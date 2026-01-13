Core Ultra 9 290K Plus çıkmadan test edildi: Arrow Lake Refresh geliyor

Core Ultra 9 290K Plus çıkmadan test edildi
Arrow Lake-S Refresh serisinin en güçlü modeli olması beklenen Core Ultra 9 290K Plus, Geekbench sonuçlarıyla birlikte ilk kez performans tarafında görünür hale geldi. Testler, Gigabyte Z890 AORUS Tachyon ICE anakart ve 48 GB DDR5-8000 bellek kullanılan üst seviye bir sistem üzerinde gerçekleştirildi.
Sızıntıya göre işlemci, 3.70 GHz taban frekansı ve 5.80 GHz'e kadar çıkan boost değeriyle listeleniyor. Bu da Core Ultra 9 285K'ya kıyasla yaklaşık 100 MHz'lik bir frekans artışına işaret ediyor. Çekirdek yapısında ise değişiklik bulunmuyor, işlemci 24 çekirdekli yapı ve 24 iş parçacığıyla yoluna devam ediyor.
Tabii ki pyun performansı tarafında büyük bir sıçrama beklenmiyor. Keza 3D V-Cache'e sahip Ryzen modellerinin bu alanda büyük bir avantaja sahip olduğunu söyleyelim. Buna karşın Core Ultra 9 290K Plus, çoklu çekirdek odaklı iş yüklerinde Arrow Lake Refresh ailesinin en güçlü seçeneği olarak konumlanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: