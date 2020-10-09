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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Corsair 3D QLC Nand tabanlı MP400 SSD’sini satışa sundu

    QLC Nand Flash yongaları istesek de istemesek de bir zamanlar 3D TLC’lere olumsuz bakıldığı gibi yaygınlaşacak. Corsair’in yüksek kapasite ve performansı bir araya getirdiği sürücüsü de bunun bir örne
    1 hf.
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    HDD / SSD
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Corsair 3D QLC Nand tabanlı MP400 SSD’sini satışa sundu

    3D QLC Nand Flash yongaları 3D TLC birimlere kıyasla daha kısa ömür, yüksek gecikme ve biraz daha düşük performans gibi dezavantajlara sahip olsa da aynı yongada daha fazla kapasite sunmasının yanı sıra maliyet avantajı nedeniyle yaygınlaşmaya devam ediyor.

    3D QLC NAND Flash tabanlı MP400 SSD'leri

    Corsair’ın satışa sunduğu MP400 çözümü de bunlardan birisi. İleride satışa sunulacak 8 TB’lık seçeneğiyle heyecan veren kapasitelere ulaşan MP400 modelleri 3D QLC Flash’a rağmen yüksek dayanım ve performanstan da ödün vermiyor. Buna karşın Modellerin kontrolcüve Nand Flash kontrolcülerine dair detaylı bilgi paylaşılmamış.

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    Corsair 3D QLC Nand tabanlı MP400 SSD’sini satışa sundu

    4 TB’lık modelde rastgele okuma/yazma operasyonlarında 610K/710K IOPS değeri sunulurken sıralı işlemlerde sırasıyla 3480/3000 MB/s hız görülebiliyor. M.2 2280 sürücülerinin sistemle iletişimi ise PCIe Gen 3.0 x4 arayüzü üzerinden sağlanacak.

    Corsair 3D QLC Nand tabanlı MP400 SSD’sini satışa sundu

     Güç tüketiminin 1/2/4/8 TB’lık seçenekler için 4.5/5.5/6.5 watt olarak ölçüldüğü MP400 ailesi dayanıklılık başlığında ise kapasite ile doğru orantılı olarak 200/400/800 TBW ve 8 TB’lık tepe model için 1600 TBW’lik değerlerle güven veriyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000’de neden fiyat artışına gitti"

    Son olarak fiyat başlığında 1/2/4/8 TB seçenekleri için 129.99, 264.99, 609.99 ve bir anda yükseliş gösteren 1379.99 dolarlık etiketler belirlenmiş.



    https://www.techpowerup.com/273127/corsair-launches-mp400-a-new-m-2-nvme-ssd-with-high-density-3d-qlc-nand Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    49 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 hf.
    corsair severim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf. (düzenlendi)
    4 TB ve 8 TB olan Sabrent'e göre daha ucuz ama PCIe4 olmaması büyük aktarma hızına ihtiyaç duyanlar için eksi olabilir.

    Tabi işin sonunda bunun sayesinde 4 ve 8 tb disklerin fiyatı yavaş yavaş ucuzlayacak. 2-3 yıla alınabilir seviyeler gelir diye düşünüyorum.
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