Core 2 Duo T9900; Intel'den dizüstü bilgisayarlar için 3.06GHz'de çalışan işlemci

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Intel yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için yeni bir işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Extreme serisi çift çekirdekli mobil işlemcileriyle yollarını ayıracağı belirtilen firma, Core 2 Duo serisi dahilinde hazırladığı T9900 modeliyle dikkat çekecek gibi görünüyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Penryn tabanlı mobil işlemcinin 3.06GHz'de çalışacağı ve Calpella kod adlı yeni nesil mobil platform öncesinde Montevina tabanlı dizüstü bilgisayarlar için pazara giriş yapacak en hızlı çift çekirdekli işlemci olacak.

Intel'in dizüsütü bilgisayarlar için hazırladığı 3GHz barajını aşan ilk Core 2 Duo modeli olan T9900, 1066MHz FSB desteğine ve 6MB seviye 2 bellek kapasitesine sahip olacak. Isıl güç tasarımı 35 Watt olarak belirlenen işlemci, 2.93GHz'de çalışan Core 2 Duo T9800 modelinin hemen üzerine konumlandırılacak. Lansman tarihi olara içinde bulunduğumu yılın ikinci çeyreği belirlenen Core 2 Duo T9900'ün fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmamakla birlikte şu anki en hızlı model olan T9800'ün 530$'dan satıldığını da not düşelim.