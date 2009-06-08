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Computex 2009: MSI GDDR3 bellekli Radeon HD 4770 modelini sergiledi

9 yıl
12b
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33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2009: MSI GDDR3 bellekli Radeon HD 4770 modelini sergiledi
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Dünyanın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartı olarak pazara giriş yapan ATi Radeon HD 4770 modelinin özel tasarım çözümleri Computex 2009 fuarında katılımcıların beğenisine sunuldu. Gigabyte'ın detaylarını daha önceki haberlerimizde paylaştığımız pasif soğutmalı HD 4770 modelinden sonra sektörün bir diğer iddialı ismi MSI da Computex 2009 fuarında özel tasarım HD 4770 modelini gösterdi. Firmanın R4770-MD512/D3 kod adını taşıyan yeni modeli, ilk etapta standart tasarımdan ayrılan özel soğutucusu ile dikkat çekerken, kartı farklı kılan asıl detay ise tercih edilen bellek teknolojisinde gizli zira MSI bu modelinde ATi'nin standart tasarımının dışına çıkarak GDDR5 yerine GDDR3 bellek kullanmayı tercih etmiş.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 640x paralel işlem birimine sahip. GDDR3 bellek kullanımından ötürü GDDR5 bellekli standart Radeon HD 4770 modellerine göre bir mikar daha ucuz olması beklenen kart, DirectX 10.1, yüksek tanımlı videolar için Unified Video Decoder 2.0 ve Crossfire X gibi teknolojilere de destek veriyor. Saat hızları açıklanmayan kartın ne zaman kullanıma sunulacağı sorusu da henüz netliğe kavuşmuş değil.

Computex 2009: MSI GDDR3 bellekli Radeon HD 4770 modelini sergiledi
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ugacomtr 9 yıl
hepsi bir yana ne o.c olur ama :)
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forvet09 9 yıl
motherboards.org/...

eğer buradaki testlerde konu başlığında ki gibi ddr3 4770 sonuçları ise, ddr5 ile ddr3 arasında hiç bir fark yok..
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fatihcanery 9 yıl
çok büyük fark olur mu ddr3 ile ddr5 arasında
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Aeris 9 yıl
CF desteği var ama bağlantı yeri yok sanki ??
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OverClocK1ng 9 yıl
Valla arkadaşlar. Geçen gün ben bir arkadaşıma 4830 1Gb sattım. 2 gün önce de takmaya gittim. Kartı takıp GPU-Z den baktığımda saat hızları yüksekti. Ama dikkatimi başka birşey çekti. 800 Unified Processor yazıyordu. Sonra saat hızlarına iyi dikkat ettiğimde kartın 1Gb 4850 olduğunu anladım. Sanıyorum ATI 1Gb 4830 diye 4850 leri satıyor ki millet 4770 bulamazsa bile 1Gb 4850 alacaktır diye..
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N-0NE 9 yıl
@MÜŞAVİR tabiki 2 kat daha hızlı olmayacaktır ama HD4670'den daha hızlı olacağı kesin...Tabiki bu rop ilede alakalı olay tam detayları bilmiyorum akşam yazarım...
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BertaX 9 yıl
128 Bit,GDDR3 olması hiç çekici gelmiyor.
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yonex78 9 yıl
128 bit artı gddr 5 te sıkıntı yok ta..gddr 3 128 bit pek kulaga hoş gelmiyor
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bodyman700 9 yıl
işte bu kartın 4830 a karşı neler yapabileceğini çok merak ediyorum. ddr5 li modeli ve 4830 arasındaki fark kayda değerdi ama aynı belleklerde neler yapabilecek görmek isterim. DH den inceleme istiyoruz
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ilgezer 9 yıl

Orjinalden alıntı: bodyman700

işte bu kartın 4830 a karşı neler yapabileceğini çok merak ediyorum. ddr5 li modeli ve 4830 arasındaki fark kayda değerdi ama aynı belleklerde neler yapabilecek görmek isterim. DH den inceleme istiyoruz



4770'i farklı kılan GDDR 5 bellekleriydi
bu kartın 4830'dan daha zayıf olacağını düşünmekteyim...
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TELESCOPE 9 yıl
bilgilendirme için teşekkürler
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suslu76 9 yıl
yine bir marka ddr4 yerine ddr3 lü 3870 çıkarmıştı
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N-0NE 9 yıl
Bu aralar HD4770 bulmak çok zor istanbulda.Nerdeyse 2 günde bir soruyorum kart geldimi diye gelmedi diyolar.HD4770 ddr5 ile arasında fiyat farkı çok ise eğer ben bunu alırım.Bu arada HD4670de 320sp bunda 640sp var yani 2 katı hızlı...
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MÜŞAVİR 9 yıl

Orjinalden alıntı: N-0NE
Bu arada HD4670de 320sp bunda 640sp var yani 2 katı hızlı...


2 katı paralel işlemci var diye Kart 2 katı hızlı olmaz.
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padfinder 9 yıl
msı uyanıklık yapıyor.Normalde 4770 deyince milletin aklına standart gddr5 geliyor.Bu kartın gddr3 old. bilmeyenler fiyatada bakıp birde özel soğutmalı old. görüp alacaklar.İşte bu kesimi hedef almış msı.Çok uyanıkça bir tavır.Malum satıcılar ballandırarak bir ürünü satar fakat ayrıntı vermez.Bir çok kullanıcı bilmeden mağazalara pc almaya gittiğinden görürsünüz iyi satacak.
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