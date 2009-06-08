Computex 2009: MSI GDDR3 bellekli Radeon HD 4770 modelini sergiledi

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Dünyanın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartı olarak pazara giriş yapan ATi Radeon HD 4770 modelinin özel tasarım çözümleri Computex 2009 fuarında katılımcıların beğenisine sunuldu. Gigabyte'ın detaylarını daha önceki haberlerimizde paylaştığımız pasif soğutmalı HD 4770 modelinden sonra sektörün bir diğer iddialı ismi MSI da Computex 2009 fuarında özel tasarım HD 4770 modelini gösterdi. Firmanın R4770-MD512/D3 kod adını taşıyan yeni modeli, ilk etapta standart tasarımdan ayrılan özel soğutucusu ile dikkat çekerken, kartı farklı kılan asıl detay ise tercih edilen bellek teknolojisinde gizli zira MSI bu modelinde ATi'nin standart tasarımının dışına çıkarak GDDR5 yerine GDDR3 bellek kullanmayı tercih etmiş.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 640x paralel işlem birimine sahip. GDDR3 bellek kullanımından ötürü GDDR5 bellekli standart Radeon HD 4770 modellerine göre bir mikar daha ucuz olması beklenen kart, DirectX 10.1, yüksek tanımlı videolar için Unified Video Decoder 2.0 ve Crossfire X gibi teknolojilere de destek veriyor. Saat hızları açıklanmayan kartın ne zaman kullanıma sunulacağı sorusu da henüz netliğe kavuşmuş değil.

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