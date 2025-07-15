Windows 11'in yeni özelliği pil ömrünü iyileştirecek

Windows 11 uyarlanabilir enerji tasarrufu özelliği nasıl çalışacak?
Adaptif enerji tasarrufuna Ayarlar - Sistem - Güç ve Pil menüsünden erişilebilecek.
Windows 11 için yeni güç tasarrufu, işletim sisteminin çok fazla kaynak tüketmesi, enerjiyi verimsiz kullanması ve el konsolları için optimize edilmemiş olması nedeniyle çok fazla eleştiri almasının ardından kısa bir süre sonra geldi. Microsoft, özellikle taşınabilir oyun cihazları için Windows 11’in gereksiz yüklemelerden arındırılmış bir sürümünü duyurdu.