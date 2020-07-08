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    Crew Dragon kapsülü ile UUİ’ye ulaşan astronot, uzaydan çektiği fotoğrafları paylaştı

    31 Mayıs tarihinde tarihinde Crew Dragon uzay kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenen astronotlardan Doug Hurley, UUİ'de çektiği Dünya fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşıyor.
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    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
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    Crew Dragon kapsülü ile UUİ’ye ulaşan astronot, uzaydan çektiği fotoğrafları paylaştı
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    SpaceX’in geliştirdiği ve ABD’ye kendi topraklarından uzaya insan gönderme fırsatı sunan Crew Dragon uzay kapsülü, başarılı görevin sonunda 31 Mayıs tarihinde UUİ’ye kenetlenmişti. Doug Hurley ve Bob Behnken isimli astronotlardan oluşan ekip, istasyonda yürütecekleri bilimsel çalışmalar yanında Dünyamızın da büyüleyici fotoğraflarını çekip paylaşmaya başladı.

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    Ayrıca Bkz. "SLS roketi, limitlerin zorlandığı testte parçalandı!"

    Doug Hurley’nin Twitter hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflar gezegenimizin farklı bölgelerinin nefes kesen görüntülerini yaklaşık 400 km yükseklikten deneyimlememizi sağlıyor.

    Hurley’nin çektiği fotoğrafların bazılarına galeride göz atabilir, diğer görseller için astronotun Twitter hesabını ziyaret edebilirsiniz.



    https://www.digitaltrends.com/photography/check-out-crew-dragon-astronauts-stunning-earth-photos/?itm_medium=topic&itm_source=23&itm_content=2x2&itm_term=2356592 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 6 sa.
    Aaaa dünya düzmüş ya laaaa!!!! 40 yaşındayım 30 sene kandırıldık...Bunun arkasında ya arkasokak ların hüsnü çobanı var.Ya da Amarıka varrr. ironi ironi ironiiiiii..
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    kenanclk (Kenan Çelik) 1 gün
    İnsan bir tanede geniş açı fotoğraf çekmez mi?
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    deniz_sea (Deniz ) 1 gün
    Harbiden dünyamız düzmüş, hem de her yerden, alttan ve üstten düzmüş, fotolarda belli aksini iddia etmeyelim sakın, aman diyim :):)
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