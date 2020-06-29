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    Cyberpunk 2077’nin 25 dakikalık oynanış videosu ile Night City’e bir kez daha bakış atıyoruz

    19 Kasım'da oyuncularla buluşacak Cyberpunk 2077'den 25 dakikalık oynanış videosu geldi. Yeni video, basın mensuplarının deneyimlediği bölümlerden oluşuyor.
    3 sa.
    1b
    22
    6
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Cyberpunk 2077’nin 25 dakikalık oynanış videosu ile Night City’e bir kez daha bakış atıyoruz
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    CD PROJEKT RED’in merakla beklenen rol yapma oyunu Cyberpunk 2077 için geçtiğimiz hafta Night City Wire isimli bir etkinlik düzenlenmiş ve bu esnada oyunun fragmanı ile 15 dakikalık oynanış videosu yayınlanmıştı.

    Etkinlik üzerinden henüz çok bir süre geçmemesine rağmen Night City’de yaşayacaklarımızla ilgili daha fazla detayın bulunduğu 25 dakikalık bir oynanış videosu ortaya çıktı. Cyberpunk 2077’yi deneme fırsatı bulan kısıtlı sayıdaki basın mensubunun deneyimlediği bölümden alınan videoda herhangi bir arka plan yorumcusu bulunmuyor. Dolayısıyla kendinizi daha rahat oyunun içindeymiş gibi hissedebileceksiniz.

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    4K çözünürlük ve 30 fps ile kaydedilen görüntülerin PC platformundan elde edildiği ve herhangi bir ışın izleme efektinin aktif hale getirilmediği belirtilmiş. Dolayısıyla izleyeceğiniz video, günümüz nesil konsollarının da içinde bulunduğu sistemlerin grafik kalitesini yansıtıyor gibi duruyor.

    Cyberpunk 2077’nin 25 dakikalık oynanış videosu ile Night City’e bir kez daha bakış atıyoruz
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    Daha önce yayınlanan 15 dakikalık videodaki görüntülerin de yer aldığı paylaşıma aşağıda göz atabilirsiniz. Cyberpunk 2077 19 Kasım’da oyuncularla buluşacak.



    https://wccftech.com/25-minutes-cyberpunk-2077-gameplay/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    crazywinner3 2 sa. en beğenilen
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 24 dk.
    Şu ayarda bir Watch Dogs da gelse keşke
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    Jowiyaga (Samet Cengiz) 43 dk.
    Sistem gereksinimleri ne zaman açıklanacak artık? Oyunu aldık ama sistem kaldırır umarım yüksek ayarlarda.
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    crazywinner3 2 sa. en beğenilen
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    osmanyöndemli 2 sa. yeni yorumcu
    ya bi salın bir rahat bırakın şu oyunu yaaa
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    Dreandes (Ahmet Bey) 2 sa.
    Bazı objelerin bariz geç gelme sorunu var. Onları çözerler umarım. Rahatsız ediyor çünkü.
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    Altyazar (yusuf ) 3 sa.
    artık şu oyunu salın ya
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