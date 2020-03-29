COVID-19 karton, metal ve plastikte ne kadar süre bulaşıcı olabiliyor?

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Covid-19'un yolcularının ayrılmasından 17 gün sonra bile Elmas Prenses gemisinde tespit edilmesiyle birlikte virüsün farklı yüzeylerdeki etkileşim süresini detaylı olarak inceleyen New England Journal of Medicine araştırma ekibi test sonuçlarını yayınladı.

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Araştırma ekibinin yayınladığı verilere göre virüs; aerosollerde 3 saate kadar, bakırda 4 saate kadar, kartonda 24 saate kadar, plastik ve paslanmaz çelikte 2-3 güne kadar tespit edilebiliyor.

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Araştırma ekibinden Lloyd-Smith, erken tanının önemine vurgu yaparken virüsün yapısının, enfeksiyonun erken aşamalarında tespit edilmesini son derece zor hale getirdiğini çünkü vakaların çoğunun enfekte olduktan sonra beş gün veya daha uzun süre hiçbir semptom göstermediğini söylüyor.

Lloyd-Smith, sürekli olarak temas edilen yüzeylerin temizliğinin önemli olduğunu ve mümkün olduğunca el temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

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