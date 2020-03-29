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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, tartışmalı AnyVision olayından sonra yüz tanıma şirketlerine yaptığı küçük yatırımlarını çekiyor!

    Microsoft Corp, İsrail'in yüz tanıma girişimi olan AnyVision'daki hisselerini satacağını ve artık tartışmalı teknoloji satan şirketlere azınlık yatırımları yapmayacağını söyledi.
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    Güvenlik
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, tartışmalı AnyVision olayından sonra yüz tanıma şirketlerine yaptığı küçük yatırımlarını çekiyor!

    Microsoft, eleştirmenlerin ve insan hakları aktivistlerinin şirketin, Batı Şeria'da bir gözetim programı başlattığını söylediği İsrail girişimi AnyVision'ın finansmanı hakkında bir tartışma sonrasında üçüncü taraf yüz tanıma şirketlerine artık yatırım yapmayacağını söyledi.

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    AnyVision, “gelişmiş taktik gözetim” yazılımı olan Better Tomorrow adlı bir sistem satıyor. Müşterilerin, güvenlik kamerası veya akıllı telefon gibi herhangi bir canlı kamera akışındaki kişileri ve nesneleri tanımlamasına ve ardından farklı yayınlar arasında hareket ettikçe hedefleri izlemesine olanak tanıyor.

    Yatırımları geri çekiyor

    Microsoft ilk olarak M12 yatırım kolu aracılığıyla Haziran 2019'da AnyVision'a 74 milyon dolar yatırım yaptı. İsrail hükümetinin Filistinlilerin gözetimi için şirketin teknolojisini kullandığı iddialarından sonra Microsoft, bir ekip kurarak durumu incelemesini istedi. 

    Yapılan incelemeler sonucunda kesin bulguların elde edilememesinin ardından Microsoft ve AnyVision, Microsoft'un AnyVision'daki hisselerini elden çıkarmasının her iki işletmenin de çıkarına olduğu konusunda anlaştılar.

    Microsoft, yüz tanıma teknolojileri ile uğraşan şirketlere azınlık yatırımlarını sona erdireceğini söyledi.



    https://www.engadget.com/2020-03-28-microsoft-pulls-investments-in-facial-recognition-tech.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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