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    Yapay zeka ila hazırlanan film Atatürk, Fatih Sultan Mehmet ve Alp Arslan'ı bir araya getiriyor

    Yapay zeka teknolojisinden faydalanan sinema filmi Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Mete Han ve Alp Arslan'ı bir araya getiriyor. Bu ekip, dünyayı felaketin eşiğinden kurtaracak.
    Atatürk ve Osmanlı padişahlarını bir araya getiren film geliyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka ile görüntü üretme araçları sinema sektöründe de kullanılmaya başlandı. İlk etapta kısa sekanslarda kullanılan yapay zeka araçları şimdi de bir filmin baştan sona tamamında kullanılabilir hale geldi.

    Yönetmenliğini Onur Kaygın’ın üstlendiği filmin 3071 filmi neredeyse tüm süreci yapay zeka ile hazırlandı. 3071 filmi, dünyayı ele geçirmeye çalışan "Dark Mind" isimli kötü yapay zeka ile insanlık tarihini kurtaracak "Bilge" isimli iyi yapay zekanın mücadelesini anlatacak.

    Atatürk ve Osmanlı padişahlarını bir araya getiren film geliyor Tam Boyutta Gör

    Türk kahramanlar dünyayı kurtaracak

    Film Türkiye tarihinin önemli isimlerini bir araya getirecek. Oyuncu kadrosu ChatGPT tarafından hazırlandı. ChatGPT'ye yönetilen "Dünya bir felaketin eşiğinde olsa, hangi Türk kahramanlara ihtiyacımız olurdu?" sorusu üzerine "Mustafa Kemal Atatürk, Mete Han, Alp Arslan, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman" yanıtını alan ekip, çeşitli sanatçılar, bilim insanları, tarihçiler ve yazılımcılarla görüşme yaptı. Türk tarihine damga vurmuş isimlerin hayat bulacağı filmin üretimine başlayan film şirketi, yapay zeka programlarında oyuncu kadrosu, senaryo ve kurguyu oluşturmaya başladı. Filmin yaklaşık 6 ay sonra beyazperdede gösterime girmesi planlanıyor.

    Atatürk ve Osmanlı padişahlarını bir araya getiren film geliyor Tam Boyutta Gör

    Filmin yönetmenlerinden Onur Kaygın, 20 yıllık bir hayalin ürünü olan projenin yapay zeka sayesinde hayat bulacağını vurgulayarak şunları söyledi:

    “Başlangıç noktasında bir hikayeye ihtiyacımız olduğu için kendi fikrimizi yapay zekaya verdik. Yapay zeka bizim için onu senaryolaştırdı, filmin sinopsisini (özet) yazdı. Ardından bunu sinema diline uygun olarak planlara bölmesini istedik. Bize bir çekim senaryosu oluşturdu. Sonra görsel oluşturan modeller üretmesi için promtları da (istek) yapay zeka araçlarından aldık. Videoyu oluşturan yapay zekaya videoyu tarif eden de bir yapay zeka olmuş oldu. Güncel birçok uygulama da yapay zeka desteğini kullanmaya başladı. Biz de bunların tamamını bir arada kullanarak bir film ortaya çıkarmış olacağız."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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