Brown 9 yıl
Sapphirenin ddr4 512mb lık modeli HD4670 ilk çıktıgındada vardı zaten , pahalı diye almamıştım ben.
Ddr4 olmasına sadece ddr3 ten 200mhz hızlı nolcak gözüyle bakmayın.
ddr4 daha iyi veri alışverişi demek,her türlü daha hızlı olacaktır.
Ama kartın kapasitesi açısından zaten performansta patlama yaşatmaz.

bu seviyede bütçe sıkılıp hd4770 alınmalı keisnlikle.
HD4670 e 130TL den fazla para verilmemesi gerekiyor.
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a1a1a1fs 10 yıl
512 2000mhz ddr3

256 2200mhz ddr4



512 ddr3 almak çok daha mantıklı
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showstopper41 10 yıl
Benim 512 mb GDDR3 HD4670 i 2100 MHz bellek hızında kullanabiliyorum. Rivatunerdan 2200 MHz yapıp oyun oynadığım da oldu. 512mb DDR4 yapmışım demekki yanlışlıkla

GDDR4 ram hızı en az 2600 MHz civarı olmalı ki fark etsin. Ayrıca 256 mb çok az. Yeni oyunlar ekran kartı raminin çok olmasını istiyorlar.
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deamon147 10 yıl
bune yaa çocukmu kandırıyorlar:D:D
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DeeP-NesS 10 yıl
Vay Soğutma Güzel Olmuş..
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justbejust 10 yıl
artık giriş seviyesi için bile 256 MB bellek çok az.
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sultanomar 10 yıl
hakikatende neye güvenerek 256mb 256 mb çoğu yeni oyunda yetersiz kalacaktır bence
tamam çoğu 256mb ekran kartı bazı 512 lere taş çıkartır ama yeni çıkan oyunlarda bellekte çok önemli gta iv mesela ayarlari degistirdiginizde ekran kartinin belleginden ne kadar harcayacak gosteriyor mesela 1gb ekran kartın olursa (gpu suda iyi olan) istedigin ayarlarda ac yani
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