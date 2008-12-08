Cooler Master'dan yeni kasa; Sileo 500

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Kasa ve soğutucularıyla ön plana çıkan Cooler Master ürün portföyüne yeni bir kasa daha ilave ediyor. Firmanın Sileo 500 isimli mid-tower formundaki yeni kasası yüksek performans meraklılarından ve oyun tutkunlarından öte daha çok sessiz ve kaliteli kasa arayışındaki kullanıcıların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hazırlanmış.

480 x 200 x 432 mm boyutlarında ve 9.7 Kg ağırlığında olan kasanın altında, üstünde, sağında ve solunda gürültü azaltıcı materyal kullanıldığı bildiriliyor. Titreşim engelleyici padlere de sahip olan Cooler Master Sileo 500 ayrıca çıkartılabilir sabit disk rafı gibi detaylarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Aletsiz kuruluma olanak tanıyan kasa, 5x 5.25" sürücüye de ev sahipliği yapabiliyor.

120mm'lik çift fan ile serilenletilen Sileo 500'ün ön panelinde çift ses, çift USB ve eSATA konnektörlerine yer verilmiş. Cooler Master'ın yeni kasası yurt dışında yaklaşık 70 Avro seviyesinden satın alınabiliyor.