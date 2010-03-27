Colorful özel tasarımlı GeForce GTX 470/480 modellerini hazırlıyor

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GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için hazırladığı kutu tasarımlarını CeBIT 2010 fuarında gösteren ilk üreticilerden Colorful, özel tasarımlı Fermi modelleri üzerinde çalışıyor. Nvidia tarafından dünyanın en hızlı GPU'su olarak lanse edilen GeForce GTX 480, sunduğu yüksek performansa rağmen çektiği güç ve termal karakteristği eleştrilere maruz kalıyor.

Çin merkezli bir firma olan Colorful, geliştirmekte olduğu yeni bir tasarım ile GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'e termal anlamda rahatlatmayı ve hız aşırtma potansiyeline katkı sağlamayı hedefliyor. Resmi detayları açıklanmasa da ortaya çıkan görsellere göre Colorful, Fermi tabanlı ekran kartlarında özel bir arka plaka ile ekstra iki fan kullanmayı planlıyor.

80mm çapında olacağı söylenen fanların gürültü seviyeleri hakkında henüz çok fazla bilgi olmasa da GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'nin daha serin çalışmasına ve hz aşırtma ile ulaşılacak yüksek hızlarda daha stabil çalışmasına katkı sağlayacağı düşünülüyor. Tasarım çalışmalarına devam eden Colorful'un yeni modellerini ne zaman duyuracağı henüz bilinmiyor.

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