Cumhurbaşkanı Erdoğan; “500 bin öğrenciye ücretsiz tablet bilgisayar dağıtacağız”

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle yüz yüze eğitim konusuna değinen Erdoğan, bu konuda öğrenciler ve ailelerini ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

Hatırlanacağı üzere 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı, 21 Eylül’de okul öncesi ile ilkokul 1. sınıflarla sınırlı şekilde başlamış ve diğer sınıflarla ilgili bir adım atılmamıştı. Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimin kapsamının genişletileceğini duyurdu. Buna göre 2,3 ve 4. Sınıflar, ortaokul 8 ve lise 12. sınıflarda belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığını ve bunlarda eğitim ve öğretimin başlayabileceğini belirtti. Erdoğan, ilgili sınıfların ne zaman okula gitmeye başlayacağı ile ilgili bir detay vermedi.

Tabletlerin dağıtımı, önümüzdeki hafta başlıyor

Erdoğan konuşmasında, öğrencilerin eğitim ile öğretim ihtiyaçları doğrultusunda ve uzaktan eğitim sürecinin devamı kapsamasında ise 500 bin ücretsiz tablet dağıtılacağını da söyledi. Tabletler MEB kontrolünde önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilere ulaştırılmaya başlanacak.

Yüz yüze eğitimin genişletilmesiyle birlikte okullarda alınan Kovid-19 tedbirleri de yeniden gündeme geldi. Buna göre;

Sınıflarda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı değil çapraz oturma şeklinde olacak.

Temaslı takibi için sınıflarda aynı öğrencinin aynı yerde oturması sağlanacak.

Dersler mümkün olan en az kişi sayısı ile yapılacak, birkaç sınıfın bir araya gelmesi ile ortak yapılan derslerde oturma düzeni sosyal mesafe en az 1 metre olacak.

Okulda iken semptomu başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilecek ve hasta öğrenci ayrı bir yerde izole edilecek. Hasta öğrencilerin yakın temaslısı öğrenci ve personel evlerine gönderilecek.

Hasta öğrenci veya personel gönderildikten sonra oda/alan/sınıf havalandırılacak, yüzeyler temizlenip dezenfekte edilecek.

Öğrenciler mümkünse aynı sınıflarda ders görecek, sınıf değişikliği yapılmayacak.

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