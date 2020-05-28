Core i5-10X00 alacaklar dikkat: Bazı işlemciler daha kötü termal performans gösterebilir!

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Yarıiletken üreticisi Intel geçtiğimiz haftalarda 10. nesil Core işlemci ailesini satışa sundu. O dönem paylaştığımız haberde de değindiğimiz Core i5-10X00 işlemcilerinin Coffee Lake’teki Core i7 işlemcilerinin yeniden adlandırılmış hali olabileceği tahmini gerçekleşti.

Gelen haberlere göre Intel, Comet Lake kod adlı Core i5 işlemcilerinin bazılarını aslında 8. nesil Coffee Lake İ7 yongalarını yeniden adlandırarak elde etmiş olabilir. Zira şu an piyasada 2 farklı yapıda Core i5-10X00 işlemci serisi mevcut.

Pazardan aldım Comet Lake eve geldim Coffee Lake

Q0 adımında üretilen Core i5 yongaları, 10 çekirdekli Core i9 zarının 4/8 izleğinin kapatılmış hali olarak karşımıza çıkıyor. Zira işlemcinin zar alanı da bunu doğrular nitelikte 200 mm2 dolaylarında.

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Bununla birlikte SRH79 özellik koduna sahip işlemciler Intel’in zar inceltme tekniğiyle üretilmiş. Asıl önemli detaysa bu seride yonga ile IHS arasında lehime yer verilmesi.

Diğer taraftan G1 adımına dahil edilen SRH3D özellik koduyla gelen Core i5-10X00 modelleri ise Coffee Lake Core i7 işlemcileriyle benzer tasarıma sahip ve saydığımız 2 önemli geliştirmeden mahrum.

Özellikle de lehim tekniği yerine üretim maliyetini düşüren termal materyal kullanımı yongaların çalışma sıcaklıklarıyla ayrıştırması muhtemel. Öte yandan Q0 ve G1 adımında üretilen işlemcilerin performansının farklı olması beklenmiyor.

İşlemcilere dışarıdan bakıldığındaysa sokete bağlı olarak pin sayısı ve dizilimi aynı olmasına karşın yapısal farklılıklar göze çarpıyor. Görünüşe göre üretim maliyeti söz konusu olduğunda Coffee Lake işlemcisi Comet Lake anakartta çalışabiliyor.

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Ayrıca Bkz. "Intel stok soğutucusunu güncelledi"

Burada kullanıcıların işlemciyi satın almadan aradaki ayrımı yapması mümkün mü sorusu akla geliyor. İşlemci kutularındaki ufak pencereden IHS’deki özellik kodunun görülebilmesi tercihi kolaylaştıracaktır. Son olarak durumun hız aşırtma kilidi açık Core i5-10600K/F’de geçerli olmadığının altını çizelim.

https://www.techpowerup.com/267757/psa-there-are-two-steppings-of-non-k-10th-gen-core-i5-in-circulation-only-one-comes-with-stim

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