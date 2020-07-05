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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SLS roketi, limitlerin zorlandığı testte parçalandı!

    NASA'nın Ay'a yeniden insan götürmek için kullanacağı SLS roketi, limitlerin kasıtlı olarak zorlandığı testte parçalandı.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    1
    24
    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
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    SLS roketi, limitlerin zorlandığı testte parçalandı!
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    Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA) uzun bir süredir insanları tekrar Ay’a götürmenin planlarını yapıyor. Artemis adı verilen görev kapsamında insanoğlunun Ay’ın yüzeyini arşınlanması için konulan 2024 yılı hedefinin merkezinde ise astronotları Ay’a taşıyacak uzay aracı Space Launch System (SLS) bulunuyor.

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    Kurumun 12 milyar dolardan fazla para harcadığı ve sürekli gelen erteleme kararları ile teknik aksaklıklar gölgesinde geliştirilmeye devam eden dev roket, geçtiğimiz günlerde bir kez daha gündeme geldi. SLS’nin dayanıklılığını gözlemlemek etmek isteyen NASA, yürüttüğü testte dev roketi kasıtlı olarak tasarım limitlerinin dışında basınca maruz bıraktı.

    Detaylarını kurumun paylaştığı videoda izleyebildiğimiz test, Huntsville Alabama’da bulunan Marshall Uzay Uçuşları Merkezi’nde gerçekleştirildi. 22 Haziran günü yürütülen test sırasında roketin sıvı oksijen tankı sınırlarının ötesinde zorlandı.

    SLS roketi, limitlerin zorlandığı testte parçalandı!
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    Yaklaşık 3 yıldır süren testlerin sonuncusu olarak kayıtlara geçen faaliyette roket, sınırların dışında basınca maruz kalan tankın patlamasıyla tam manasıyla “karpuz gibi yarıldı.” Daha önce de tanık olduğumuz manzaranın bir benzerinin bu kez kasıtlı olarak hayata geçirilmiş olmasını ve bunun için harcanan parayı da hesaba kattığımızda işin ciddiyetini daha çok kavrayabiliyoruz.

    NASA tarafından paylaşılan aşağıdaki videoda SLS roketinin tabi olduğu test sürecine göz atabilirsiniz.



    https://bgr.com/posts/5850796/94bb3c-nasas-sls-rocket-tore-open-like-a-tin-can/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Evil.Morty 4 gün (düzenlendi) deboern94
    Daha bunu anlayamıyorlar ve gelmiş akıl yoksunu yada ülkeyi aşağılamak gibi ifadelerden bahsediyorlar. üzücü ama komik
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    akınusta 3 gün yeni yorumcu
    bunlar sessiz sedasız orada yeni bir dünya kuracak bak görürsünüz :)
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    m-99 3 gün
    Aya yeniden insan gönderme hedefi çok anlamsız boşa para harcamak..
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    DH Misafiri 3 gün
    Birisi gerçekleri söyleyince aşağılanmış mı oluyoruz? Gerçekleri söylemeden, durup düşünmeden bir yere varamayız. Gerçekleri kabullenerek aşın şu aşağılık kompleksini. Oturup çalışmaya başlayın faydalı bireyler olun. Biz de yapabiliriz. Yok dinazor parkı demiş yok şunu demiş. Desin. Daha iyisini çalışarak yaparsan onu konuşur bu insanlar.
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    DH Misafiri 3 gün
    Hiçbir zaman aya gidemediler elli yıl önce hiç imkan teknoloji nin az olduğu zamanlarda gdiolardi şimdi olmuyor neden ? Kandırmaca hepsi
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    joven 3 gün
    Bu ülkenin “iktidar” sorunu yok bu ülkenin beceriksiz işten anlamaz andaval sürüsü sözüm ona muhalefet partisi sorunu var
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    olağan_şüpheli 2 gün joven
    Mesela milyonlarca suriyeli muhalefetin suçuKatlanan milyarlarca dolarlık dış borç muhalefetin suçuEnflasyonu muhteşem hesaplayan ve eksi rezervi olan merkez bankası tabiki muhalafetin suçuKriz durumları için saklanan ihtiyat akçesini kafasına göre harcayıp covid19 döneminde çalışanların bir aylık maaşını bile ödeyemeyecek bir ekonomiye sahip olmamız da tabi ki muhalefetin suçuFetöye falan değinmiyorum bile , hiç iktidarla alakası yokDaha da yazılır ama işinize gelmez.
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    monacomen 4 gün
    Bu roket için harcanan milyar dolarlar ile bilmem kaç eyalete sağlık hizmeti sunarak koronaya karşı vatandaşlarını koruyabilirlerdi, böylesi bir zamanda aya roket yollayıp kapasitesini zorlayıp patlatmak israf değil de nedir?
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    joven 3 gün monacomen
    ABD sağlık sistemi içerisinde fakir inanlara yaşam hakkı yok onlar kaderlerine terkedilmiş durumdalar ülkemiz sağlık hizmeti konusunda onlarla ölçelemeyecek düzeyde daha insancıldır kanıtı bu melhum virüs ve ortaya çıkan vahim tablolar birde ülkemize bakın.
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    xamaximax 4 gün
    ''yeniden'' kelimesi fazla olmuş
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    cheytac07 4 gün
    “karpuz gibi yarıldı.” ?????
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