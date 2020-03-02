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    Yeni nesil elektrikli Fiat 500e'nin tasarımı sızdırıldı

    Önümüzdeki yaz Avrupa'da satışa sunulması planlanan 2021 Fiat 500e'nin tasarımı sızdırıldı. Resmi tanıtımdan önce ortaya çıkan görseller, elektrikli 500e'nin iç ve dış tasarımını gözler önüne seriyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni nesil elektrikli Fiat 500e'nin tasarımı sızdırıldı

    Geçtiğimiz haftalarda kamuflajlı fotoğraflarını sıkça gördüğümüz yeni ve tamamen elektrikli Fiat 500 üzerindeki örtü henüz resmi olmasa da kalktı. 2021 Fiat 500e, satışa sunulacağı yaz aylarından itibaren “elektrikli şehir otomobili” kategorisinde mücadele edecek.

    Yeni nesil Fiat 500e’yi ICE (içten yanmalı motorlu) versiyonla kıyasladığımızda karakterinden bir şey kaybetmemiş olduğunu görüyoruz. Artık ihtiyaç duyulmayan ızgaranın yerinde, eski Fiat logosunun yerini “500” rozeti almış. Araca ciddi bir duruş kazandıran LED farlar, yuvarlak gündüz sürüş farlarıyla çevrelenmiş. Açılabilir tavan, yeni tasarım jantlar ve C şekilli stoplar da 2021 Fiat 500e’nin tasarım unsurları arasında.

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    2021 Fiat 500e’nin aşina olduğumuz dış tasarımının altında yepyeni bir platform ve kabin yerleşimi yatıyor. Multimedya tuşlarına sahip yeni iki kollu direksiyonun hemen arkasında dijital gösterge ekranı, hemen yanında ise konsolun üzerine tutturulmuş geniş bir bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Onun altında ise ince hava menfezleri, start/stop düğmesi ve araçla ilgili ayarlamaların yapıldığı piyano tuş takımı yer alıyor.

    2021 Fiat 500e ile ilgili en önemli soru işaretlerinden biri aracın teknik özellikleri. Bu detayları küçük şehir otomobilinin resmi tanıtımında öğreneceğiz. Eski 500e’deki 24 kWh’lık bataryanın sağladığı sürüş menzili 140 kilometre civarındaydı. 2021 Fiat 500e’nin güncel rakipleriyle rekabet edebilmesi için en az 200-250 kilometre aralığında bir sürüş menziline sahip olması gerekiyor.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Yan aynaları niye öyle
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    grafman09 (Coşkun Küçükkoç) 2 hf.
    Hımm ne kadar teknolojik, elektrikli arabanın devri biterken belki alabiliriz bir tane :)
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    9888 (Alper ) 2 hf.
    Hey gidi be, 84 Renault R12 TX'de de vitesle koltuk arasında boşluk vardı, bu araçta da var. Back to the future mesajı vermek istiyormuş meğerse . İçi güzel olmuş, ben de beğendim.
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    MrKattchup 2 hf.
    Dışına zaten hayrandım içi de şimdi bir o kadar güzel olmuş, zaten elektrikli olacağı konuşuluyordu, şehir otomobillerinin artık elektrikli olması Avrupada ciddi satış rakamları demek, bu otomobil zaten gayet iyi satıyordu muhtemelen payını genişletecektir, keşke bizim ülkemize de gelse diyecem de biz keşkeleri bile geçtik artık.
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    TIGERSHARK 2 hf.
    Bunun içi, içten yanmalı versiyonuna göre daha güzel olmuş . Ötekisi bence rezalet ötesi çirkin birşeydi
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    galatyan (Atakan Aydoğan) 2 hf.
    Konsol harika olmuş, umarım içten yanmalı modellerinde de böyle bir konsol ile gelir.
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