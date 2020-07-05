SLS roketi, limitlerin zorlandığı testte parçalandı!

Tam Boyutta Gör

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA) uzun bir süredir insanları tekrar Ay’a götürmenin planlarını yapıyor. Artemis adı verilen görev kapsamında insanoğlunun Ay’ın yüzeyini arşınlanması için konulan 2024 yılı hedefinin merkezinde ise astronotları Ay’a taşıyacak uzay aracı Space Launch System (SLS) bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Oculus Rift kurucusu sınıra sanal duvar çekecek"

İlginizi Çekebilir

SpaceX, Falcon roketine ait parçanın Dünya’ya düştüğü anın videosunu yayınladı

Kurumun 12 milyar dolardan fazla para harcadığı ve sürekli gelen erteleme kararları ile teknik aksaklıklar gölgesinde geliştirilmeye devam eden dev roket, geçtiğimiz günlerde bir kez daha gündeme geldi. SLS’nin dayanıklılığını gözlemlemek etmek isteyen NASA, yürüttüğü testte dev roketi kasıtlı olarak tasarım limitlerinin dışında basınca maruz bıraktı.

Detaylarını kurumun paylaştığı videoda izleyebildiğimiz test, Huntsville Alabama’da bulunan Marshall Uzay Uçuşları Merkezi’nde gerçekleştirildi. 22 Haziran günü yürütülen test sırasında roketin sıvı oksijen tankı sınırlarının ötesinde zorlandı.

Tam Boyutta Gör

Yaklaşık 3 yıldır süren testlerin sonuncusu olarak kayıtlara geçen faaliyette roket, sınırların dışında basınca maruz kalan tankın patlamasıyla tam manasıyla “karpuz gibi yarıldı.” Daha önce de tanık olduğumuz manzaranın bir benzerinin bu kez kasıtlı olarak hayata geçirilmiş olmasını ve bunun için harcanan parayı da hesaba kattığımızda işin ciddiyetini daha çok kavrayabiliyoruz.

NASA tarafından paylaşılan aşağıdaki videoda SLS roketinin tabi olduğu test sürecine göz atabilirsiniz.

https://bgr.com/posts/5850796/94bb3c-nasas-sls-rocket-tore-open-like-a-tin-can/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.