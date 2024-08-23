SpaceX, gelecek hafta ilk özel uzay yürüyüşünde, yeni ve riskli teknolojileri test edecek

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Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, önümüzdeki hafta ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirecek. Şirketin şimdiye kadarki en riskli görevlerinden biri olacak olan yürüyüşte, ince uzay giysileri ve hava kilidi olmayan bir kabin de dahil olmak üzere yenilikçi ekipmanların testi gerçekleştirilecek.

Milyarder bir girişimci, emekli bir askeri savaş pilotu ve iki SpaceX çalışanı, Salı günü modifiye edilmiş bir Crew Dragon kapsülünde fırlatılacak. Ekip, iki gün sonra uzayda 700 km yükseklikte 20 dakikalık bir uzay yürüyüşü gerçekleştirecek.

Apollo programınden beri en uzak yürüyüş olacak

Şimdiye kadar, uzayda yürüme girişimi yalnızca Dünya'nın 400 km yukarısındaki Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) hükümet astronotları tarafından denendi. SpaceX'in Polaris Dawn adlı beş günlük görevi, oval biçimli bir yörüngede gerçekleşecek. Crew Dragon, Dünya'ya 190 km ve 1400 km arasındaki mesafede hareket edecek. Bu yürüyüş, 1972'de ABD'nin Apollo ay programının sona ermesinden bu yana herhangi bir insanın gerçekleştirdiği Dünya'ya en uzak yürüyüş olacak.

Milyarder Jared Isaacman da dahil olmak üzere mürettebat üyeleri, SpaceX'in yeni, ince uzay giysilerini, uzay boşluğunda kapağı açılabilecek şekilde modifiye edilmiş bir Crew Dragon aracında giyecek. Bu işlem, hava kilidine olan ihtiyacı ortadan kaldıran yeni bir teknoloji sayesinde mümkün olacak.

Ucuz, yeniden kullanılabilir roketler ve pahalı özel uzay uçuşlarının öncülüğünü yapan SpaceX için görev, Ay ve Mars'ta kullanılabilecek teknolojileri ilerletmek için bir fırsat olacak.

Dünya atmosferinin koruyucu katmanının çok ötesinde, Crew Dragon ve uzay giysilerindeki elektronikler ve kalkanlar, esas olarak güneşten gelen yüklü parçacıkların uyduların elektroniklerini bozabileceği ve insan sağlığını etkileyebileceği bir alan olan Van Allen kuşağının bazı kısımlarından geçerken test edilecek.

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Polaris uzay yürüyüşü, görevin üçüncü gününde gerçekleşecek, ancak hazırlıklar yaklaşık 45 saat önceden başlayacak. Crew Dragon'un tüm kabini basınçsızlaştırılacak ve uzayın vakumuna maruz bırakılacak. Astronotlardan sadece ikisi oksijen hattına bağlı olarak dışarıda yüzerken, tüm mürettebat yaşam desteği için uzay giysilerine bağımlı olacak.

Uzay yürüyüşünden günler önce mürettebat, kabini saf oksijenle doldurmak ve havadaki azotu gidermek için bir "ön nefes alma" işlemi başlatacak. Astronotların uzaydaki kan dolaşımlarında azot bulunursa, kabarcıklar oluşarak kan akışı engellenebilir. Tıpkı, su yüzeyine çok çabuk dönen tüplü dalgıçlarda gerçekleşen vurgun olarak bilinen dekompresyon hastalığına yakalanabilirler.

Mürettebat, görevde kullanılacak birçok araçtan biri olan ultrason cihazı ile kabarcık oluşumunu izleyecek ve araştırmacılara astronotların ayın yüzeyinde veya derin uzayda nasıl bir performans gösterebileceklerine dair bir bakış açısı sağlayacak.

NASA görevlerinde astronot güvenliği kurum tarafından titizlikle denetlenirken, Polaris gibi özel görevlerde uzay uçuşu güvenliği için böyle bir ABD standardı veya yasası bulunmuyor. SpaceX yetkilileri ve Polaris mürettebatı Pazartesi günü düzenlenen bir basın toplantısında, görev sırasında bir sorun çıkması durumunda, oksijen kaçağı veya kapağın yeniden kapatılamaması gibi bir dizi acil durum senaryosu planladıklarını açıkladı.

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