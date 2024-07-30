Yapay zeka ila hazırlanan film Atatürk, Fatih Sultan Mehmet ve Alp Arslan'ı bir araya getiriyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka ile görüntü üretme araçları sinema sektöründe de kullanılmaya başlandı. İlk etapta kısa sekanslarda kullanılan yapay zeka araçları şimdi de bir filmin baştan sona tamamında kullanılabilir hale geldi.

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Yönetmenliğini Onur Kaygın’ın üstlendiği filmin 3071 filmi neredeyse tüm süreci yapay zeka ile hazırlandı. 3071 filmi, dünyayı ele geçirmeye çalışan "Dark Mind" isimli kötü yapay zeka ile insanlık tarihini kurtaracak "Bilge" isimli iyi yapay zekanın mücadelesini anlatacak.

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Türk kahramanlar dünyayı kurtaracak

Film Türkiye tarihinin önemli isimlerini bir araya getirecek. Oyuncu kadrosu ChatGPT tarafından hazırlandı. ChatGPT'ye yönetilen "Dünya bir felaketin eşiğinde olsa, hangi Türk kahramanlara ihtiyacımız olurdu?" sorusu üzerine "Mustafa Kemal Atatürk, Mete Han, Alp Arslan, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman" yanıtını alan ekip, çeşitli sanatçılar, bilim insanları, tarihçiler ve yazılımcılarla görüşme yaptı. Türk tarihine damga vurmuş isimlerin hayat bulacağı filmin üretimine başlayan film şirketi, yapay zeka programlarında oyuncu kadrosu, senaryo ve kurguyu oluşturmaya başladı. Filmin yaklaşık 6 ay sonra beyazperdede gösterime girmesi planlanıyor.

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Filmin yönetmenlerinden Onur Kaygın, 20 yıllık bir hayalin ürünü olan projenin yapay zeka sayesinde hayat bulacağını vurgulayarak şunları söyledi:

“Başlangıç noktasında bir hikayeye ihtiyacımız olduğu için kendi fikrimizi yapay zekaya verdik. Yapay zeka bizim için onu senaryolaştırdı, filmin sinopsisini (özet) yazdı. Ardından bunu sinema diline uygun olarak planlara bölmesini istedik. Bize bir çekim senaryosu oluşturdu. Sonra görsel oluşturan modeller üretmesi için promtları da (istek) yapay zeka araçlarından aldık. Videoyu oluşturan yapay zekaya videoyu tarif eden de bir yapay zeka olmuş oldu. Güncel birçok uygulama da yapay zeka desteğini kullanmaya başladı. Biz de bunların tamamını bir arada kullanarak bir film ortaya çıkarmış olacağız."

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