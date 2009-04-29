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Donanım severlerin sıklıkla kullandığı uygulamalardan birisi olan ve ücretsiz olarak dağıtılan CPU-Z'nin 1.51 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı. Yeni versiyon ile gelen yenilikler arasında Nvidia'nın Ion platformuna destek verilmesi ve Intel'in son çeyrekte duyurmayı planladığı entegre grafik özellikliği 32nm Clarkdale işlemciler için ön-desteğin sağlanması yer alıyor.

CPU-Z'nin 1.51 sürüm numaralı yeni versiyonunu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.