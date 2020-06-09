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    AMD: Zen 3 ve RDNA 2 planlandığı gibi 7 nm ile gelecek

    Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddia bir hayli heyecan vericiydi.
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    Metehan Göktaş
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    AMD: Zen 3 ve RDNA 2 planlandığı gibi 7 nm ile gelecek
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    Kırmızı ekip nihayet kullanacağı üretim sürecine dair açıklama yaptı. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda Zen 3 mimarili işlemcilerin 5 nm tekniğiyle üretileceği iddia edilmişti.

    Ryzen 5000 2021-2022 penceresinde geliyor

    AMD’nin yayınladığı slaytlara göre Zen 3 mimarili Ryzen 4000 işlemcilerinde 7 nm süreci tercih edilmeye devam edilecek. Ryzen 5000 yongaları ise Zen 4 mimarisi üzerinde yükselecek ve 2021-2022 döneminde bizlerle olacak. 5 nm sürecine geçişin yanı sıra yeni sokete geçişin de bu işlemci neslinde yaşanması bekleniyor.

    AMD: Zen 3 ve RDNA 2 planlandığı gibi 7 nm ile gelecek
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    Ayrıca Bkz. "Intel, Comet Lake için PL1, PL2 değerlerini ve Tau sürelerini açıkladı: PL2’de 3.5 kat tüketim"

    GPU tarafında da RDNA 2 mimarili kartlarda mevcut RX 5700 serisinde olduğu gibi 7 nm nodunu görmeye devam edeceğiz. Işın izlemeye ve değişken kare hızına donanımsal destekle gelecek RDNA 2 GPU’lu kartlar watt başına daha fazla performansla da öne çıkacak. RDNA 3 konusunda ise AMD kullanacağı üretim sürecini şimdilik ‘’gelişmiş nod’’ şeklinde tanımlamış.



    https://www.guru3d.com/news-story/amd-zen3-and-rdna2-fabbed-at-7nm-as-originally-planned.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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