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CREA Üretim Tesisleri Gezisi

10 yıl
111,3b
1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Teknoloji ürünleri ihracatı yapan sayılı firmalardan biri olan CREA'nın LCD TV ve PC üretim tesislerini gezdik.

Bu videomuzda CREA'nın LCD TV üretim tesislerini geziyor, CREA'nın üst düzey yöneticilerinden firma ve ürünleri hakkında bilgi alıyoruz.


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DH Misafiri 5 yıl
bende crea nın 42 inc televizyonu va ve 7 sene önce aldım bu güne kadar en ufak bir sorun çıkmadı ama arkasında made in europa yazması biraz kafa karıştırıyor
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Erenforce48 7 yıl
yanlış biliyorsunuz arçelik üretmiyor ama VESTEL LCD VE LED TV PANELİ ÜRETEBİLİYOR VE BUNU TÜRKİYE'DEN İHRAÇ EDİYOR AYRICA VESTEL PCLERİNİN İŞLEMCİSİNİDE MANİSADA ÜRETİYOR. TÜRKİYE'Yİ ÇOK AŞAĞILIYORSUNUZ BİRDE BİŞİ DİCEM TÜRKİYEDE ÜRETİLEN FIAT-FORD-TOYOTA GİBİ BİRÇOK DÜNYA MARKASININ TASARIMINI ÜRETİMİMNİ TÜRK MÜHENDİSLERİ YAPIYOR PARÇALARINIDA TÜRKİYEDEN ALIYORLAR :))) YANİ BİZ ARABA MONTAJLAMAK İLE KALMIYORUZ PARÇASIDA ÜRETİYORUZ HEMDE TÜM PARÇALARINI AYRICAA SIEMENS MOTORLARIDA KASTAMONUDA ÜRETİLİYOR...
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DH Misafiri 9 yıl
Crea bir numara
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aziz0571 9 yıl
benim çalıştığım yer yöneticiler için PC + MONİTÖR aldılar ihale usulü sonra kabul sırasında üst düzey yetkili iki arkadaş geldi.kabulü yaparlarken bizzat kendim sordum.aynı şartlarda bende alırsam 1 adet PC satarmısınız evet dediler sonra sormaya devam ettim.o arkadaşların dediğine göre bütün malzemeler çinden geliyor ve istanbulda sadece montaj yapılıyor.hangi ürünlerin parçaları çinden geliyor dedim.aklına ne gelirse PC,MONİTÖR,LCD,vb tabi o zaman arkadaş bir sürü ürün saydı şimdi tek tek saymamın anlamı yok.bunu bilin ona göre alacaksanız yine alın.ha ben ne yaptıp tabiki almadım.
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fx1018 10 yıl
kutulama tesisleri dense daha bir doğru olurdu:D bide uzakdoğudaki gibi büyük üretim tesislerinin kurulması oldukça maliyetli diye biliyorum o yüzden özel parçalar sayılı fabrikalardan çıkıyor Türkiyenin büyük teknoloji şirketleri uzakdoğu fason üretiminden vazgeçip güçlerini birleştirip adamakıllı tesis kurmadıkları sürece anca paket üretim ve kutulama tesisleriyle avuturuz kendimizi
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fx1018 10 yıl
kutulama tesisleri dense daha bir doğru olurdu:D bide uzakdoğudaki gibi büyük üretim tesislerinin kurulması oldukça maliyetli diye biliyorum o yüzden özel parçalar sayılı fabrikalardan çıkıyor Türkiyenin büyük teknoloji şirketleri uzakdoğu fason üretiminden vazgeçip güçlerini birleştirip adamakıllı tesis kurmadıkları sürece anca paket üretim ve kutulama tesisleriyle avuturuz kendimizi
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Lord Kumandan 10 yıl
bir ürünün Türkiye'de üretilmesi o ürünün herşeyiyle türk malı olduğunu göstermez.casper bilgisayarları türkiye üretiliyor ama her bir parçası dışardan geliyor
f16 savaş uçakları üretiliyor bu topraklarda ama sadece fabrika montajını yapıyor.neredeyse bütün malzeme dışardan geliyor..
sadece dublaj montaj yapıldığı için bu tür malzemeler elbette çok da pahalı
vestel üretiyorda n'oluyor.bi ton fiyata satıyorlar ondan sonra benim malımı niye türk insanı almıyor diyorlar
alalım ama teknolojine göre fiyatını koy
gümrükten mal geçirmeyen,kendi yaptıkları malları olan bu ürünleri philips,sony,samy vs. gibi ürünlerle aynı kefeye koyarsan elbet iş değişir
crea nın türk malı olduğunu burdan şu anda öğrendim...bu konuda cahilmişim vesselam
fazla söze gerek yok bir işe yüreğini koymadıktan sonra ancak dev plazalarla göz boyarsın
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4L1 10 yıl
crea önce kendine monitör ürettirsin samsungları kullanıor admlar satış yapabilmek için hweuehwe
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tukre 10 yıl
iyide bişi ürettikleri yokki sadece montaj onu oem alıp bende yapiyorum fark ne
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Chris Brown 10 yıl
Bir Türk sermayesinin nerelere gelmesi ilginç ama güzel bir olay.
Tasarımları kendileri yapmaları oldukçe güzel,yeni nesil lcd lerini begeniyorum gerçekten ama tam anlamıyla satıs politikası geliştirememişler sanırım.Kâr oranlarını düşürüp fazla satış yapmayı amaçlamaları lazım , kullanıcı samsung,sony,lg gibi tanıdıgı markalar ile arasında fiyat farkı olmadıgını görünce sık duydugu markalara yönelir dogal olarak.

