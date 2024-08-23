Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SpaceX, gelecek hafta ilk özel uzay yürüyüşünde, yeni ve riskli teknolojileri test edecek

    SpaceX, önümüzdeki hafta ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirecek. Yürüyüşte, ince uzay giysileri ve hava kilidi olmayan kabin gibi yeni teknolojiler test edilecek.
    SpaceX, gelecek hafta ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirecek Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, önümüzdeki hafta ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirecek. Şirketin şimdiye kadarki en riskli görevlerinden biri olacak olan yürüyüşte, ince uzay giysileri ve hava kilidi olmayan bir kabin de dahil olmak üzere yenilikçi ekipmanların testi gerçekleştirilecek.

    Milyarder bir girişimci, emekli bir askeri savaş pilotu ve iki SpaceX çalışanı, Salı günü modifiye edilmiş bir Crew Dragon kapsülünde fırlatılacak. Ekip, iki gün sonra uzayda 700 km yükseklikte 20 dakikalık bir uzay yürüyüşü gerçekleştirecek. 

    Apollo programınden beri en uzak yürüyüş olacak

    Şimdiye kadar, uzayda yürüme girişimi yalnızca Dünya'nın 400 km yukarısındaki Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) hükümet astronotları tarafından denendi. SpaceX'in Polaris Dawn adlı beş günlük görevi, oval biçimli bir yörüngede gerçekleşecek. Crew Dragon, Dünya'ya 190 km ve 1400 km arasındaki mesafede hareket edecek. Bu yürüyüş, 1972'de ABD'nin Apollo ay programının sona ermesinden bu yana herhangi bir insanın gerçekleştirdiği Dünya'ya en uzak yürüyüş olacak.

    Milyarder Jared Isaacman da dahil olmak üzere mürettebat üyeleri, SpaceX'in yeni, ince uzay giysilerini, uzay boşluğunda kapağı açılabilecek şekilde modifiye edilmiş bir Crew Dragon aracında giyecek.  Bu işlem, hava kilidine olan ihtiyacı ortadan kaldıran yeni bir teknoloji sayesinde mümkün olacak.

    Ucuz, yeniden kullanılabilir roketler ve pahalı özel uzay uçuşlarının öncülüğünü yapan SpaceX için görev, Ay ve Mars'ta kullanılabilecek teknolojileri ilerletmek için bir fırsat olacak.

    Dünya atmosferinin koruyucu katmanının çok ötesinde, Crew Dragon ve uzay giysilerindeki elektronikler ve kalkanlar, esas olarak güneşten gelen yüklü parçacıkların uyduların elektroniklerini bozabileceği ve insan sağlığını etkileyebileceği bir alan olan Van Allen kuşağının bazı kısımlarından geçerken test edilecek.

    Polaris uzay yürüyüşü, görevin üçüncü gününde gerçekleşecek, ancak hazırlıklar yaklaşık 45 saat önceden başlayacak. Crew Dragon'un tüm kabini basınçsızlaştırılacak ve uzayın vakumuna maruz bırakılacak. Astronotlardan sadece ikisi oksijen hattına bağlı olarak dışarıda yüzerken, tüm mürettebat yaşam desteği için uzay giysilerine bağımlı olacak.

    Uzay yürüyüşünden günler önce mürettebat, kabini saf oksijenle doldurmak ve havadaki azotu gidermek için bir "ön nefes alma" işlemi başlatacak. Astronotların uzaydaki kan dolaşımlarında azot bulunursa, kabarcıklar oluşarak kan akışı engellenebilir. Tıpkı, su yüzeyine çok çabuk dönen tüplü dalgıçlarda gerçekleşen vurgun olarak bilinen dekompresyon hastalığına yakalanabilirler.

    Mürettebat, görevde kullanılacak birçok araçtan biri olan ultrason cihazı ile kabarcık oluşumunu izleyecek ve araştırmacılara astronotların ayın yüzeyinde veya derin uzayda nasıl bir performans gösterebileceklerine dair bir bakış açısı sağlayacak.

    NASA görevlerinde astronot güvenliği kurum tarafından titizlikle denetlenirken, Polaris gibi özel görevlerde uzay uçuşu güvenliği için böyle bir ABD standardı veya yasası bulunmuyor. SpaceX yetkilileri ve Polaris mürettebatı Pazartesi günü düzenlenen bir basın toplantısında, görev sırasında bir sorun çıkması durumunda, oksijen kaçağı veya kapağın yeniden kapatılamaması gibi bir dizi acil durum senaryosu planladıklarını açıkladı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    doğum tarihi öğrenme stajyer ehliyet kaza yaparsa ne olur instagram kendi kendine takipten çıkıyor sultangazi nasıl bir yer yescoin listelenecek mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Realme 11
    Realme 11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1531
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1531
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız