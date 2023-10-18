Spotify sanatçıların sayfalarına özel ek ürünler kısmı açtı

Dünyanın en büyük podcast ve çevrimiçi müzik uygulaması Spotify, sanatçı sayfalarına açtığı özel kısımla “merch”lerini satmalarına izin verecek.
Açılan yeni bölümün adı merch hub olacak. Bu kısımda sanatçıya ait ek ürünler gösterilerek satılabilecek. Ayrıca kullanıcıların dinleme alışkanlığına göre de merchler önerilebilecek. Bu sayede satış kolaylaşmış olacak. Merchleri ön plana çıkaran firma olan Merch Hub konuyla alakalı “Kullanıcıların dinleme alışkanlıklarına ve hayran duyduğu isimlere göre özel olarak uyarlanmış ilk ürün alışveriş deneyimi” diyerek kendini tanıttı.
Böylelikle kullanıcılar hem sevdiği sanatçıyı dinleyecek hem de ona ait ek ürünleri Spotify üstünden alabilecek. Ürünlerin satışı ise Shopify üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.