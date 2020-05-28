Core i5-10X00 alacaklar dikkat: Bazı işlemciler daha kötü termal performans gösterebilir!

Yarıiletken üreticisi Intel geçtiğimiz haftalarda 10. nesil Core işlemci ailesini satışa sundu. O dönem paylaştığımız haberde de değindiğimiz Core i5-10X00 işlemcilerinin Coffee Lake’teki Core i7 işlemcilerinin yeniden adlandırılmış hali olabileceği tahmini gerçekleşti.
Gelen haberlere göre Intel, Comet Lake kod adlı Core i5 işlemcilerinin bazılarını aslında 8. nesil Coffee Lake İ7 yongalarını yeniden adlandırarak elde etmiş olabilir. Zira şu an piyasada 2 farklı yapıda Core i5-10X00 işlemci serisi mevcut.
Pazardan aldım Comet Lake eve geldim Coffee Lake
Q0 adımında üretilen Core i5 yongaları, 10 çekirdekli Core i9 zarının 4/8 izleğinin kapatılmış hali olarak karşımıza çıkıyor. Zira işlemcinin zar alanı da bunu doğrular nitelikte 200 mm2 dolaylarında.İlginizi Çekebilir LGA 1700, 2’den fazla nesilde kullanılabilir: PCIe 5.0 ihtimali
Bununla birlikte SRH79 özellik koduna sahip işlemciler Intel’in zar inceltme tekniğiyle üretilmiş. Asıl önemli detaysa bu seride yonga ile IHS arasında lehime yer verilmesi.
Diğer taraftan G1 adımına dahil edilen SRH3D özellik koduyla gelen Core i5-10X00 modelleri ise Coffee Lake Core i7 işlemcileriyle benzer tasarıma sahip ve saydığımız 2 önemli geliştirmeden mahrum.
Özellikle de lehim tekniği yerine üretim maliyetini düşüren termal materyal kullanımı yongaların çalışma sıcaklıklarıyla ayrıştırması muhtemel. Öte yandan Q0 ve G1 adımında üretilen işlemcilerin performansının farklı olması beklenmiyor.
İşlemcilere dışarıdan bakıldığındaysa sokete bağlı olarak pin sayısı ve dizilimi aynı olmasına karşın yapısal farklılıklar göze çarpıyor. Görünüşe göre üretim maliyeti söz konusu olduğunda Coffee Lake işlemcisi Comet Lake anakartta çalışabiliyor.
Ayrıca Bkz. "Intel stok soğutucusunu güncelledi"
Burada kullanıcıların işlemciyi satın almadan aradaki ayrımı yapması mümkün mü sorusu akla geliyor. İşlemci kutularındaki ufak pencereden IHS’deki özellik kodunun görülebilmesi tercihi kolaylaştıracaktır. Son olarak durumun hız aşırtma kilidi açık Core i5-10600K/F’de geçerli olmadığının altını çizelim.
https://www.techpowerup.com/267757/psa-there-are-two-steppings-of-non-k-10th-gen-core-i5-in-circulation-only-one-comes-with-stim Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Milletin zen3 te amd desteği kesecek 400 serisine dediği anda önde trollümsülerde olsa genel olarak hep bir ağızdan daha 8700k yı geçemedi daha 8700k yı geçemedi dediği intelin ürününün 160 dolar bandında sudan ucuz hali tabi oc kilitli..
Madem 8700k nın stok performansı bukadarda popüler ozaman ucuz bir z490 alıp beleşe i7 sahibi olmuş olacaksınız çokta kötü bir teklif değil.. Eskiye nazaran hiç kötü değil.
1) Dandik soğutucuyla gelmesi
2) B460 anakartta RAM’lerin max 2666 mhz çalışması
3) Bu habere konu olan durum
Bunlar nedeniyle uzaklaştım.
Ya 10600K alırım ya da birkaç ay içinde çıkması planlanan yeni Ryzen’leri beklerim.
H410-b460 ucuz 2933 destekli bord
10700f
2x16gb dual rank uygun fiyatlı kaliteli çipli 3000-3200mhz ram.
Ramler dual rank + cl14-14 gibi düşük zamanlamalarda çalıştırılacak 2933mhz. (Elle ayarlanacak)
Stok fan cilalanmış uygulama oyun performansı denenecek oluyorsa eksi offset undervolt veya direk undervolt ile.
103bclk yaparsanız 3000mhz i zorlarsınız techpowerup öyle yapmış.
İstediğin ekran kartı..
Render vs yaparsan ekonomik 200-300tl bandında hava soğutma.
Bitti gitti.
Anakartı ve işlemciyi ucuza mal edip hatta stok fanla yetiniliyorsa yetinilip dual rank 16gb 2 adet bellekle hem 32gb ram sahibi olup hem performansı yükseltmeyi hedefleyeceğiz.
H.o
İ7 stok fanı bir gıdım daha iyi eskisinden stim ile gelmesi cpu nun belki sıcakta olsa throttle yapmadan günlük kullanıma izin verir ama biraz zorlama bakış açısı yani muhtemelen bir soğutucu gerekecektir.
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