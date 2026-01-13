Giriş
    Core Ultra 9 290K Plus çıkmadan test edildi: Arrow Lake Refresh geliyor

    Intel’in Arrow Lake-S Refresh ailesinin amiral gemisi Core Ultra 9 290K Plus, Geekbench testlerinde ortaya çıktı. AMD'nin üst seviye modellerine karşı yanıt geliyor.

    Core Ultra 9 290K Plus çıkmadan test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    CES 2026 öncesinde Arrow Lake-S Refresh ailesiyle ilgili bilgiler hızlanmıştı. Öyle ki 270K Plus ve Core Ultra 9 290K Plus'ın ortaya çıkmasının ardından, yeni işlemcilerin yolda olduğu doğrulandı. Son olarak serinin amiral gemisi modeli Core Ultra 9 290K Plus'a ait performans sonuçları paylaşıldı.

    Core Ultra 9 290K Plus çıkmadan test edildi

    Arrow Lake-S Refresh serisinin en güçlü modeli olması beklenen Core Ultra 9 290K Plus, Geekbench sonuçlarıyla birlikte ilk kez performans tarafında görünür hale geldi. Testler, Gigabyte Z890 AORUS Tachyon ICE anakart ve 48 GB DDR5-8000 bellek kullanılan üst seviye bir sistem üzerinde gerçekleştirildi.

    Sızıntıya göre işlemci, 3.70 GHz taban frekansı ve 5.80 GHz'e kadar çıkan boost değeriyle listeleniyor. Bu da Core Ultra 9 285K'ya kıyasla yaklaşık 100 MHz'lik bir frekans artışına işaret ediyor. Çekirdek yapısında ise değişiklik bulunmuyor, işlemci 24 çekirdekli yapı ve 24 iş parçacığıyla yoluna devam ediyor.

    Core Ultra 9 290K Plus çıkmadan test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Geekbench sonuçlarında Core Ultra 9 290K Plus, tek çekirdekte 3.456, çoklu çekirdekte ise 24.610 puan alıyor. Bu değerler, 285K’ya kıyasla tek çekirdekte yaklaşık yüzde 7, çoklu çekirdekte ise yüzde 9'luk bir artış anlamına geliyor. AMD Ryzen 9 9950X3D ile kıyaslandığında ise Intel'in yeni modeli tek çekirdekte yüzde 2, çoklu çekirdekte yüzde 11 daha yüksek skor elde ediyor.

    Tabii ki pyun performansı tarafında büyük bir sıçrama beklenmiyor. Keza 3D V-Cache'e sahip Ryzen modellerinin bu alanda büyük bir avantaja sahip olduğunu söyleyelim. Buna karşın Core Ultra 9 290K Plus, çoklu çekirdek odaklı iş yüklerinde Arrow Lake Refresh ailesinin en güçlü seçeneği olarak konumlanacak.

