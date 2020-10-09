Corsair 3D QLC Nand tabanlı MP400 SSD’sini satışa sundu

3D QLC Nand Flash yongaları 3D TLC birimlere kıyasla daha kısa ömür, yüksek gecikme ve biraz daha düşük performans gibi dezavantajlara sahip olsa da aynı yongada daha fazla kapasite sunmasının yanı sıra maliyet avantajı nedeniyle yaygınlaşmaya devam ediyor.

3D QLC NAND Flash tabanlı MP400 SSD'leri

Corsair’ın satışa sunduğu MP400 çözümü de bunlardan birisi. İleride satışa sunulacak 8 TB’lık seçeneğiyle heyecan veren kapasitelere ulaşan MP400 modelleri 3D QLC Flash’a rağmen yüksek dayanım ve performanstan da ödün vermiyor. Buna karşın Modellerin kontrolcüve Nand Flash kontrolcülerine dair detaylı bilgi paylaşılmamış.

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4 TB’lık modelde rastgele okuma/yazma operasyonlarında 610K/710K IOPS değeri sunulurken sıralı işlemlerde sırasıyla 3480/3000 MB/s hız görülebiliyor. M.2 2280 sürücülerinin sistemle iletişimi ise PCIe Gen 3.0 x4 arayüzü üzerinden sağlanacak.

Güç tüketiminin 1/2/4/8 TB’lık seçenekler için 4.5/5.5/6.5 watt olarak ölçüldüğü MP400 ailesi dayanıklılık başlığında ise kapasite ile doğru orantılı olarak 200/400/800 TBW ve 8 TB’lık tepe model için 1600 TBW’lik değerlerle güven veriyor.

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Son olarak fiyat başlığında 1/2/4/8 TB seçenekleri için 129.99, 264.99, 609.99 ve bir anda yükseliş gösteren 1379.99 dolarlık etiketler belirlenmiş.

https://www.techpowerup.com/273127/corsair-launches-mp400-a-new-m-2-nvme-ssd-with-high-density-3d-qlc-nand

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