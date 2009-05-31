Corsair 750 Watt ve 850 Watt'lık yeni güç kaynaklarını duyurdu

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Yüksek performanslı bellek çözümleriyle tanınan popüler komponent üreticisi Corsair, HX serisi iki yeni güç kaynağını yaptığı resmi açıklama ile duyurdu. Firmanın HX750 ve HX850 kod adlarını taşıyan sırasıyla 750 Watt ve 850 Watt kapasiteli yeni güç kaynakları, ATX12V v2.3 ve EPS12V 2.91 standartlarına destek veriyorlar. 105 dereceye kadar çalışma olanağı sunan endüstri seviyesi kapasitörlerle donatılan HX serisi yeni güç kaynaklarında verimlilik seviyesinin ise %90'a ulaştığı belirtiliyor.

Tekli 12v rail tasarımına sahip olan ve 62A değeri sağlayabildikleri belirtilen güç kaynaklarında hata öncesi kullanım ömrünün 100.000 saat olduğu açıklandı. 140mm'lik fan ile serinletilen ve modüler kablo yönetimine olanak tanıyan yeni güç kaynaklarının günümüz çoklu ekran kartı kurulumlarını besleyebildiği belirtilirken, yaklaşık fiyatların 750 Watt'lık HX750 modeli için 112 Avro, 850 Watt'lık HX850 modeli içinse 124 Avro seviyesinde olduğu açıklandı.

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