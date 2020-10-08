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    AMD Ryzen 5000’de neden fiyat artışına gitti

    Kırmızı ekibin yeni işlemcilerini tanıtmasının ardından oyuncular son Ryzenların üzerine daha da bir mutlu. Bununla birlikte etiketlerdeki yükseliş dikkatlerden kaçmadı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    AMD Ryzen 5000’de neden fiyat artışına gitti
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    Donanım dünyası şu saatlerde Ryzen 5000 işlemcilerinin sunduğu akıl almaz nesilden nesile performansla coşuyor. Enerji verimliliği de konunun cabası.

     

    AMD’nin tanıtımı genel olarak firmanın tanıtım konusundaki etkinliği düşünülürse başarılıydı. Öyle ki genel tüketici teknolojisinden de niş bir konu olan işlemci başlığıyla ilgilenen kitlenin azlığı göz önünde bulundurulursa Youtube’da tanıtımı canlı takip edenlerin sayısı AMD’nin piyasadaki etkinliğini gözler önüne serdi.

    Bununla birlikte ilerleyen dönemde kullanıcıların tepki göstereceği önemli bir başlık var. O da fiyatlandırma. Ryzn 5000 tanıtım haberimizde paylaştığımız üzere AMD işlemcilerinin üzerine 50’şer dolar eklemiş.

    Dahası MSRP’ler arası kıyaslamadan da önemlisi Ryzen 3000 ailesinin bir süredir piyasada bulunması nedeniyle yapılan indirimler neticesinde pratikteki fiyat farkları 90-100 dolar seviyesinde.

    Uygun fiyatıyla bildiğimiz AMD'ye ne oluyor?

    Fiyat artışını açıklayan ana sebep AMD’nin bu sefer piyasadaki en iyi oyun işlemcisini sunması neticesinde bunun için biraz fazlasını istemesi olarak görülüyor. AMD’den bir yetkilinin bu konudaki yanıtı ise kırmızı ekibin stratejisini açıklar nitelikte.

    Yetkili AMD’nin bu seviyeye nereden geldiğine dikkat çekerken öncelik listesinde kullanıcılardan öğrendikleri fiyat/performans dengesinin üst sıralarda yer aldığını hatırlatmış. Dolayısıyla AMD bir taraftan halen rekabetçi fiyat sunarken en iyi işlemcisi için de haklı olarak biraz daha üst bir fiyat belirlemiş.

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    AMD Ryzen 5000’de neden fiyat artışına gitti
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    Peki bu değişiklik AMD’nin satışlarını nasıl etkileyecek. Bu sorunun cevabını zamanla göreceğiz. Bununla birlikte fikir vermesini adına Amazon’un en çok satan işlemcilerini inceleyebiliriz. En çok satan 10 işlemci listesini AMD 9 işlemciyle hükmetmiş durumda.

     

    En çok satan ilk 4 yonga ise 300 dolarlık fiyat bandının altında. Bu aslında genel olarak ekran kartlarında da görülen bir tablo. Asıl satışlar orta segmentte gerçekleşiyor.

    Yeni fiyatlandırmaya göre Ryzen 5 5600X 300 dolarla bu sınırın hemen altında. Ryzen 5 3600 indirimler neticesinde 205 dolardan yerini alırken Ryzen 5 3600X ise 209 dolardan anakartla buluşuyor.

     

    Ryzen 5 5600X’in asıl rekabet edeceği işlemci Core i5-10600K’dan ziyade F/P dengesiyle akıllardaki yerini sabitleyen Ryzen 5 3600 haliyle.  Bu durumun Ryzen 5 5600X’i etkilemesi kaçınılmaz.

    Buna karşın süregelmiş bir durum da söz konusu. Sistem toplarken fiyatı daha öncelik veren kullanıcılar daha iyi fiyatları nedeniyle bir önceki nesil tercih ederken en hızlısını isteyen kullanıcılarda ise en güncele yönelim görülüyor. Ayrıca ilerleyen dönemde Ryzen 5 5600X için de indirimlerin geleceğini söylemek mümkün.

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000 ilk oyun testleri"

    Öyle ya da böyle sonuç olarak söylenecek en isabetli söz rekabetten kazançlı çıkan tarafın kullanıcıların olması. Bu açıdan Intel’in yeni mimarilerinden beklenti büyük.

