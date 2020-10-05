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    Cumhurbaşkanı Erdoğan; “500 bin öğrenciye ücretsiz tablet bilgisayar dağıtacağız”

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimin kapsamının genişletileceğini söyleyen Erdoğan, 500 bin öğrenciye tablet dağıtılacağını belirtti.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan; “500 bin öğrenciye ücretsiz tablet bilgisayar dağıtacağız”
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle yüz yüze eğitim konusuna değinen Erdoğan, bu konuda öğrenciler ve ailelerini ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

    Hatırlanacağı üzere 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı, 21 Eylül’de okul öncesi ile ilkokul 1. sınıflarla sınırlı şekilde başlamış ve diğer sınıflarla ilgili bir adım atılmamıştı. Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimin kapsamının genişletileceğini duyurdu. Buna göre 2,3 ve 4. Sınıflar, ortaokul 8 ve lise 12. sınıflarda belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığını ve bunlarda eğitim ve öğretimin başlayabileceğini belirtti. Erdoğan, ilgili sınıfların ne zaman okula gitmeye başlayacağı ile ilgili bir detay vermedi. 

    Tabletlerin dağıtımı, önümüzdeki hafta başlıyor

    Erdoğan konuşmasında, öğrencilerin eğitim ile öğretim ihtiyaçları doğrultusunda ve uzaktan eğitim sürecinin devamı kapsamasında ise 500 bin ücretsiz tablet dağıtılacağını da söyledi. Tabletler MEB kontrolünde önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilere ulaştırılmaya başlanacak.

    Yüz yüze eğitimin genişletilmesiyle birlikte okullarda alınan Kovid-19 tedbirleri de yeniden gündeme geldi. Buna göre;

    • Sınıflarda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı değil çapraz oturma şeklinde olacak.
    • Temaslı takibi için sınıflarda aynı öğrencinin aynı yerde oturması sağlanacak.
    • Dersler mümkün olan en az kişi sayısı ile yapılacak, birkaç sınıfın bir araya gelmesi ile ortak yapılan derslerde oturma düzeni sosyal mesafe en az 1 metre olacak.
    • Okulda iken semptomu başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilecek ve hasta öğrenci ayrı bir yerde izole edilecek. Hasta öğrencilerin yakın temaslısı öğrenci ve personel evlerine gönderilecek.
    • Hasta öğrenci veya personel gönderildikten sonra oda/alan/sınıf havalandırılacak, yüzeyler temizlenip dezenfekte edilecek.
    • Öğrenciler mümkünse aynı sınıflarda ders görecek, sınıf değişikliği yapılmayacak.


    Kaynakça https://www.haberturk.com/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-dan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalar-2825404 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-kabine-toplantisi-sona-erdi-erdogandan-yuz-yuze-egitim-aciklamasi-6067900/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    49 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    flegga34 2 hf. en beğenilen
    Fatih projesinde 1 milyon dan fazla tablet dağıtıldı proje de tablet de yok oldu. İnşallah bu sefer iade şartıyla verilir öğrenciye
    2 Yanıt Yanıtla +51
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    MMistanbul (MKA ) 2 hf.
    Anlaşılan birisi 500 bin kelepir tablet buldu satacak yer bulamadı ve millet olarak bu basiretli iş insanına yardımcı olacağız. :) (Bknz: Fatih Projesi)
    Yanıtla +43
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 2 hf.
    Umarım tablet bilgisayarların parası için bağış istemezler milletten.
    Yanıtla +29
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    Yorumlar (49) Yorum Yaz Forumda Gör
    c0nd0m5231 (İsmail Koca) 1 gün
    Evet buda seneler önce dağıtılan tabletler gibi olacak bu bir kesin. Bir kesimin eline gidecek ama kime gitti nereye gitti onu 1 allah 2 rte bilir Şuan için yapılabilecek en mantıklı şey bence kdv kaldırmak
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    mstfqq (mustafa ) 1 gün
    Fatih tablet şimdi dağıtılmalıydı online eğitim için cihazı olmayan öğrenciler var Hatta bazı öğretmenlere de çizim tableti dağıtılmalı.
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    9600_G_T (kadir varae) 2 hf.
    1 gb ram

    1ghz islemci



    alsana tablet
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    karayulun (ka yu) 2 hf.
    tablet ile böyle ancak çocuk kandırırlar.
    her alanda olduğu gibi, halktan misli ile alınıyor paraları.
    ayrıca karşılığı olmadan tl basıyorlar.
    tl yi yok etmek istiyorlardı, onu da yaptılar.
    arjantine döndü piyasa.
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    firat_kilic 2 hf.
    tabletleri hangi firma getiriyor?
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    Cem (Cem Kaya) 2 hf.
    Eğitim için verilecek tabletleri ihtiyacı olana verip daha iyileri vermek lazım. Ailenin gelir durumu, anne yada babasının üzerin g.menkulu olup olmadığı gibi şeylere bakılıp gerekirse okuldaki hocalardan görüş istenip dağıtılabilir. 500 bin kişiye vermede 200 bine var ama iyi olsun. Böyle birşey yapılması lazımdı, evden eğitim modelinde dersleri izleyemeyecek katılamayacak çok çocuk var maalesef ve gerçekten ailesinin alacak durumu yok. Ayrıca tableti tamamiyle kısıtlamak yerine standart ders saatlerinde kısıtlanıp (7:00 - 16:00 arası) kalan zamanlarda bu kişiler normal tablet olarakta kullanabilir, böylece bundan mahrum kalmazlar.
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    01.08.20112 (Necip Sevindik) 2 hf.
    İnanıyormusunuz?...
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    R-10 2 hf.
    Yakında milletten para toplamaya başlarlar o zaman.Sonra da milletten topladıkları paralar ile tablet dağıtıp reklamını yaparlar.Şöyle yaptık böyle yaptık diye
    Yanıtla +2
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    por favor (ssena arıkuşu) 2 hf.
    Hiç gerek yok. Oyun oynamak ve hatun mecralarına akmak için kullanırlar. Sonra da iktidara söverler.
    Yanıtla
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    10 Numara (***** *****) 2 hf. (düzenlendi)
    Tabletle bitmiyor maalesef. İnternet altyapı sorunu da var. Umarım şurada denildiği gibi internet sorunu da bir an önce çözülür. https://forum.donanimhaber.com/cumhurbaskani-internet-altyapisi-hizla-iyilestirilecek--145880135SİVAS merkeze bağlı Zengi köyünde yaşayan 40 öğrenci, derslere katılabilmek için 1 kilometre yürüyerek internetin çektiği tepeye çıkıyor.Köy sakinlerinden Engin Yiğit, internet olmadığı için öğrencilerin 1 kilometre yürüyüp tepeye çıktığını belirterek, "Köyümüzde iletişim sorunu yaşıyoruz. İnternet çekmiyor. Buraya bir verici dikilmesini istiyoruz. Çocuklar da derse girebilmek için 1 kilometre yol tırmanıyor. Günde bazen 2-3 kere ders programına göre buraya çıkıyorlar. Şu an havalar iyi, çıkabiliyorlar ama 1 ay sonra kış olduğu zaman bu çocuklar ne yapacak. Bu öğrencilerimizin telefonu yoktur. Tablet de lazım" dedi.https://www.haberler.com/koydeki-ogrenciler-ders-icin-tepeye-cikiyor-13646621-haberi/

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