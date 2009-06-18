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Corel netbook'lara özel yeni bir yazılım paketi hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corel netbook'lara özel yeni bir yazılım paketi hazırladı
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Netbook olarak tabir edilen maliyet odaklı mini-bilgisayarların yüksek satış rakamlarına ulaşması ve ciddi pazar potansiyeli vaat etmesi donanım ve komponent üreticileri kadar yazılım firmalarının da ilgisini çekiyor. Özellikle imaj düzenleme uygulamlarıyla tanınan Corel, netbook'lara özel yeni bir ofis paketi hazırladı. Home Office olarak isimlendirilen yeni yazılım paketi Corel Write (kelime işlem), Corel Calculate (hesap tablosu), Corel Show (sunum) uygulamalarından oluşuyor.

Çoklu dosya formatını destekleyen, PDF yaratabilen ve 13 farklı dile destek veren Home Office isimli netbook yazılım paketinin USB bellek üzerinde geldği ve 69.99$'lık fiyatla kullanıma sunulduğu belirtiliyor.


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sertacaygun 10 yıl
Ne de olsa WinZip'in üreticisi adamlar... Corel ciddne başarılı bir yazılım şirketi.
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