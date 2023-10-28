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    Anlık Bildirim

    Cumhuriyet'in 100.yılına özel hatıra "5 türk lirası"

     Cumhuriyet'in 100. yılına özel basılan "5 Türk lirası" hatıra parasını tanıtıldı.Yarın tedavüle verilecek "5 Türk lirası" madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus olmak üzere 100 milyon adet basıldı.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılına özel basılan "5 Türk lirası" hatıra parasını tanıttı.Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı için 5 Türk lirası madeni tedavül hatıra parası basımı gerçekleştirildi.Yarın tedavüle verilecek "5 Türk lirası" madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus olmak üzere 100 milyon adet basıldı.

    Cumhuriyet'in 100.yılına özel hatıra '5 türk lirası' Tam Boyutta Gör

    100. yıl temalı "5 Türk lirası" tedavül hatıra paranın iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanıldı. Logonun üzerinde "5" ibaresi, alt kısmında ise "Türk lirası" ibaresi bulunuyor. Dış halkada sekiz köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

    Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda "₺", sağında ise "TC" sembolleri güvenlik unsuru olarak yer aldı. Altta ise basım yılı "2023" tarihi yer aldı. Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırıldı. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetre olarak basıldı.

    Cumhuriyet'in 100.yılına özel hatıra '5 türk lirası' Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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