Yeni nesil elektrikli Fiat 500e'nin tasarımı sızdırıldı

Geçtiğimiz haftalarda kamuflajlı fotoğraflarını sıkça gördüğümüz yeni ve tamamen elektrikli Fiat 500 üzerindeki örtü henüz resmi olmasa da kalktı. 2021 Fiat 500e, satışa sunulacağı yaz aylarından itibaren “elektrikli şehir otomobili” kategorisinde mücadele edecek.

Yeni nesil Fiat 500e’yi ICE (içten yanmalı motorlu) versiyonla kıyasladığımızda karakterinden bir şey kaybetmemiş olduğunu görüyoruz. Artık ihtiyaç duyulmayan ızgaranın yerinde, eski Fiat logosunun yerini “500” rozeti almış. Araca ciddi bir duruş kazandıran LED farlar, yuvarlak gündüz sürüş farlarıyla çevrelenmiş. Açılabilir tavan, yeni tasarım jantlar ve C şekilli stoplar da 2021 Fiat 500e’nin tasarım unsurları arasında.

İlginizi Çekebilir

Yeni nesil Fiat 500e'nin detayları ortaya çıktı: 320 km menzil ve daha fazlası

Ayrıca Bkz. "Renault'dan 700 km menzile sahip elektrikli SUV konsepti: Morphoz"

2021 Fiat 500e’nin aşina olduğumuz dış tasarımının altında yepyeni bir platform ve kabin yerleşimi yatıyor. Multimedya tuşlarına sahip yeni iki kollu direksiyonun hemen arkasında dijital gösterge ekranı, hemen yanında ise konsolun üzerine tutturulmuş geniş bir bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Onun altında ise ince hava menfezleri, start/stop düğmesi ve araçla ilgili ayarlamaların yapıldığı piyano tuş takımı yer alıyor.

2021 Fiat 500e ile ilgili en önemli soru işaretlerinden biri aracın teknik özellikleri. Bu detayları küçük şehir otomobilinin resmi tanıtımında öğreneceğiz. Eski 500e’deki 24 kWh’lık bataryanın sağladığı sürüş menzili 140 kilometre civarındaydı. 2021 Fiat 500e’nin güncel rakipleriyle rekabet edebilmesi için en az 200-250 kilometre aralığında bir sürüş menziline sahip olması gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.