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Core 2 Duo T9900; Intel'den dizüstü bilgisayarlar için 3.06GHz'de çalışan işlemci

10 yıl
22,9b
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26
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Core 2 Duo T9900; Intel'den dizüstü bilgisayarlar için 3.06GHz'de çalışan işlemci
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Intel yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için yeni bir işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Extreme serisi çift çekirdekli mobil işlemcileriyle yollarını ayıracağı belirtilen firma, Core 2 Duo serisi dahilinde hazırladığı T9900 modeliyle dikkat çekecek gibi görünüyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Penryn tabanlı mobil işlemcinin 3.06GHz'de çalışacağı ve Calpella kod adlı yeni nesil mobil platform öncesinde Montevina tabanlı dizüstü bilgisayarlar için pazara giriş yapacak en hızlı çift çekirdekli işlemci olacak.

Intel'in dizüsütü bilgisayarlar için hazırladığı 3GHz barajını aşan ilk Core 2 Duo modeli olan T9900, 1066MHz FSB desteğine ve 6MB seviye 2 bellek kapasitesine sahip olacak. Isıl güç tasarımı 35 Watt olarak belirlenen işlemci, 2.93GHz'de çalışan Core 2 Duo T9800 modelinin hemen üzerine konumlandırılacak. Lansman tarihi olara içinde bulunduğumu yılın ikinci çeyreği belirlenen Core 2 Duo T9900'ün fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmamakla birlikte şu anki en hızlı model olan T9800'ün 530$'dan satıldığını da not düşelim.


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DH Misafiri 1 ay
yükseltme için bunu ya da t9800 olanı alacağım :)
9 yıl sonra bir hayal gerçeğe dönüyor :D
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09.09.2006 6 yıl
dhgate.com/...
burada 201 dolar
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kill1033 9 yıl
@XYAĞMUR
Seninki daha güçlü bir işlemci. Bütün testlerde kanıtlanmıştır.
C2D için çıkarmaları iyi oluyor, kendimden biliyorum; gün geçtikçe geri kalıyor laptoplar. böylece ileriki zamanlarda ucuzlayınca işlemci 2. el olarak alıp yükseltme yapabiliyorsunuz.
Bende T2400 vardı, intel bu 945 serisi anakartlar için T7000 serisi işlemci çıkarmış, bu sayede 64 bit işlemciye geçmiş oldum.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
fiyatı çok kazık olur eminim
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max975 10 yıl
tabii parası olan için harika bir işlemçi..
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DarkSidesOfMe 10 yıl
müthiş bir hız gerçekten
fiyatı çok tuzlu olacaktır.

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OtoTurk 10 yıl
Bence fiyat/performans oranı bu tarz değerlendirmelerde 1 numaralı kriter olmalıdır. 530 USD tek alımlarda geçerli olacak fiyattır. 1.000 - 5.000 - 10.000 - 50.000 - 100.000 adetli alımlarda bu işlemcinin fiyatı yarı yarıya belkide yarından fazla azalacaktır. Bu aynı zamanda ram, ekran kartı, kasa vb gibi donanımlarda da geçerlidir. Adetli alımlar ile bu makinalar üretilmese idi hiçbir laptop 3.000 USD'den ucuza gelmezdi.
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taner11 10 yıl
sadece bu işlemci fiyatına laptop alınır ya bu ne
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TELESCOPE 10 yıl
uçurmuşlar adeta
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enoman 10 yıl
MOBİL işlemci pazarında Core 2 Duo'da sınıra geldi İntel,bence bundan sonra Mobil Quad Core'lara abanacaklar.
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sendemail 10 yıl
yahu şöyle cıkarsa desktop tadında bır ıslemcı ...sankı bu ıslemcılı modelı satın alan pil takılıyken kullanacak ...laptop sahıbı tum efradın hayat seyri 5. aydan sonra "cable guy" mutasyonu oluyor...tum laptop kullanıcıları bellı bır vakıtten sonra gıttıklerı yerde once uygun bir fiş sonra iş munasebetı ısıgında yasıyorlar...e madem musterı tarafında boyle bır dogal ortam sozkonusu ne kanırtıyorsun işlemcilerin voltaj değerini dusurucem dıye hababam ozellıklerını performanslarını kırpmaya,,yolunmuş kaz gibi sonra uçur uçurabılırsen...
Aslında Asus abi dızustu ya da masaustu farketmez aynı anda 2 ve üstü fiziksel işlemcıyı destekleyen anakart cıkartsa ,mıcrosoftundan yazıcıoglu ndaki tamirciye kadar herkes bu furyaya katılır gıder de anlatamıyoruz işte ,koy kardesım anakartına 4-5 tane ıslemcı ,yayıl genıs genıs... (not:msi'ın cıft fızıksel cpu lu anakartları vardı ben gorduydum,asrock mıydı yoksa...) ne dıyeyım ıste ,bıtmez bu ısler...
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GOLDFALCON 10 yıl
laptopuda cebide performansıda yakacak gibi...
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MaxZone 10 yıl
Bu işlemcinin Fiyatı 1000$ seviyesinde olur. Bu fiyata da alınmaz.
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VMTX 10 yıl
bence 3.06 ghz dual core işlemciler ile uğraşmak yerine dört çekirdekli olan modeller üzerinde yoğunlaşmak daha mantıklı olur.hem t9800 modeline göre kayda değer farkta performans artışı olcağını sanmıyorum.
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aslanemre58 10 yıl
Gereksiz bir işlemci.QX'ler daha iyi idi
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emrehanci 10 yıl
isterse 10 çekirdekli olsun.
kullandığın windows yada sistem ve diğer programlar desteklemediği sürece bir noktadan sonrasında
çekirdek sayısı önemli değildir arkadaşlar.








Orjinalden alıntı: VMTX

bence 3.06 ghz dual core işlemciler ile uğraşmak yerine dört çekirdekli olan modeller üzerinde yoğunlaşmak daha mantıklı olur.hem t9800 modeline göre kayda değer farkta performans artışı olcağını sanmıyorum.

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