Yinede Crea ismini yeterince olmasada Bir Türk firma olarak duyurmayı başardı,Yaptıgı pc kasalarının tasarımlarıda oldukça hoş bence.Başarılar diliyorum.

Mesut Hocam Teşekkürler , ne güzel Türkçeniz vaz sizin öyle

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gnzone 10 yıl
vay bea her ne kadarda isim yabancı olsada TURK malı oldugunu gosterıyor :)
mesut abı saolasınn :) bızı aydınlattıgın ıcın :) neyse gıdıp crea mı alsakk :D
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Acharad 10 yıl
Panel üretimi hususunda bir noktaya değinmek istiyorum.
Şu an, IEEE'nin standardlarına uygun olarak üretim yapabilen 3 adet grubun varolduğu ve 3 adet panel üreticisinin ürünler çıkardığı doğru.

(Samsung Electronics and Display, LG Display ve Sharp)

Tabi bu sırada üretim için, sadece 3 fabrikadan ürün çıkıyor demek yanlış olur. Çünkü aralarında alaşmalır olarka rekabet eden, fiyat ve teknoloji sunumu için süre anlaşması bulunan firmalar, ürünlerin daha hızlı üretilip siparişlerin hızlı teslimatı için ODM üreticiler ile beraber çalışırlar.

Mesela LG Display, panel imalatı için ODM olarak Çin' de Suzhou/Shenzen bölgesinde Amtran firması ile temasa geçmiştir.

Bundna evvdle de aynı firma, panel üretimi için SONY' ye Samsung lisanslı panelleri veriyordu.

Bu arada Matsushita/National Electronics/Hitachi, aynı şekilde LG display ürünlerinden faydalanırlar. Ama ilginçtir ki, ürünlerini ODM üreticilerden alırlar.

Görünürde ise, Philips'den başka kimse, LG Display'den doğrudan alıcı olarak panelleri satınalmaz...

Yani dolaşımda tamamen bir serbesti var ve bunun arkasında da üretim imkanları hususunda finansmanı daha rahat çıkarmaları ve bölge hükümetlerinin üretim konusunda kolaylıklar sağlaması durumu sözkonusu.

Bunun konu ile ve bizimle alakası nedir derseniz, ürünlerin en güvenilir markada bile her zmaan aynı kalitede çıkması mümkün olmaz. Şayet, 6-Sigma kuralının uygulandığı, ara mamullerin iyi seçildiği yüksek sınıf donanımlar ile ilgilenmiyorsanız.

Bu yüzden, montaj sanayiindeki firmalara "çakma" diyemeyiz. Ona kalırsa intel bile çakmadır, çünkü Shanghai'de 65nm ve 45nm lik wafer üretimi yapmaktadırlar.

Bir de "Türkiye'de niçin panel gibi ara malzemelerin üretimi yapılmıyor?" konusuna gelirseniz, Onun sebebi de, LCD panel gibi ince komponentler içeren ürünlerin üretiminde, arada çok fazla miktarda ara mamul kullanılmaktadır.

Dielektrik sıvı kristallerin cam levhalara elektrostatik olarak yerleştirilmesinden, cam levhaların lazerli litografi ile, pixel matrisine uygun şekilde şekillendirilmesinden tutun, Arka-aydınlatmanın yapımına kadar çok fazla ara mamulun dolaşması demek, fazla miktarda para döngüsünün olması demek,

Bu miktardaki para döngüsü, zaten ekonomik olarak istikrarsız olan ülkemizde kredi açıklarına ve yüksek enflasyona sebebiyet verir.

( Tabi para dolaşımı sırasında, ara mamul temini/imalatı yapacak olan görece küçük işletme sahiplerinin, ödemeleri "faiz geliri" için aksatması sonucunda meyana gelen teminat aksamaları, veya ara mamulun teminindeki lojistik aksamalar gibi durumları saymıyoruz bile. -Düşünün 1000 adet panel üreteceksiniz, adam size matrisli camı hazırlayamıyor Çünkü ödeme almamış, litografi makinesi bozuk vb.)

Yani ekonomik yapılanmamız, üstüste bu kadar çok aşamalı üretimi kaldıramayacağı için, ülkemiz, arama mamulleri dış ülkelerden alacak şekilde, bitmiş ürünlere katma değerler katmak üzere bir "montaj" sanayiine yönelmiştir.

Ha garanti mevzuu ve servis destek merkezinin vızır vızır işlemesi gibi konularda da ek bilgi verilse çok daha iyi olurdu. Çünkü son kullanıcıyı "destek" ilgilendirir....

En azından servis hususunda, mahalle bilgisayarcılarına dağıttığı destek işini, ana merkezde dah hassas olarka yapıyorlarsa bunu görmek gerekirdi. (Crea'nın birçok yerinde servis servis deseğini yapmışlığım var, şükür ki ürünleri pcler üzerinde ve panellerde gayet stabil parçalardan seçiyorlar, destek geri dönüş konusunda biraz daha almaları gereken yol var. Bu da çuvaldız olsun :)
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hakaneryilmaz 10 yıl
2006 yılında crea laptop almıştım çok memnunum.
Gelişmeleride video dan izledim.
Paylaşım için teşekkürler.
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