AMD Ryzen 5000’de neden fiyat artışına gitti

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Donanım dünyası şu saatlerde Ryzen 5000 işlemcilerinin sunduğu akıl almaz nesilden nesile performansla coşuyor. Enerji verimliliği de konunun cabası.

AMD’nin tanıtımı genel olarak firmanın tanıtım konusundaki etkinliği düşünülürse başarılıydı. Öyle ki genel tüketici teknolojisinden de niş bir konu olan işlemci başlığıyla ilgilenen kitlenin azlığı göz önünde bulundurulursa Youtube’da tanıtımı canlı takip edenlerin sayısı AMD’nin piyasadaki etkinliğini gözler önüne serdi.

Bununla birlikte ilerleyen dönemde kullanıcıların tepki göstereceği önemli bir başlık var. O da fiyatlandırma. Ryzn 5000 tanıtım haberimizde paylaştığımız üzere AMD işlemcilerinin üzerine 50’şer dolar eklemiş.

Dahası MSRP’ler arası kıyaslamadan da önemlisi Ryzen 3000 ailesinin bir süredir piyasada bulunması nedeniyle yapılan indirimler neticesinde pratikteki fiyat farkları 90-100 dolar seviyesinde.

Uygun fiyatıyla bildiğimiz AMD'ye ne oluyor?

Fiyat artışını açıklayan ana sebep AMD’nin bu sefer piyasadaki en iyi oyun işlemcisini sunması neticesinde bunun için biraz fazlasını istemesi olarak görülüyor. AMD’den bir yetkilinin bu konudaki yanıtı ise kırmızı ekibin stratejisini açıklar nitelikte.

Yetkili AMD’nin bu seviyeye nereden geldiğine dikkat çekerken öncelik listesinde kullanıcılardan öğrendikleri fiyat/performans dengesinin üst sıralarda yer aldığını hatırlatmış. Dolayısıyla AMD bir taraftan halen rekabetçi fiyat sunarken en iyi işlemcisi için de haklı olarak biraz daha üst bir fiyat belirlemiş.

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Peki bu değişiklik AMD’nin satışlarını nasıl etkileyecek. Bu sorunun cevabını zamanla göreceğiz. Bununla birlikte fikir vermesini adına Amazon’un en çok satan işlemcilerini inceleyebiliriz. En çok satan 10 işlemci listesini AMD 9 işlemciyle hükmetmiş durumda.

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En çok satan ilk 4 yonga ise 300 dolarlık fiyat bandının altında. Bu aslında genel olarak ekran kartlarında da görülen bir tablo. Asıl satışlar orta segmentte gerçekleşiyor.

Yeni fiyatlandırmaya göre Ryzen 5 5600X 300 dolarla bu sınırın hemen altında. Ryzen 5 3600 indirimler neticesinde 205 dolardan yerini alırken Ryzen 5 3600X ise 209 dolardan anakartla buluşuyor.

Ryzen 5 5600X’in asıl rekabet edeceği işlemci Core i5-10600K’dan ziyade F/P dengesiyle akıllardaki yerini sabitleyen Ryzen 5 3600 haliyle. Bu durumun Ryzen 5 5600X’i etkilemesi kaçınılmaz.

Buna karşın süregelmiş bir durum da söz konusu. Sistem toplarken fiyatı daha öncelik veren kullanıcılar daha iyi fiyatları nedeniyle bir önceki nesil tercih ederken en hızlısını isteyen kullanıcılarda ise en güncele yönelim görülüyor. Ayrıca ilerleyen dönemde Ryzen 5 5600X için de indirimlerin geleceğini söylemek mümkün.

Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000 ilk oyun testleri"

Öyle ya da böyle sonuç olarak söylenecek en isabetli söz rekabetten kazançlı çıkan tarafın kullanıcıların olması. Bu açıdan Intel’in yeni mimarilerinden beklenti büyük.

https://www.anandtech.com/show/16148/amd-ryzen-5000-and-zen-3-on-nov-5th-19-ipc-claims-best-gaming-cpu/2

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