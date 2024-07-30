Yapay zeka ila hazırlanan film Atatürk, Fatih Sultan Mehmet ve Alp Arslan'ı bir araya getiriyor

Yönetmenliğini Onur Kaygın’ın üstlendiği filmin 3071 filmi neredeyse tüm süreci yapay zeka ile hazırlandı. 3071 filmi, dünyayı ele geçirmeye çalışan "Dark Mind" isimli kötü yapay zeka ile insanlık tarihini kurtaracak "Bilge" isimli iyi yapay zekanın mücadelesini anlatacak.
Türk kahramanlar dünyayı kurtaracak
Film Türkiye tarihinin önemli isimlerini bir araya getirecek. Oyuncu kadrosu ChatGPT tarafından hazırlandı. ChatGPT'ye yönetilen "Dünya bir felaketin eşiğinde olsa, hangi Türk kahramanlara ihtiyacımız olurdu?" sorusu üzerine "Mustafa Kemal Atatürk, Mete Han, Alp Arslan, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman" yanıtını alan ekip, çeşitli sanatçılar, bilim insanları, tarihçiler ve yazılımcılarla görüşme yaptı. Türk tarihine damga vurmuş isimlerin hayat bulacağı filmin üretimine başlayan film şirketi, yapay zeka programlarında oyuncu kadrosu, senaryo ve kurguyu oluşturmaya başladı. Filmin yaklaşık 6 ay sonra beyazperdede gösterime girmesi planlanıyor.
Filmin yönetmenlerinden Onur Kaygın, 20 yıllık bir hayalin ürünü olan projenin yapay zeka sayesinde hayat bulacağını vurgulayarak şunları söyledi:
“Başlangıç noktasında bir hikayeye ihtiyacımız olduğu için kendi fikrimizi yapay zekaya verdik. Yapay zeka bizim için onu senaryolaştırdı, filmin sinopsisini (özet) yazdı. Ardından bunu sinema diline uygun olarak planlara bölmesini istedik. Bize bir çekim senaryosu oluşturdu. Sonra görsel oluşturan modeller üretmesi için promtları da (istek) yapay zeka araçlarından aldık. Videoyu oluşturan yapay zekaya videoyu tarif eden de bir yapay zeka olmuş oldu. Güncel birçok uygulama da yapay zeka desteğini kullanmaya başladı. Biz de bunların tamamını bir arada kullanarak bir film ortaya çıkarmış olacağız."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.