Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun

Tam Boyutta Gör 29 Ekim 1923 tarihinde Atatürk’ün sözüyle "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" ile Cumhuriyet ilan edildi. Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı kutlu olsun.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanları rahmetle anıyoruz. Milli mücadelede, ayrıca yakın veya uzak tarihimizde vatan ve millet için can vermiş aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Türkiye için nice mutlu, barış ve bütünlük dolu 100 yıllar diliyoruz.

Cumhuriyet nasıl ilan edildi?

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla yakılan bağımsızlık meşalesi, Türk milletinin verdiği büyük mücadele sayesinde bir daha hiç sönmedi. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile yeni Türk devletinin varlığı tescillenmiş oldu. İkinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanmasından 2 ay sonra 13 Ekim 1923'te Ankara, Türkiye'nin hükümet merkezi oldu. Artık mevcut rejimin isminin de bütün açıklığı ile konulması, yeni devletin başkanının seçilmesi gerekiyordu. O güne kadar devlet başkanlığı görevi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Mustafa Kemal Paşa tarafından yürütüldü. Mustafa Kemal Paşa, 28 Ekim 1923 akşamına kadar hükümetin kurulamaması üzerine Çankaya Köşkü'nde arkadaşları için Latife Hanım'a bir sofra hazırlattı. Mustafa Kemal Paşa o gece İsmet Paşa ile 1921 Anayasası'nın bazı maddelerini değiştiren kanun tasarısını hazırladı. "Türkiye devletinin hükümet şekli cumhuriyettir." hükmünün yer aldığı tasarı üzerinde TBMM'de yapılan konuşmalardan sonra saat 20.30'da oturuma katılan 158 üyenin tamamının oyuyla Cumhuriyet'in ilanı kabul edildi. Cumhuriyet'in ilanı "Yaşasın Cumhuriyet" sesleri ve alkışlarla karşılandı.

100. yıl marşları

Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak çok sayıda sanatçı 100. yıl marşı hazırladı. Hazırlanan marşlar arasında en beğenilenler şunlar:

İstanbul Boğazı’nda büyük kutlama

İstanbul Boğazı büyük geçişe sahne olacak. Savaş gemileri, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve dronelar ile kutlama yapılacak.

16.15-17.15 : F16 ve F4E Savaş Uçaklarının Geçişi

: F16 ve F4E Savaş Uçaklarının Geçişi 16.20: Türk Yıldızları Uçuş Gösterisi

Türk Yıldızları Uçuş Gösterisi 16.40: SoloTürk Uçuş Gösterisi

SoloTürk Uçuş Gösterisi 17.00: 100 Savaş Gemisinin Geçişi

100 Savaş Gemisinin Geçişi 17.00: 101 Pare Top Atışı

101 Pare Top Atışı 19.50. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2023 Adet Drone ve Işık Gösterisi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2023 Adet Drone ve Işık Gösterisi 20.00: Havai Fişek Gösterileri

Cumhuriyet'in 100.yılına özel hatıra "5 türk lirası" 14 sa. önce eklendi

100. yıla özel hatıra parası

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bastırdığı "5 Türk lirası" değerindeki hatıra parası bugün tedavüle sunulacak. Madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus olmak üzere 100 milyon adet basıldı.

Yapay zeka teknolojisiyle Atatürk ile yan yana fotoğraf çekinin

Tam Boyutta Gör

Yapay zeka teknolojisini kullanarak Atatürk ile yan yana bir fotoğraf hazırlayabilirsiniz. https://yuzuncuyil.harikalar.com web sitesine fotoğrafınızı yüklediğiniz zaman yapay zeka yüzünüzü otomatik olarak uygun resme yerleştiriyor ve sizi Atatürk ile yan yana getiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun