Computex 2021 fuarı yüz yüze yapılacak

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Pandemi dönemi özellikle fuar sektörünü derinden yaraladı. Sadece CES 2020 fuarı kendisini kurtarabilirken sonraki tüm sektör fuarları gelen büyük dalganın altında kaldı. Fuar sektörü yaz aylarından sonra yara sarmayı planlıyor.

Computex 2021 yüz yüze olacak

Yılın başlarında pandemi nedeniyle birer birer fuarların iptal olması sektörü kalbinden yaraladı. Fuar sayesinde yüz milyonlarca dolar turizm gelirinden olan şehirler ayrıca büyük masraflara da girdi.

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CES 2020 sonrasında MWC 2020, Computex 2020, IFA 2020 gibi pek çok fuar iptal edilmiş ve sanal tanıtımlar yapılmıştı. CES 2021 ve muhtemelen MWC 2021 fuarları da sanal olarak gerçekleşecek ancak yaz aylarında umut var.

Computex 2021 fuarı yeni dönemde yüz yüze açılmayı planlıyor. 1-4 Haziran 2021 tarihlerinde geleneksel standlar kurulacak ve tanıtımlar yapılacak. InnoVEX yenilik bölümü ise 2-4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Computex 2021 fuarının ana teması bu kez yapay zeka oldu. Çevrim içi ve çevrim dışı ortamları birleştirerek sınırları aşmak slogan olarak belirlendi. Bugün de sanal bir konferansla fuarın programı netleştirilecek.

https://www.techpowerup.com/276075/computex-2021-set-to-take-place-physically-in-taipei-on-june-1st

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