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    https://www.anandtech.com/show/16148/amd-ryzen-5000-and-zen-3-on-nov-5th-19-ipc-claims-best-gaming-cpu/2 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    41 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    napolyon94 2 hf.
    AMD HD 5000 serisindeki haline geri döndü. Romantik amedeciler hariç herkes durumu olağan karşılıyor.
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    simbolmina (Bilal ARKAN) 2 hf. (düzenlendi)
    Buradan başka fiyata gönderme yapan yer görmeyince şaşırdım. Tebrikler. Bu fiyat artışını savunmak akıl alır gibi değil zaten. Her performans artışında fiyatlar artsaydı şimdi işlemcilere milyonlar vermemiz gerekirdi. En yakın örneği RTX 3070; 2080Ti ile benzer performansı yarısından az fiyata veriyor. 2080 ile 3080 arasında %60 fark var ve aynı fiyattan çıktılar. Hoş önceki nesilde rtx ayağına artırdılar da neyse. Tabii amd de Vega ile hiç boş durmamıştı fiyat artışına.



    Amd yıllardır bir çok alanda intel gerisindeydi. Mevcut avantajı da çekirdek sayısı oldu ve tek çekirdekte öne geçer geçmez hemen fiyatları artırdı. Şu an her alanda en pahalı işlemciler amd tarafından satılıyor. Son kullanıcıya satılan en pahalı işlemcinin 329 dolar olduğu yerden geldik 799 dolara. Threatripper olmuş 4000 dolar. Zamanında intelin yüksek fiyatlarının bile iki katından fazla rakamlar bunlar. Bunların Tr’ye geliş fiyatlarını görünce de savunanları görürüm. 5600X - 3000, 5800 X 4500 lira olur herhalde. Diğerlerini hesaplamaya elim gitmiyor.



    İntel şu an daha iyi fiyat performans firması oldu, akıl alır gibi. Daha iyi platform desteği de cabası. AMD’nin normalde 400 chipsete destek vermek istemediğini, Nvidia süper serisi çıkarmasa 5700 serisi ekran kartlarını 50 dolar daha pahalı satmak istediğini de unutmayın. 5600xt bile son anda hızlandırıldı. 5500xt ise saçma sapan bir ürün zaten. Bu çakal firma diğerlerinden beter. İkinci eli de para etmiyor, sinirimden satıp intele geçeceğim yoksa.
    Buradan başka fiyata gönderme yapan yer görmeyince şaşırdım. Tebrikler. Bu fiyat artışını savunmak akıl alır gibi değil zaten. Her performans artışında fiyatlar...
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    1 Yanıt Yanıtla +23
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    Jon_Kar 2 hf. simbolmina
    Boyle bir fanboyluk gormedim



    Nvidianin fiyat dusurmesinin sebebi AMD kartlar



    Hocam o zaman AMD ile ilişkinizi kesin. AMD ile ilgii de yorum yapmayin bence.



    Gidin intel nvidia harika super diye takilin
    Boyle bir fanboyluk gormedim Nvidianin fiyat dusurmesinin sebebi AMD kartlar Hocam o zaman AMD ile ilişkinizi kesin. AMD ile il...
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    2 Yanıt Yanıtla +14
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    1
    DH Misafiri 45 dk.
    Am4 soketii teoride yeni çıkan işlemcileri evet destekliyor faka 3.nesil ryzenlar geldiğinde A320 anakart deşteği bulunmuyordu soketi Am4 olmasına rağmen.Gerekli bios uptadeti getirebilirler ama uzun süreli olmuyor max 2 nesil sonrasını kullanamıyorsun am4 de.İntel de direk kökten soket değiştirip işi hallediyor
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 1 hf.
    Bence de büyük hata yaptılar, bu nesilde de çok daha uygun fiyatla işlemcilerini satsalardı muhtemelen rakibine vuracakları darbe çok daha büyük olurdu.


    Piyasa ve kullanıcı algısını iyice pekiştirir, bir sonraki 5 nm ile gelecek işlemcilerle de hepten coşarlardı.


    Fakat bu fiyat belirleme olayları kendi başlarına aldıkları kararlar olmayabilir, yani piayasaya çok daha iyi bir ürün çıkarıp onu rakiplerinden daha ucuza satmana izin vermiyor olabilirler. :)


    Yani olaylara öyle duygusal yaklaşımlarla bakmak gerçekçi olmayabilir. Rekabet dengesi açısından aralarında böyle bir hukuk olabilir, tamamen tahmin, bildiğimden söylemiyorum.


    Amd'nin şu durumda böyle büyük bir hata yapacağı pek mantıklı gelmiyor çünkü, her ne kadar şirketler büyüdükçe hantallaşıp, kâr hırsları artıp ortada olanı göremeyebiliiyorlarsa da, bunu daha önce Sony'de görmüştük.


