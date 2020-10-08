AMD Ryzen 5000’de neden fiyat artışına gitti

Donanım dünyası şu saatlerde Ryzen 5000 işlemcilerinin sunduğu akıl almaz nesilden nesile performansla coşuyor. Enerji verimliliği de konunun cabası.
AMD’nin tanıtımı genel olarak firmanın tanıtım konusundaki etkinliği düşünülürse başarılıydı. Öyle ki genel tüketici teknolojisinden de niş bir konu olan işlemci başlığıyla ilgilenen kitlenin azlığı göz önünde bulundurulursa Youtube’da tanıtımı canlı takip edenlerin sayısı AMD’nin piyasadaki etkinliğini gözler önüne serdi.
Bununla birlikte ilerleyen dönemde kullanıcıların tepki göstereceği önemli bir başlık var. O da fiyatlandırma. Ryzn 5000 tanıtım haberimizde paylaştığımız üzere AMD işlemcilerinin üzerine 50’şer dolar eklemiş.
Dahası MSRP’ler arası kıyaslamadan da önemlisi Ryzen 3000 ailesinin bir süredir piyasada bulunması nedeniyle yapılan indirimler neticesinde pratikteki fiyat farkları 90-100 dolar seviyesinde.
Uygun fiyatıyla bildiğimiz AMD'ye ne oluyor?
Fiyat artışını açıklayan ana sebep AMD’nin bu sefer piyasadaki en iyi oyun işlemcisini sunması neticesinde bunun için biraz fazlasını istemesi olarak görülüyor. AMD’den bir yetkilinin bu konudaki yanıtı ise kırmızı ekibin stratejisini açıklar nitelikte.
Yetkili AMD’nin bu seviyeye nereden geldiğine dikkat çekerken öncelik listesinde kullanıcılardan öğrendikleri fiyat/performans dengesinin üst sıralarda yer aldığını hatırlatmış. Dolayısıyla AMD bir taraftan halen rekabetçi fiyat sunarken en iyi işlemcisi için de haklı olarak biraz daha üst bir fiyat belirlemiş.İlginizi Çekebilir AMD Ryzen 9 5950X işlemcisi MacOS altında 6 GHz’e hız aşırtıldı
Peki bu değişiklik AMD’nin satışlarını nasıl etkileyecek. Bu sorunun cevabını zamanla göreceğiz. Bununla birlikte fikir vermesini adına Amazon’un en çok satan işlemcilerini inceleyebiliriz. En çok satan 10 işlemci listesini AMD 9 işlemciyle hükmetmiş durumda.
En çok satan ilk 4 yonga ise 300 dolarlık fiyat bandının altında. Bu aslında genel olarak ekran kartlarında da görülen bir tablo. Asıl satışlar orta segmentte gerçekleşiyor.
Yeni fiyatlandırmaya göre Ryzen 5 5600X 300 dolarla bu sınırın hemen altında. Ryzen 5 3600 indirimler neticesinde 205 dolardan yerini alırken Ryzen 5 3600X ise 209 dolardan anakartla buluşuyor.
Ryzen 5 5600X’in asıl rekabet edeceği işlemci Core i5-10600K’dan ziyade F/P dengesiyle akıllardaki yerini sabitleyen Ryzen 5 3600 haliyle. Bu durumun Ryzen 5 5600X’i etkilemesi kaçınılmaz.
Buna karşın süregelmiş bir durum da söz konusu. Sistem toplarken fiyatı daha öncelik veren kullanıcılar daha iyi fiyatları nedeniyle bir önceki nesil tercih ederken en hızlısını isteyen kullanıcılarda ise en güncele yönelim görülüyor. Ayrıca ilerleyen dönemde Ryzen 5 5600X için de indirimlerin geleceğini söylemek mümkün.
Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000 ilk oyun testleri"
Öyle ya da böyle sonuç olarak söylenecek en isabetli söz rekabetten kazançlı çıkan tarafın kullanıcıların olması. Bu açıdan Intel’in yeni mimarilerinden beklenti büyük.
https://www.anandtech.com/show/16148/amd-ryzen-5000-and-zen-3-on-nov-5th-19-ipc-claims-best-gaming-cpu/2 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Amd yıllardır bir çok alanda intel gerisindeydi. Mevcut avantajı da çekirdek sayısı oldu ve tek çekirdekte öne geçer geçmez hemen fiyatları artırdı. Şu an her alanda en pahalı işlemciler amd tarafından satılıyor. Son kullanıcıya satılan en pahalı işlemcinin 329 dolar olduğu yerden geldik 799 dolara. Threatripper olmuş 4000 dolar. Zamanında intelin yüksek fiyatlarının bile iki katından fazla rakamlar bunlar. Bunların Tr’ye geliş fiyatlarını görünce de savunanları görürüm. 5600X - 3000, 5800 X 4500 lira olur herhalde. Diğerlerini hesaplamaya elim gitmiyor.
İntel şu an daha iyi fiyat performans firması oldu, akıl alır gibi. Daha iyi platform desteği de cabası. AMD’nin normalde 400 chipsete destek vermek istemediğini, Nvidia süper serisi çıkarmasa 5700 serisi ekran kartlarını 50 dolar daha pahalı satmak istediğini de unutmayın. 5600xt bile son anda hızlandırıldı. 5500xt ise saçma sapan bir ürün zaten. Bu çakal firma diğerlerinden beter. İkinci eli de para etmiyor, sinirimden satıp intele geçeceğim yoksa.
Nvidianin fiyat dusurmesinin sebebi AMD kartlar
Hocam o zaman AMD ile ilişkinizi kesin. AMD ile ilgii de yorum yapmayin bence.
Gidin intel nvidia harika super diye takilin