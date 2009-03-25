Core i7 975 Extreme Edition beklenenden önce gelebilir

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Intel'in yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni işlemcisi beklenenden önce gelebilir. Firmanın Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan Core i7 975 Extreme Edition modelinin ikinci çeyreğin ilk günlerinde yani Nisan ayının hemen başında kullanıma sunulabileceği belirtiliyor.

Intel tarafından 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli yeni model, 3.33GHz'de görev yapıyor. LGA1366 formunda olan, QPI teknolojisini destekleyen ve entegre bellek kontrolcüsü ile gelen işlemci aynı zamanda SMT olarak bilinen yeni nesil Hyper-Threading teknolojisine de destek veriyor.

Seviye 2 bellek miktarı 1MB, seviye 3 bellek miktarı ise 8MB olarak belirlenen işlemci, Extreme Edition serisi dahilinde hazırlandığı için çarpan kilidi de açık olarak gelecek. Isı güç tasarımı diğer modeller gibi 130 Watt olarak belirlenen Core i7 975 Extreme Edition fiyat listelerine 995 Avro seviyesinden girmeye başladı.