    Vhs ve Beta muhabbetlerini hatırlayınız. Sonrasında akıllanmayıp bir de Stick dayatması yapmıştı ki o da USB'ye karşıydı. :D Sonracıma daha yakın tarihte bir de Nokia faciası vardı...


    Sözün özü şirketler bazen akıl almaz derecede körleşebiliyorlar...
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 1 hf.
    Zaten kendisinden daha eski bir mimariye neden fiyat eşitlesin ki ?

    İntel 7nm cpu yapsa sonuna alfabedeki bir bilmemne harfi koyar, hop bi de yeni anakart al der o zaman bakarsn farka. 50 dolaramı 150 dolara mı geliyor.
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    Fortune 4 1 hf. yeni yorumcu
    Almayin
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    brokengineer (on ) 1 hf.
    Adamlar en iyi performansı her alanda elde ettiler. Bunun da bir bedeli olacaktır. Fakat fiyatlara 50 dolar koydu olayı sadece 16 çekirdekli model için geçerli



    R5 modelleri 179 dolardan 299 dolara

    R7 modelleri 299 dolardan 449 dolara

    R9 modelleri ise 429 dolardan 549 dolara çıktı.



    R5 ve r7 modelleri çok ciddi artış gördü. Kimse kimseyi kandırmasın. 3000 serisi alanların 4000 serisine geçme ihtimali bayağı zor görünüyor. Bugün 5600x in geleceği tahmini fiyata şuanda 3900x alınır.
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    Fortune 4 1 hf. yeni yorumcu
    Sorarsan bu AMD yüzünden Intel fiyatları düşiyür.. AMD olmasa, Intel bize CPU'ları 3 kat fiyattan satardı falan fişmekan.. Ne oldu? AMD'yi hayır kurumu mu sandınız? Piyasada biraz olsun popülerlik kazanınca şımardı ve fiyat yükseltti değil mi?
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    MuratBayrakçı (Murat Bayrakçı) 1 hf. (düzenlendi)
    arkadaş aynı oyun performansını veren İ5 10400f 160 USD, R5 3600 205 USD... oyun performans farkı %0, fiyat farkı AMD %25 daha pahalı...
    haydi bu saçma anlamsız fiyat farkını görmezden geleyim...

    bu iki işlemciden en iyi ihtimal ile %10 ila 20 arası daha hızlı olacak olan R5 5600x ise 300 USD...
    olası yüzde 20 performans artışı için bizlerden %100 ' e yakın daha çok para isteyen AMD' yi yerlere göklere sığdıramayan bir donanım medyası ve kullanıcı kitlesi...

    AMD yöneticileri yerinde olsam bu şakşakçı kitleye daha da çok vururdum kırbacı...
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    huso 1 hf. MuratBayrakçı
    Hocam iyi ki Intel 10400F-10500-10600 u fiyatlarını dusurerek sattı.Ki takdir ettik herkese 10400 alın dedik tavsiye ettik.
    Zamlanan 3600 ile Fiyatı dusen 1040F arasında fark 300TL hocam diger taraftan da Z490 Tomahawk da B550 Tomahawk dan 300TL pahalı aradki fark ne oldu Sıfır...
    Ustune ise yarar yaramaz az yarar ayrı konu sonucta PCİE 4.0 destegi de var Z490 da o destek de yok.

    Daha 2-3 ay once Tray 8700K 3000TL den satıldı Dolar 6 iken simdi belki dolar 8.5 iken 3500 gelecek 5600X isteyen 1500 e 10400F alır istyen 3500 e 5600X alır.
    Bu 10. nesil nedne Z390 Anakarta gelmedi mesela var mı sorgulayan?

    Ayrıca Donanım Medyası,kullanıcı kitlesi bırak Turkiye yi hocam Dunya ya bak,oradaki yansımalarına bak.Daha net fikir verir.
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    mami24 (M K) 1 hf.
    Amd bu fiyat artışıyla çok büyük tarihi bir hata yaptı.



    Evet tarihinde ilk defa tam anlamıyla intel i geçmiş, bunun verdiği özgüvenle fiyatları yükselterek "yeni kral benim" diye ilan etmiş olabilir ancaaakkkkk;



    1- Bu hamle ile aslında Amd bugüne kadar kullanıcı dostu olmadığını, sadece bükemediği eli öptüğünü de ilan etmiş oldu. Bu hata bence Amd nin marka değerine çok olumsuz yansıyacak bir hata oldu.



