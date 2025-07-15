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Tam Boyutta Gör Windows 11'deki mevcut pil tasarrufu, kuralları mevcut pil seviyenize göre değişen oldukça ilkel bir yapıya sahip. Belirli bir pil seviyesine, örneğin %20'ye ulaşıldığında devreye girecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Etkinleştirildiğinde, ekranı karartıyor birçok görsel efekti devre dışı bırakıyor, sistem ve uygulama arka plan etkinliklerini sınırlıyor ve daha fazlasını yaparak pili daha verimli kullanıyor. En son Canary sürümüyle birlikte yeni uyarlanabilir enerji tasarrufu kullanıma sunuldu.

Windows 11'e acil durumlar için kurtarma özelliği geldi 2 gün önce eklendi

Windows 11 uyarlanabilir enerji tasarrufu özelliği nasıl çalışacak?

Tam Boyutta Gör Uyarlanabilir enerji tasarrufu, işletim sistemini mevcut güç durumu veya sistem yükü gibi daha fazla faktöre bağlı olarak enerji tasarrufunu açmaya veya kapatmaya zorluyor. Bu sayede, yalnızca %20 veya %30'da değil, yüksek pil seviyesinde bile güç tasarrufu özelliğini etkinleştirebiliyorsunuz. Ayrıca, kısık ekranda çalışmak zorunda kalmıyorsunuz.

Adaptif enerji tasarrufuna Ayarlar - Sistem - Güç ve Pil menüsünden erişilebilecek.

Windows 11 için yeni güç tasarrufu, işletim sisteminin çok fazla kaynak tüketmesi, enerjiyi verimsiz kullanması ve el konsolları için optimize edilmemiş olması nedeniyle çok fazla eleştiri almasının ardından kısa bir süre sonra geldi. Microsoft, özellikle taşınabilir oyun cihazları için Windows 11’in gereksiz yüklemelerden arındırılmış bir sürümünü duyurdu.

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Windows 11'in yeni özelliği pil ömrünü iyileştirecek

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