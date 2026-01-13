Türk Telekom, ALS hastalarına yönelik EyeMo yazılımını tanıttı

Kas hastaları için engelleri kaldırıyor
Türk Telekom tarafından patenti alınan EyeMo, gözlük veya harici kamera gibi ek donanımlara ihtiyaç duymadan çalışıyor. Kullanıcılar, yazılım sayesinde bilgisayarın yanı sıra ışık, klima ve televizyon gibi çevre ekipmanlarını da göz hareketleriyle yönetebiliyor.
Türk Telekom Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Evren, EyeMo'nun dijital dünyayı herkes için erişilebilir kılma hedefinin somut bir örneği olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu çözümle kas hastası bireylerin bilgiye erişimini ve dijital yaşama bağımsız katılımını desteklediklerini söylüyor.
Ücretsiz olarak sunulan EyeMo, engelli bireylerin dijital hayata eşit katılımını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Yazılım, Türk Telekom'un resmî internet sitesi üzerinden indirilebiliyor ve kullanıcıların hizmetine açık durumda.