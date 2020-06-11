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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Crosstalk açığı Intel işlemcilerde tüm çekirdeklerdeki veriyi ele veriyor

    Intel işlemcilerdeki yeni açık şimdiye kadarkilerden daha da geniş çaplı.
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    1 sa.
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    53
    13
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Crosstalk açığı Intel işlemcilerde tüm çekirdeklerdeki veriyi ele veriyor
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    Yarıiletken üreticisi Intel’in başı son yıllarda işlemcilerinde bulunan açıklarla dertte. Sık sık yeni açık bulunan yongalar şu ana kadar bazı açıklara karşı yazılımsal açıdan yamansa da donanımsal düzenleme gerektiren açıklar kullanıcıları tedirgin ediyor.

    Branch prediction Intel'in başını ağrıtmaya devam ediyor

    Son bulunan açık Crosstalk Spectre ve Meltdown gibi branch prediction özelliğini temel alıyor. Intel’in işlemcilerini daha performanslı hale getirmek için kullandığı bu tahmin yöntemi  ne yazık ki bir çok açığın da kaynak noktası. Bununla birlikte şimdiye kadarki açıklar saldırganların yalnızca hedeflediği çekirdekte bulunan önemli verilere erişmesini sağlıyordu.

    Crosstalk açığı Intel işlemcilerde tüm çekirdeklerdeki veriyi ele veriyor
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    Bulut sistemler için riskli

    Crosstalk’ta ise bu durum farklı. Bir çekirdekte çalıştırılan zararlı kod aracılığıyla diğer çekirdeklerdeki hassas verilerin de sızdırılmasını sağlıyor. Haliyle Spectre ve Meltdown’a karşı yamanmış sistemler Intel tarafından CVE-2020-0543 koduyla tanımlanan açığa karşı haliyle korumasız kalıyor.

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    Crosstalk açığı Intel işlemcilerde tüm çekirdeklerdeki veriyi ele veriyor
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    SGX güvenlik sistemi de işlevsiz kalıyor

    Ek olarak Intel'in bellekteki önemli verilerin şifrelenmiş bir şekilde güvende kalmasını sağlayan SGX sisteminde korunan verilere de açığı kullanan kötü niyetli kişiler tarafından erişilebildiğini ekleyelim.

    Intel: günlük kullanımda sorun yok

    Öyle ki Spectre ve Meltdown’da bulut sistem kullanıcıları bir diğer kullanıcının saldırıya uğraması durumunda güvende kalırken yeni Intel’e has açıkta herkes etkileniyor. Intel'e göre ise açık günlük kullanım senaryosunda tehlike arz etmiyor.

    En güncel işlemci ailesi etkilenmiyor

    Öte yandan Special Register Buffer Data Sampling (SRBDS) olarak da bilinen Crosstalk 2018 yılının Eylül ayında keşfedilmiş. Intel’in yama hazırlaması 21 ay sürerken 9. nesil Core işlemcileri dahil eski yongaların etkilendiği tespit edilmiş. Comet Lake ve Xeon Scalable işlemci sahipleri ise burada şanslı.

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    Hali hazırda Intel Haswell’den Coffee Lake’e kadar gerekli mikrokod güncelleştirmesini yayınlamış durumda. Son olarak yeni açığın performansa etkisinin olup olmadığı henüz bilinmiyor.



    https://www.techpowerup.com/268326/crosstalk-is-another-intel-exclusive-security-vulnerability Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. en beğenilen
    İşlemci değil elek mübarek.
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    Jon_Kar 1 sa.
    Hahahaha

    Intel yine bildiğimiz gibi



    10 fps fazla diye ortalığı yikmislardi. 1 sene sonra 25 fps daha az alisrlar artik

    Yeni guncelleme gelince 20 fps daha az alirlar artik



    10. Nesilde de vardır o açıktan. 1 sene sonra haberini alırlar
    Hahahaha Intel yine bildiğimiz gibi 10 fps fazla diye ortalığı yikmislardi. 1 sene sonra 25 fps daha az alisrlar artik Yeni guncel...
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    emre1393 (Emre K......) 7 dk.
    çarşıdan i7 alıyorsun, güncelleme gelince i3 oluyor
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    estf (hakan artan) 42 dk.
    i7ler yine i3 oluyor desene...
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    inan.yagiz 46 dk.
    Bu işlemcilerin neresi kapalı acaba :D
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    Bay Robot ( tunc) 1 sa.
    Yeni işlemcileri satmak için neler neler yapıyorlar...
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    ahmettsezis (Ahmet Tahir) 1 sa. Bay Robot
    Önceki açıklarda da son nesiller etkilenmiyor demişti. Bana da satış stratejisi olabilir gibi geliyor.
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 sa.
    😆🤣😅😲 Ambiyivibil o my goodneas.

    İntel Soğuttun bizi, Kendinden beah.

    7700k ilk ve son işlemcim oldu.

    Hoşçakal ve boşta kal intel.
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    homebird (Bilen BİLİR) 1 sa.
    Kullandığım 6700K, ilk ve son intel işlemcim olacak. Bundan sonra intel selam verse almam.
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    alito (A. Teyfik Görmez) 1 sa.
    Intel bence artık dükkanı kapatıp, "tazelerrr!!" diye simit satmalı. Olmayacak bu iş anlaşıldı.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. en beğenilen
    İşlemci değil elek mübarek.
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    clarq26 (Emre Bayram) 1 sa.
    mimari farklılık yokki saten onceki acıklar neyse yenılerde o var :d
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa.
    Gün geçmiyor ki yeni açık çıkmasın. Vallahi yazık onca para verip alanlara. Artık neredeyse %100 eminim ki bu 10. nesilde de açık olduğu 2 sene sonra ortaya çıkar. Satış oranları zaten çok ciddi düştü. Bakmayın burada hala eski isminden dolayı fanlık yapanlara. Yurtdışı en büyük perakende zincirlerinde bakıyorum aylardır intel satışı %15, amd satışı %85'lerde.
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    718 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    intel crosstalk, intel işlemci açığı ve
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