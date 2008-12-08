Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master'dan yeni kasa; Sileo 500

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,4b
1
15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Cooler Master'dan yeni kasa; Sileo 500
Tam Boyutta Gör

Kasa ve soğutucularıyla ön plana çıkan Cooler Master ürün portföyüne yeni bir kasa daha ilave ediyor. Firmanın Sileo 500 isimli mid-tower formundaki yeni kasası yüksek performans meraklılarından ve oyun tutkunlarından öte daha çok sessiz ve kaliteli kasa arayışındaki kullanıcıların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hazırlanmış.

480 x 200 x 432 mm boyutlarında ve 9.7 Kg ağırlığında olan kasanın altında, üstünde, sağında ve solunda gürültü azaltıcı materyal kullanıldığı bildiriliyor. Titreşim engelleyici padlere de sahip olan Cooler Master Sileo 500 ayrıca çıkartılabilir sabit disk rafı gibi detaylarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Aletsiz kuruluma olanak tanıyan kasa, 5x 5.25" sürücüye de ev sahipliği yapabiliyor.

120mm'lik çift fan ile serilenletilen Sileo 500'ün ön panelinde çift ses, çift USB ve eSATA konnektörlerine yer verilmiş. Cooler Master'ın yeni kasası yurt dışında yaklaşık 70 Avro seviyesinden satın alınabiliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Denubis 10 yıl
kasa dediğin full tower olcak. CM Stacker bu kasaya on basar, hem görüntü hemde işlev açısından.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SanalKabus 10 yıl
Elmayla armutu karşılaştıran arkadaşlara saygılarımı iletiyorum.Kasa gayet sade gözukuyor fiyatı iyi olursa default halde kullanılacak sistem tavsiyelerinde guzel bir alternatif olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
NZXT Tempest'e ya da AKASA Infiniti'ye,onları da geçtim, RC690'a değişmem,hadi onu da geçiyim, Akasa Zen'e değişilecek ürün değil bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pirasa 10 yıl
lian-li ye benzemiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11384 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
cooler master, Kasa
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Tomb Raider: Underworld (PC, Playstation 3 ve Xbox 360) inceleme videosu 10 yıl Zotac GTX260 AMP2! video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim