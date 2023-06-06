2023 Apple Tasarım Ödülleri’nin kazananları duyuruldu

- 2023 Apple Tasarım Ödülleri Kazananları:
- Kapsayıcılık
- Keyif ve Eğlence
- Etkileşim
- Sosyal Etki
- Görseller ve Grafikler
- İnovasyon
- Yorumlar
Apple birkaç gün süren WWDC konferansında sadece yeni ürünler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda en yetenekli geliştiricileri de ödüllendiriyor. Cupertinolu şirket sınıfının en iyisi 12 uygulama ve oyunu onurlandırdığı 2023 Apple Tasarım Ödülleri’nin kazananlarını duyurdu.
Apple bu yılki Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda mükemmel tasarımlara sahip yaratıcı ve yenilikçi uygulamaları seçti. Şirket toplam altı farklı kategoride birer uygulama ve oyunu ödüllendirildi. Kazananların 36 finalist arasından seçildiğini belirtelim. Listeye aşağıdan göz atabilirsiniz.
2023 Apple Tasarım Ödülleri Kazananları:
Kapsayıcılık
- Uygulama: Universe — Website Builder
- Oyun: stitch.
Keyif ve Eğlence
- Uygulama: Duolingo
- Oyun: Afterplace
Etkileşim
Sosyal Etki
Görseller ve Grafikler
- Uygulama: Any Distance
- Oyun: Resident Evil Village
İnovasyon
- Uygulama: SwingVision: A.I. Tennis App
- Oyun: MARVEL SNAP
Apple Tasarım Ödülü kazananları alüminyumdan yapılmış küp şeklinde benzersiz bir ödüle sahip olacaklar.
Apple’ın Global Geliştirici İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Susan Prescott konuyla ilgili olarak “Uygulamalar ve oyunlar yaşama, çalışma ve oyun oynama biçimimizin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Apple olarak, inanılmaz yaratıcılıklarını ve tasarım mükemmelliğini uygulamalarına yansıtan olağanüstü geliştiricileri ödüllendirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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