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Colorful özel tasarımlı GeForce GTX 470/480 modellerini hazırlıyor

9 yıl
8,5b
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21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Colorful özel tasarımlı GeForce GTX 470/480 modellerini hazırlıyor
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GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için hazırladığı kutu tasarımlarını CeBIT 2010 fuarında gösteren ilk üreticilerden Colorful, özel tasarımlı Fermi modelleri üzerinde çalışıyor. Nvidia tarafından dünyanın en hızlı GPU'su olarak lanse edilen GeForce GTX 480, sunduğu yüksek performansa rağmen çektiği güç ve termal karakteristği eleştrilere maruz kalıyor.

Çin merkezli bir firma olan Colorful, geliştirmekte olduğu yeni bir tasarım ile GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'e termal anlamda rahatlatmayı ve hız aşırtma potansiyeline katkı sağlamayı hedefliyor. Resmi detayları açıklanmasa da ortaya çıkan görsellere göre Colorful, Fermi tabanlı ekran kartlarında özel bir arka plaka ile ekstra iki fan kullanmayı planlıyor.

80mm çapında olacağı söylenen fanların gürültü seviyeleri hakkında henüz çok fazla bilgi olmasa da GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'nin daha serin çalışmasına ve hz aşırtma ile ulaşılacak yüksek hızlarda daha stabil çalışmasına katkı sağlayacağı düşünülüyor. Tasarım çalışmalarına devam eden Colorful'un yeni modellerini ne zaman duyuracağı henüz bilinmiyor.

Colorful özel tasarımlı GeForce GTX 470/480 modellerini hazırlıyor
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Colorful özel tasarımlı GeForce GTX 470/480 modellerini hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Colorful özel tasarımlı GeForce GTX 470/480 modellerini hazırlıyor
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zbetk 9 yıl
Ekran kartı alacaktık biz, mini sanayi kurmayacaktık ki kasaya..


Bu kadar ses aşar bizi.
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UzmaN345 9 yıl
Saça bence 3 sulot kaplıyor onun yerine uste ikitane fan taksalar yada 3 daha iyi olurdu
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Man From Atlantis 9 yıl
p45 anakartlara uyumlu değil.. stok fanın arkasında kalan fan belki bir işe yarayabilir kart delik olduğu için ama diğeri gereksiz..
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SupermanPrime 9 yıl
karta ekstra onu tak bunu tak şurdan soğut burdan üflet kartın getirdiği toplam TPD seviyesi 350 watt a dayanıcak gibi görünüyo.
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DH Misafiri 9 yıl
şaka gibi ,,,
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zerocontrol 9 yıl
fremi artık 2 slot değil 3 slot kaplıycak yehuuu:D
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talh4wk 9 yıl
o tasarım neyi değiştirecek anlamadım
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a1a1a1fs 9 yıl
ilk baktığımda pcb yi ters yaptıklarını sanıp şaşırdım
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egesengun 9 yıl
@ madmaxzek
Kesinlikle katılıyorum, herkesin her ekran kartına yapabileceği ve efektifliği oldukça az olan bir uygulama. Saçma sapan bir şey...
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ParaBende 9 yıl
@Stream Roller iyide cogu kart çinde üretiliyor zaten :)
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Elektroterm 9 yıl
Maşşallah maşşallah öbür taraftada normal fan varsa güzel senfoni yapar bunlar. Vın vın da vın vın.
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Whole Lotta Rosie 9 yıl
güzel düşünmüşler de o fanlarla anakartın lehimleri kopmasın çok ağırlaştırır kartı.Zaten kartın kendisi ağır..
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StreamRolleR 9 yıl
made in china oldugu için ßß
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