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CPU-Z'nin 1.51 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CPU-Z'nin 1.51 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı
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Donanım severlerin sıklıkla kullandığı uygulamalardan birisi olan ve ücretsiz olarak dağıtılan CPU-Z'nin 1.51 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı. Yeni versiyon ile gelen yenilikler arasında Nvidia'nın Ion platformuna destek verilmesi ve Intel'in son çeyrekte duyurmayı planladığı entegre grafik özellikliği 32nm Clarkdale işlemciler için ön-desteğin sağlanması yer alıyor.

CPU-Z'nin 1.51 sürüm numaralı yeni versiyonunu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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ToR 10 yıl
teşekkürler..
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ellerimkirli 10 yıl
Setupsız hali daha güzeldir. Tak çalıştır hesabı :)
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Hobo. 10 yıl
Teşekkürler. İndirelim bakalım yeni sürümü.
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cavador 10 yıl
sistem kalsçrleri içine bi takım driver dll i atıyor , önceki gibi zip acıp calıştır şeklinde değil
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Bendeki X3 720'yi 1.50 de Deneb olarak görürken bu versiyonda Heka olarak görüyor. Kazıklandık mı ne



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ReaLiE 10 yıl

Orjinalden alıntı: Hökela

Bendeki X3 720'yi 1.50 de Deneb olarak görürken bu versiyonda Heka olarak görüyor. Kazıklandık mı ne



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