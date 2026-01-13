Giriş
    Türk Telekom, ALS hastalarına yönelik EyeMo yazılımını tanıttı

    Türk Telekom, ALS ve felç gibi kas hastalıkları nedeniyle ellerini kullanamayan bireyler için geliştirdiği yapay zekâ destekli EyeMo yazılımını tanıttı. Ücretsiz olarak erişime açıldı.

    Türk Telekom, ALS hastalarına yönelik EyeMo yazılımını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom, ALS ve felç gibi kas hastası bireylerin hayatını kolaylaştıracak EyeMo yazılımını erişime açtı. Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonu doğrultusunda geliştirilen ve yapay zekâ tabanlı görüntü işleme modeliyle çalışan EyeMo, bireylerin yalnızca göz hareketleriyle bilgisayarlarını ve bağlı cihazları kontrol edebilmesine imkân tanıyor. 

    Kas hastaları için engelleri kaldırıyor

    Türk Telekom tarafından patenti alınan EyeMo, gözlük veya harici kamera gibi ek donanımlara ihtiyaç duymadan çalışıyor. Kullanıcılar, yazılım sayesinde bilgisayarın yanı sıra ışık, klima ve televizyon gibi çevre ekipmanlarını da göz hareketleriyle yönetebiliyor. 

    Türk Telekom Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Evren, EyeMo'nun dijital dünyayı herkes için erişilebilir kılma hedefinin somut bir örneği olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu çözümle kas hastası bireylerin bilgiye erişimini ve dijital yaşama bağımsız katılımını desteklediklerini söylüyor.

    Ücretsiz olarak sunulan EyeMo, engelli bireylerin dijital hayata eşit katılımını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Yazılım, Türk Telekom'un resmî internet sitesi üzerinden indirilebiliyor ve kullanıcıların hizmetine açık durumda.

