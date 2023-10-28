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    Togg’un günlük üretim kapasitesi arttı

    Togg’un günlük üretim kapasitesi arttı. Fabrikadaki günlük üretimin 280 adede çıktığı fabrikada, teslimatlar daha hızlı gerçekleştirilecek ve müşterilerin bekleme süreleri azaltılacak. 

    Togg’un günlük üretim kapasitesi arttı Tam Boyutta Gör

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'ün üretimine dair soruları yanıtladı. Kacır, Togg'un yüze yakın testi geçerek ihracat kapısını araladığını duyurdu. Kacır, "Sadece 20 bin Togg aracı için 177 bin talep oluştu. Şuanda günde 180 - 200 araç üretilmekte. Fakat 2-3 hafta önce çift vardiya üretime geçtik. Böylelikle günlük üretimimiz 280 adete çıkmış olacak." ifadelerini kullandı.

    "2 yıl içerisinde yerlilik oranını yüzde 68'in üzerine çıkaracağız"

    Kacır aynı zamanda üretim aşamasındaki yerlilik oranı hakkında da bilgiler verdi. Kacır, "Türkiye milli teknoloji hamlaesine devam ettiği sürece biz bu akıllı, elektrikli otomobillerde yüzde 85'lere varan yerlilik oranlarına 5- 10 yıl içerisinde gelmiş olacağız.En yenilikçi teknoloji bileşenlerini bir araya getiriyoruz. Bataryalar hem elektrikli araçlarda hem de enerji depolama sistemlerinde yaygın olarak kullanılıyor.Küresel düzeyde batarya talebi de artıyor. Türkiye'yi batarya üretim üssü haline getireceğiz. Togg'un hemen bu fabrikasının yanında kurulacak batarya fabrikası ile ve sonrasında devam edecek yatırımlarda Türkiye'yi elektrilkli araçlarda önemli bir üretim gücü heline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

    Togg üretimi ne kadar ? 

    Togg’un günlük üretim kapasitesi arttı Tam Boyutta Gör

    Bugüne kadar 8.000 togg üretildiğini, ayrıca eylül ayında 2.204 adet T10X teslimatı yapıldığı Togg resmi hesaplarından duyurulduğu ifade edildi. Mayıs ayından bu zamana kadar da Togg, (Mayıs-Haziran-Temmuz) sadece 1435 adet otomobili sahipleriyle buluşturabilmişti. Aradan geçen kısa sürede aylık teslimatlar bu üç aylık dönemdekinin üzerine çıkmış olduğu görülmekte ifadeleri yer aldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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