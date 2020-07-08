Crew Dragon kapsülü ile UUİ’ye ulaşan astronot, uzaydan çektiği fotoğrafları paylaştı

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SpaceX’in geliştirdiği ve ABD’ye kendi topraklarından uzaya insan gönderme fırsatı sunan Crew Dragon uzay kapsülü, başarılı görevin sonunda 31 Mayıs tarihinde UUİ’ye kenetlenmişti. Doug Hurley ve Bob Behnken isimli astronotlardan oluşan ekip, istasyonda yürütecekleri bilimsel çalışmalar yanında Dünyamızın da büyüleyici fotoğraflarını çekip paylaşmaya başladı.

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Doug Hurley’nin Twitter hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflar gezegenimizin farklı bölgelerinin nefes kesen görüntülerini yaklaşık 400 km yükseklikten deneyimlememizi sağlıyor.

Hurley’nin çektiği fotoğrafların bazılarına galeride göz atabilir, diğer görseller için astronotun Twitter hesabını ziyaret edebilirsiniz.

https://www.digitaltrends.com/photography/check-out-crew-dragon-astronauts-stunning-earth-photos/?itm_medium=topic&itm_source=23&itm_content=2x2&itm_term=2356592

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