    2- İntel in 11. seride ryzen 5bin i geçmesiyle fiyatları da yükselterek amd ye sen kral olamazsın, yerini bil diye mesaj verme olasılığı çok çok yüksek. Bu da yine son kullanıcıya olumsuz yansıyacağı için Amd nin hanesine eksi puan olarak kaydedilecektir.



    3- Amd nin fiyat politikası Intel i her halükarda fiyat yükseltme mecburiyetine itecek bir hamle oldu. İntel in 11. seri de fiyatları ryzen 5bin den düşük çıkarması demek intel için mağlubiyeti kabul etmesi anlamı taşır. Bu sebeple intel 11.seri ryzen 5bin den düşük fiyatlamayla gelmeyecektir. Bu da son kullanıcı için Amd ye eksi puan olarak yansır.



    Tahminim intel ryzen 5bin in satış başarısını baltalamak için 10.seri de fiyat düşürecek, 11. seride fiyat olarak ryzen 5bin üzerinde konumlanarak hâlâ kral olduğu mesajını verecektir.



    Amd nin yapabileceği en doğru hamle ise en kısa zamanda 5600, 5700 ve 5800 işlemcilerini piyasaya intel 10.seri fiyatlarından aşağı fiyatlarla sürmek olacaktır.



    Benim hala asıl endişem iki firmanın bu rekabetten yorularak gizli kapılar arkasında anlaşması ve benzer fiyat politikası gütmeleri olacaktır. Son kullanıcıya en büyük zararı işte bu hamle verir..
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    huso 1 hf. mami24
    2 firmanın birinde hissemiz var mı yok.Ben Tekel olmak istedikleri icin,tuketiciyi onemsemedikleri icin Intel ile Nvidia yı sevmiyorum.Olaya bakıs acım da farklı...Kral yeni Kral giden santraforun yerine yeni bir santrafor almıyoruz.

    • madde icin ben soyle dusunuyorum 4 Yıldır oyunlardaki birkac FPS dısında her alanda uzak ara onde olmasına ragmen "dahadusuk fiyat" tan urununu satmaya calısan bir firma var.
    Benim urettigim araba daha konforlu,daha az yakıyor,daha teknolojik sadece digeri 205KM son hıza sahipken benimki 195KM son hıza sahip ve ben bu arabayı daha ucuza satıyorum.Bu mantıklı dgil bir kere...

    2.Madde acıkcası hic umrumda degil olaya rasyonel bakıyorum.Para kazanan ve zengin olan haric 10700K,10900K alan kisinin sartlarını zorlayarak 11. nesle gecmesi rasyonel degil aynı sey AMD icin de gecerli , diger yandan 11. nesil %5-8 5000 serisini gecti diyelim.Ne fark eder?Burada dikkat cekilecek nokta belli biri yeni aldıgı Anakart ve islemci varken islemci degisimine giderken digeri 2016 dan beri kullandıgı board ile upgrade yapacak.Yani mesela Ryzen 2200G den B450 boarduna Ryzen 5600X takacak.Bu cok mantıklı ve rasyonel bir hamle...

    3.Intel belki de tarihinde ilk defa uygun bir fiyata 10400F-10500-10600 satıyor.Sanki devamlı bu politikayı uygulamıs gibi davranmanın anlamı yok.Intel senelerce 4 cekirdek İ7 leri deli fiyatlara satmıs bir firma 11. Nesli yuksek satması zaten normal anormal olan Intel den beklenmeyecek sekilde 10400F-10500-10600 u uygun fiyattan satması...
    Ayrıca maglubiyete ne olarak baktıgına baglı Haber Editoru 10 islemcinin 9 u AMD diyor Amazon da demek ki Dunya zaten secimini yapmıs.Olay oyundaki 3-5 FPS degil , tuketim,coklu islem,Video isleme vs her alanda AMD onde zaten 4 yıldır...

    Kral mral bilmem insanlar kimi tecih ediyorsa Kral odur.Ayrıca her yonden 10. nesilden cok daha ustun olan islemcilerini neden 10. nesilden dusuk fiyata sursun?10. nesilde PCİE 4.0 destgi bile yok mesela...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    WarSaw (Savaş T.) 1 hf.
    bahara doğru düşer o fiyatlar
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    faithlesszombie (Okan ) 1 hf.
    Eklemek gerek şu anda bir para bolluğu yaşıyoruz. Salgın etkilerinden dolayı ABD 200yıldır bastığı parayı 1 ayda bastı ve insanlara bedava dağıttı çalışamıyorlar diye. Dolar dünya çapında değer kaybediyor mecburen malların fiyatı da artıyor.
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