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Corsair 90GB ve 180GB kapasiteli yeni SSD sürücülerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,4b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Corsair, Force serisi altında hazırladığı yeni SSD'lerini duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan ve SATA-II ara birimini destekleyen yeni SSD'lerden F90 isimli model 90GB, F180 isimli model ise 180GB depolama alanı sunuyor. Serinin diğer modellerinde olduğu gibi MLC (Multi Level Cell) tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı SSD'ler, SandForce firmasının SF-1200 yongasını kullanıyor ve bu sayede 285MB/saniye okuma ve 275MB/saniye yazma hızlarına ulaşabiliyorlar.

Corsair'in açıkladığı bilgilere göre 50000 I/O IOPS performansı sunan yeni SSD'ler TRIM desteği de sunuyor ve 1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresiyle geliyorlar. Corsair'in yeni SSD'lerinden 90GB kapasiteli F90 modeli 190$, 180GB kapasiteli F180 modeli ise 400$ seviyesinden satışa sunuluyor.


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abdulmusavvir 8 yıl
Yazık bu teknolojiye, 24TB kapasiteli HDD'ler çıkıyormuş, hız olarak da SSD lerden aşağı olacaklarını sanmıyorum, SSD olayı kapanmak üzere olabilir, flash disk yaparlar bunlardan artık.
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BordooMaavi 8 yıl
donanimhaber artık bir şirket olalı yıllar oludğuna göre bence artık donanim satışına da başlaması gerekiyor haksızmıyım?
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ozkan_tpc 8 yıl
Okuma yazma hızları düşük diye yakınan dostlar, önce kullanın sonra şikayet edin. Şahsen ben daha 80mb/s hız göremedim mekanik disklere mahkumluğumdan. Hızları hiç artmasın önemli değil, kapasiteler de yerinde durabilir zarar değil. Lakin şu fiyatlar insin artık biz de yaşayalım bu sıçramaları.
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DH Misafiri 8 yıl
Mesut Çevik lütfen bu ssd'leri bir incelesin, donanım habere güvenip bir tane aldım farklı boyutunda olandan, hızının yazan değerlerle alakası yok yarısı bile değil windows 7'de üstelik.
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::Ashes:: 8 yıl
orçotusi
Kuruluyor hiç bir farkı yok sata ssdlerden..
Ramlere işletim sistemi kurulamıyor çünkü bilgisayar kapanınca verileri kaybediyor açık kalması gerekiyor..
bunun için ramdiskler yapıldı ve ramler bilgisayar kapanınca bir pil yardımıyla güç ihtiyacını karşılıyor..
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orçotüsi5 8 yıl

dronegd

orçotusi

Kuruluyor hiç bir farkı yok sata ssdlerden..

Ramlere işletim sistemi kurulamıyor çünkü bilgisayar kapanınca verileri kaybediyor açık kalması gerekiyor..

bunun için ramdiskler yapıldı ve ramler bilgisayar kapanınca bir pil yardımıyla güç ihtiyacını karşılıyor..

Sevgili dronegd açıklamanız için çok teşekkür ederim.
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gunescan 8 yıl
bunlar ellerinde kalmıyor mu yav? :)
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orçotüsi5 8 yıl
gunescan

bunlar ellerinde kalmıyor mu yav? :)


her ülke ülkemiz gibi değil ki!

7 ay kadar önce Dünya SSD piyasında 2.5 milyon adet satış yapılmış diye okumuştum satışlar şimdiye kadar 3 milyonu devirmiştir!

fiyatına birşey demicemde zaten düşecek fiyatları ki düşüyor da bu 285MB/saniye okuma ve 275MB/saniye yazma hızlarından bıktım birader! 1.5 senedir hiç gelişme yok hep aynı!
hadi 1.5 sene öncesi için çok gelişmişti de şu anda 400 dolar gibi bir fiyata bu hızdaki SSD hangi yüzle satıyorlar çok merak ediyorum hadi pahalı satıyorsun bari gelişmişini sat kapasite desen 180 GB okuma yazma hızı desen 285MB/saniye okuma ve 275MB/saniye yazma hızları ama fiyatı 400 dolar!




birde merak ettiğim bir olay var arkadaşla iddiaya girdik: acaba bu PCI-Express girişine takılan SSD`lere windows (Windows XP, Vista) kurulabiliyor mu?
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rog maximus 8 yıl
birde bu fiyatlar yurt dışı fiyatları buraya gelince iyice uçar bunlar
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The@Thing 8 yıl
Hep duyursunlar zaten hiç fiyatlardan haberi olan yok herhalde
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_SeRHaT_ 8 yıl
Hala çok pahalılar...
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Rey Leon 8 yıl
sırf fiyatları yüzünden ssd görmekden bıkdım artık biride çıksın ucuza versin
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