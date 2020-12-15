KontrolFreek aksesuar üreticisi SteelSeries tarafından satın alındı

Yeni konsolların piyasaya çıkışı öncesinde veya sonrasında oyun dünyasında pek çok stüdyonun el değiştirdiğine şahit olmuştuk. Hareketlilik sadece oyun dünyasını kapsamıyor. Aksesuar pazarı da hareketli.

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SteelSeries Arctis 9 kablosuz oyuncu kulaklığı duyuruldu

KontrolFreek satılıyor

PC ve konsol kontrolcülerine yönelik özelleştirme odaklı aksesuarlar tasarlayan KontrolFreek firması; SteelSeries tarafından satın alındığını duyurdu. Bir süre önce oyuncu kulaklığı bölümünü elden çıkaran SteelSeries biraz daha aksesuar tarafına odaklanmak istiyor.

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Ülkemizde de piyasada olan KontrolFreek aksesuarları; joystick kaplaması, kaydırmaz kontrolcü matları, daha sıkı joystick kontrolü için hassasiyet halkası yanında veri aktarım kablolarından oluşuyordu. Diğer taraftan 4 milyon kullanıcıya ulaşan FreekNation topluluğu da önemli bir unsurdu.

SteelSeries bu satın alma ile konsol ve PC oyunculuğunun yanı sıra mobil oyunculara yönelik olarak da farklı kontrolcü aksesuarları geliştirecek. Satın alım ile ilgili mali detaylar açıklanmadı.

https://www.techpowerup.com/275938/steelseries-acquires-controller-accessory-leader-kontrolfreek

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