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Core i7 975 Extreme Edition beklenenden önce gelebilir

10 yıl
9,9b
1
15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Core i7 975 Extreme Edition beklenenden önce gelebilir
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Intel'in yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni işlemcisi beklenenden önce gelebilir. Firmanın Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan Core i7 975 Extreme Edition modelinin ikinci çeyreğin ilk günlerinde yani Nisan ayının hemen başında kullanıma sunulabileceği belirtiliyor.

Intel tarafından 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli yeni model, 3.33GHz'de görev yapıyor. LGA1366 formunda olan, QPI teknolojisini destekleyen ve entegre bellek kontrolcüsü ile gelen işlemci aynı zamanda SMT olarak bilinen yeni nesil Hyper-Threading teknolojisine de destek veriyor.

Seviye 2 bellek miktarı 1MB, seviye 3 bellek miktarı ise 8MB olarak belirlenen işlemci, Extreme Edition serisi dahilinde hazırlandığı için çarpan kilidi de açık olarak gelecek. Isı güç tasarımı diğer modeller gibi 130 Watt olarak belirlenen Core i7 975 Extreme Edition fiyat listelerine 995 Avro seviyesinden girmeye başladı.



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DH Misafiri 9 yıl
amma yaptınız be arkadaslar ben bunların yenısını 300 dolara felan alıyorum...1000avro cok yazılmıs...pekte zengın ısı deıl bence
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bodyman700 10 yıl
995 avro fiyatı görünce neden amd ye ihtiyacımız olduğunu daha bir anlamış oldum. her ne olursa olsun bu kadar pahalı olması abes bence extreme olması çarpan kilidi olmaması güzel ama çok çok çok pahalı. sadece bu işlemciye verilecek parayla adam gibi phenomII sistem toplamak mümkün :(
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muratsen87 10 yıl
hemen gelse de 10tane alsam


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dervis68 10 yıl
Valla sadece hayal edebilirim bu Core i7 leri
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DarkSidesOfMe 10 yıl
çok pahalı [>:]
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Thehunt 10 yıl
alacak olanlara hayırlı olsun ne diyelim..
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BARKU 10 yıl
i7 serisine geriden bakmakla idare ediyoruz. Loto çıkarsa sistem toplayabilirim
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