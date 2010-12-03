Corsair 90GB ve 180GB kapasiteli yeni SSD sürücülerini duyurdu

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Corsair, Force serisi altında hazırladığı yeni SSD'lerini duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan ve SATA-II ara birimini destekleyen yeni SSD'lerden F90 isimli model 90GB, F180 isimli model ise 180GB depolama alanı sunuyor. Serinin diğer modellerinde olduğu gibi MLC (Multi Level Cell) tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı SSD'ler, SandForce firmasının SF-1200 yongasını kullanıyor ve bu sayede 285MB/saniye okuma ve 275MB/saniye yazma hızlarına ulaşabiliyorlar.

Corsair'in açıkladığı bilgilere göre 50000 I/O IOPS performansı sunan yeni SSD'ler TRIM desteği de sunuyor ve 1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresiyle geliyorlar. Corsair'in yeni SSD'lerinden 90GB kapasiteli F90 modeli 190$, 180GB kapasiteli F180 modeli ise 400$ seviyesinden satışa sunuluyor.